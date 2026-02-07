Mujer fue brutalmente golpeada por su pareja sentimental, hasta perder la conciencia, en un ascensor de Montería

Mujer fue brutalmente golpeada en un ascensor en la ciudad de Montería - crédito @ColombiaOscura/X

Un video captado por las cámaras de seguridad de Montería, de un ascensor del edificio Vivenza, el 2 de febrero de 2026, ha generado indignación al mostrar a Jesús David Giraldo agrediendo físicamente a su pareja sentimental, que perdió el conocimiento tras recibir múltiples golpes.

El incidente, evidenciado en las imágenes, refleja la gravedad de la violencia de género y ha impulsado nuevas exigencias para que las autoridades intervengan de manera urgente. De acuerdo con la información entregada por La Lengua Caribe, en la grabación, se observa a la mujer siendo golpeada repetidamente en el rostro y la cabeza hasta quedar inconsciente; el mismo medio asegura que la identidad sería Alejandra Mercado.

La difusión de este caso ha renovado el llamado de la sociedad para que las instituciones respondan con celeridad frente a situaciones de agresión, con el objetivo de evitar que estos hechos queden impunes.

Hasta ahora, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre la situación ni se ha confirmado que exista una denuncia formal, manteniéndose la información bajo análisis.

Distintos actores han reiterado el rechazo absoluto a cualquier tipo de violencia o maltrato contra la mujer, subrayando la necesidad de que estos casos sean denunciados y procesados conforme a la ley.

Según la resdes sociales, el agresor se dedicaria a la odontologia y haría parte de un criadero de caballos.

Mujer lucha por su vida tras ser atacada a puñal por su pareja en Barranquilla

El estado de salud de Yoesmith Garavito Beltrán es delicado tras el ataque que sufrió la noche del 20 de enero de 2026 en Barranquilla. Las autoridades informaron que la mujer de 41 años permanece en estado crítico en la clínica San Ignacio, luego de recibir cinco heridas con arma blanca durante una confrontación con su pareja.

El responsable, Rafael Enrique Marrugo Ayazo, fue capturado por la policía en el lugar de los hechos, en el barrio El Bosque, zona suroccidental de la capital del Atlántico. Los vecinos alertaron a los uniformados, quienes encontraron al hombre de 52 años todavía con el cuchillo utilizado en la agresión.

El incidente ocurrió hacia las 9:09 p. m. en la calle 57 con carrera 9M. De acuerdo con información preliminar, la discusión habría surgido por una supuesta infidelidad, aunque las autoridades aclaran que esta versión no ha sido confirmada de manera oficial y la investigación continúa en curso.

Según versiones recogidas por la Emisora Atlántico, la relación entre la víctima y el agresor estaba marcada por episodios de celos. No obstante, no existen reportes previos de violencia ni denuncias por parte de Yoesmith Garavito Beltrán, lo que refuerza el llamado urgente de las instituciones a que las personas afectadas denuncien cualquier señal de maltrato antes de que se produzcan consecuencias irreversibles.

El presunto atacante, originario de Maicao, departamento de La Guajira, ya contaba con antecedentes judiciales por porte ilegal de armas de fuego, homicidio y abuso de confianza. Tras su captura, fue remitido a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación, que abrió una investigación por el delito de tentativa de feminicidio agravado.

Los familiares y allegados de la víctima exigen que se tomen medidas firmes y que el juez imponga una sentencia que garantice la seguridad de Yoesmith Garavito Beltrán, ante el temor de posibles represalias. El caso se suma a una serie de hechos recientes que han encendido las alarmas en Barranquilla y en todo el país, donde los colectivos de mujeres insisten en la necesidad de proteger la vida y denunciar cualquier forma de violencia de género.