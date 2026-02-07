Las candidaturas para representar a la diáspora colombiana alcanzaron su mayor número histórico y estas serían las dos cartas del Centro Democtrático

La inscripción de 43 candidaturas evidencia el interés y los desafíos que enfrenta la circunscripción internacional para la Cámara de Representantes, mientras la importancia de las remesas se mantiene destacada por encima de exportaciones - crédito Colprensa

Más de un millón de colombianos en el exterior podrán votar el 8 de marzo de 2026 para elegir la curul internacional en la Cámara de Representantes.

Por este escaño, reservado a la diáspora colombiana, compiten 43 candidaturas, un récord que pone de manifiesto tanto el interés creciente como los desafíos de la representación política fuera del país. Además, esta población influye de manera significativa en la economía nacional, ya que las remesas superan los ingresos de exportaciones tradicionales.

La diáspora colombiana supera los cinco millones de personas. Según la Cancillería y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), la mayoría reside en Estados Unidos, España y Chile.

En el último informe de migraciones, la Ocde destaca que Colombia figura entre los países con mayor migración en el grupo evaluado, lo que resalta la importancia socioeconómica y política de esta población.

Desde el punto de vista económico, la migración tiene un impacto considerable. En 2025, las remesas enviadas al país sumaron USD 13.098 millones, cifra del Banco de la República, por encima de los ingresos por petróleo, café o carbón.

Más de un millón de colombianos podrán votar en el exterior por la curul internacional, abriendo debates sobre el impacto de una diáspora que redefine tanto la política como la economía nacional - crédito Colprensa

Ese mismo año se registraron 5,8 millones de salidas de viajeros colombianos, dato que evidencia la permanente relación entre quienes viven fuera y Colombia a través de trámites, servicios consulares y participación electoral.

La curul especial para colombianos en el exterior se estableció en 2010 como el principal mecanismo de representación legislativa en la Cámara. Para 2026, se inscribieron 43 candidatos, la cifra más alta desde la creación de la circunscripción, según la Registraduría Nacional.

Colexret subraya que este aumento sin precedentes puede responder a intereses partidistas relacionados con el umbral electoral, pues el sistema de lista cerrada obliga a votar por el partido y no por personas individuales.

Los participantes representan partidos como Centro Democrático, Pacto Histórico, Liberal, Conservador, Fuerza Ciudadana y otros.

Por parte del Centro Democrático se destaca a Olga Lucía Murcia, politóloga y profesional en relaciones internacionales, y Camilo Florido, abogado especializado en derecho internacional, como parte de la lista cerrada de esta curul en representación al partido político.

Olga Lucía Murcia, politóloga y profesional en Relaciones Internacionales, con Maestría en Economía y Política Internacional. Cuenta con experiencia en cooperación internacional y gestión pública, con un enfoque técnico en migración, desarrollo social y políticas públicas.- crédito Centro Democrático

Frente a este escenario, Camilo Florido, integrante de la lista cerrada del Centro Democrático para la circunscripción de colombianos en el exterior, subrayó a Infobae Colombia:

“Si somos uno de los principales motores de la economía nacional, también debemos estar en el motor de las decisiones que nos afectan. Nuestra voz merece espacio en el Congreso, no solo para ser escuchada, sino para transformar el esfuerzo que hacemos desde afuera en resultados concretos para nuestras familias y para Colombia”.

Las barreras para la participación política han sido un factor determinante en la baja incidencia electoral. Sobre esta problemática, Olga Lucía Murcia, candidata del Centro Democrático a la Cámara por los colombianos en el exterior, afirmó a este medio: “Muchos colombianos no saben que esta curul existe, ni que pueden votar desde el exterior. Es hora de transformar esta representación en una voz activa, cercana y efectiva para quienes viven entre dos mundos: el que dejamos atrás con el corazón y el que construimos con esfuerzo”.

La propuesta del Centro Democrático para la diáspora se articula en cinco líneas prioritarias: la evolución hacia una Ley General Migratoria Colombiana, la consolidación del Fondo Especial para las Migraciones, la creación de una Bolsa Internacional de Empleo respaldada por el Estado, el impulso a la educación a distancia y el reconocimiento de títulos, así como el fortalecimiento de los mecanismos de consulta y los servicios consulares.

Camilo Florido, abogado especializado en Derecho Internacional, empresario y docente en Estados Unidos.- crédito Centro Democrático

Murcia y Florido destacan que la ampliación de la participación y el reconocimiento de la diáspora como actor estratégico del desarrollo nacional son ejes ineludibles.

Hacia el cierre de la campaña, ambos candidatos invitaron a la comunidad residente en el exterior a ejercer su derecho en las urnas. “Su voto es la forma de convertir la experiencia de vivir fuera de Colombia en una voz real dentro del Congreso”, declararon Olga Lucía Murcia y Camilo Florido.

Estos son los otros participantes por la curul internacional

Alianza Social Independiente

Juan Guillermo Ortiz Hoyos 401

Alianza Verde

Carlos José Acuña Araujo 401

Yasmith Vargas Oyuela 402

Juan Carlos Tanus Tuirán 403

Alma

Luis Eduardo Cuao Lubo 401

Henry Antonio Flores Sánchez 402

Mateo Martínez Alcazar 403

Cambio Radical

María Teresa Jaramillo López 401

Luis Eduardo Acosta Isaza 402

Gonzalo Diaz Dorante 403

Conservador

Omar Giovany Feijo Garzón 401

Ricardo Chica Cepeda 402

Martha Patricia Chala Pacheco 403

Demócrata Colombia

Liliana Castillo Mosquera 401

Juan Carlos Palencia Suarez 402

Dignidad y Compromiso

Litza María Mayorga García 401

Leslye Alejandra Ospina Ramírez 402

Ecologista Colombia

Miguel Ángel Martínez Lozada 401

Clara Lucía Ricaurte Fandiño 402

Frente Amplio

Gener Alexander Usuga 401

Diana Marcela Martínez Martínez 402

Franklin Humberto Coral Garrido 403

Fuerza Ciudadana

Risa Aleyda Gordillo Uribe 401

Liberal

Milton Andrés Valderrama Serna 401

Andrés Farid Patiño Giraldo 402

Rosa Eugenia Moreno Ortega 403

Nuevo Liberalismo

Julio Cesar Aguirre León 401

Hasbleiby Africano Alonso 402

Pacto Histórico

Carmen Felisa Ramírez Boscán 401

José de Jesús Gamboa González 402

Heidy Margarita Beleño Echeverría 403

Salvación Nacional

Oswaldo Ferri Ortiz Ramos 401

Zoila de Voz Yance 402

Cesar Eduardo Castro Cárdenas 403

Unión por la gente

Richard Alfredo Bido Murillo 401

Yojaira Ariza Guerrero 402

Adith Meneses Villareal 403

Verde Oxígeno

Yudin María Guzman Osorio 401

David Jacobo Gómez Zamora 402

Ximena Giraldo Quintero 403