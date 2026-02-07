Colombia

Gustavo Petro no pedirá el tarjetón de las consultas el 8 de marzo y respondió por el caso de Iván Cepeda: acusó al CNE de fraude

El presidente cuestionó la exclusión del senador Iván Cepeda de la consulta presidencial, acusó al Consejo Nacional Electoral de actuar de manera partidista y aseguró que la decisión vulnera el derecho al voto

Guardar
El presidente Gustavo Petro respondió
El presidente Gustavo Petro respondió a la decisión del Consejo Nacional Electoral que excluyó a Iván Cepeda de la consulta presidencial - crédito Colprensa

Las tensiones entre el presidente Gustavo Petro y el Consejo Nacional Electoral (CNE) escalaron en los últimos días tras la exclusión del senador Iván Cepeda de la consulta presidencial del denominado Frente por la Vida, decisión que llevó al jefe de Estado a lanzar una dura ofensiva pública contra el organismo electoral, al que acusó de actuar de manera “partidista”, desconocer la Constitución y afectar derechos fundamentales de millones de colombianos.

La controversia se desató luego de que el CNE dejara por fuera a Cepeda del proceso de consulta, lo que motivó al senador a anunciar una demanda por presunto prevaricato contra los magistrados que adoptaron la decisión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En paralelo, Cepeda planteó incluso la desaparición del Consejo Nacional Electoral, al que calificó como un “organismo corrupto”. “El CNE ha tomado una decisión que no tiene precedentes en tiempos recientes. Ha violado los derechos de toda una colectividad. Esta es una decisión arbitraria, contraria a derecho y abiertamente antidemocrática”, sostuvo el candidato.

El presidente Gustavo Petro cuestionó
El presidente Gustavo Petro cuestionó al Consejo Nacional Electoral por la exclusión de Iván Cepeda de la consulta presidencial - crédito red social X

Según el director de Vigilancia e Inspección Electoral del CNE, José Antonio Parra, el organismo actúa conforme a los límites y deberes que le marca la ley.

“El Consejo Nacional Electoral está ejerciendo las funciones que constitucionalmente le han sido encomendadas. El numeral 12 del artículo 65 de la Constitución Política establece que el Consejo Nacional Electoral conocerá de las revocatorias de inscripción de candidaturas”, afirmó Parra a medios de comunicación desde Barranquilla.

El director, en respuesta, defendió la actuación permanente y exhaustiva de la corporación: “Todos los días el Consejo Nacional Electoral ha sesionado y ha hecho audiencias públicas para resolver estos asuntos que se han presentado, que son muchísimos, y está resolviendo absolutamente todos los casos en derecho”

Sin embargo, el presidente Petro elevó el tono del enfrentamiento y respondió directamente al organismo electoral a través de una serie de mensajes públicos en los que cuestionó su imparcialidad.

“El CNE no ha respondido a la ley ni a la Constitución”, afirmó el mandatario, que denunció supuestas anomalías en los procesos electorales y acusó a magistrados y jueces administrativos de tener conflictos de interés.

Petro fue más allá al afirmar que existen funcionarios “sub judice y con conflicto de interés, interesados en destripar el progresismo y perseguirnos hasta la cárcel y la muerte”, en lo que calificó como una acción deliberada contra las fuerzas políticas que representan el cambio.

José Antonio Parra, director de
José Antonio Parra, director de vigilancia e inspección electoral del CNE, defendió la legalidad de las decisiones del organismo - crédito CNE

El jefe de Estado también recordó lo ocurrido en las elecciones legislativas de 2022, cuando, según sus declaraciones, se habrían excluido cerca de 700.000 votos de la coalición que lo llevó al poder.

“Tuvimos nosotros mismos que recuperarlos”, aseguró. A su juicio, una maniobra similar se repitió ahora con la consulta presidencial, al denunciar un “tarjetón fraudulento falseado” que impidió la participación de sectores progresistas.

Según Petro, la exclusión de Iván Cepeda y del progresismo de la consulta del próximo 8 de marzo constituye un “acto delictivo y de fraude”, que afecta directamente el derecho al voto. “A mí y a millones de colombianos nos impiden votar por quien queremos, nos quitan un derecho fundamental”, señaló.

Pese a sus críticas, el presidente confirmó que sí participará en las elecciones legislativas, aunque aclaró que no solicitará el tarjetón de la consulta presidencial.

El senador Iván Cepeda calificó
El senador Iván Cepeda calificó como un hecho “histórico” su exclusión de la consulta presidencial del Frente por la Vida - crédito Colprensa y Reuters

“Claro que votaré este 8 de marzo, pero solo en los tarjetones de Senado y Cámara, para cambiar el Congreso que le quitó a la sociedad las reformas más sensibles”, afirmó, al tiempo que reiteró su rechazo a un proceso que considera “manchado de trampa, delito y exclusión antidemocrática”.

En ese contexto, Petro hizo un llamado a la movilización ciudadana y a la vigilancia electoral. “El pueblo es el mayor veedor de las elecciones”, aseguró, invitando a los ciudadanos a inscribirse como testigos electorales y anunciando capacitaciones para aprender a impugnar mesas en caso de presunto fraude.

El mandatario también propuso cambios en la selección de jurados de votación, priorizando estudiantes y docentes, y anunció que el control policial será una prioridad durante la jornada electoral, con especial énfasis en la persecución de la compra de votos.

Temas Relacionados

Gustavo PetroIván CepedaCNEConsulta 8 de marzoFrente por la VidaElecciones 2026José Antonio ParraColombia-Noticias

Más Noticias

Revelan el último audio que Yeison Jiménez envió un día antes de su muerte a su productor musical: “Tengo muchos planes”

Un mes después de la trágica muerte de Yeison Jiménez, su productor musical compartió el audio que el artista le envió por WhatsApp, en el que hablaba de nuevos proyectos y canciones inéditas

Revelan el último audio que

Creadora de contenido colombiana se fue en contra de la campaña política de Felipe Saruma y le sacó varios trapitos al sol

Laura Camila Vargas puso en duda la autenticidad del discurso de renovación del influencer, asegurando que sus alianzas políticas revelan una conexión con las viejas prácticas que tanto cuestiona

Creadora de contenido colombiana se

Gobernador de Bolívar insta a Petro a incluir al departamento en la nueva emergencia económica y ambiental: " No vuelva a ser egoísta"

En medio del recrudecimiento de las lluvias y el riesgo de un nuevo frente frío, el mandatario departamental advirtió que la magnitud de los daños desborda la capacidad local

Gobernador de Bolívar insta a

Bogotá abre 8.000 cupos para jóvenes que quieran estudiar o mejorar su perfil laboral en 2026

La Alcaldía de Bogotá lanzó una nueva convocatoria del programa Jóvenes con Oportunidades, una estrategia que combina formación, acompañamiento y apoyos económicos para jóvenes entre los 14 y 28 años

Bogotá abre 8.000 cupos para

Clínica de Nuestra Señora de los Remedios en Cali suspendió el servicio para miles de usuarios de la Nueva EPS

La clínica de los Remedios en Cali notificó la interrupción de cobertura a una parte importante de la población por razones administrativas, hecho que incrementa la presión sobre hospitales públicos y profundiza la crisis sectorial en la región

Clínica de Nuestra Señora de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Experta en salud pública desmintió

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

Ministerio de Defensa ofreció millonaria recompensa por información sobre el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos

Petro ordenó ubicar a integrantes del equipo del senador Jairo Castellanos tras atentado en Arauca: “Se brindará todo el apoyo”

Video muestra el ataque mortal contra escoltas en Arauca: ministro del Interior reportó que el senador está en ‘shock’

ENTRETENIMIENTO

Creadora de contenido colombiana se

Creadora de contenido colombiana se fue en contra de la campaña política de Felipe Saruma y le sacó varios trapitos al sol

Taliana Vargas está hospitalizada: compartió foto en sus redes sociales y envió advertencia

Erick Pabón habló de Maiker y su posición frente al racismo y aprovechó para despacharse por el contenido que su equipo sube en las redes sociales

Melissa Gate podría estar de regreso en ‘La casa de los famosos Colombia’: esto es lo que se sabe

Desmienten la muerte de Diomedes Dionisio Díaz, hijo del ‘Cacique de la Junta’, pero piden oraciones por su recuperación

Deportes

Este es el precio de

Este es el precio de la camiseta del Minnesota United con el dorsal de James Rodríguez

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay: Inter de Bogotá dio la sorpresa y sigue en lo más alto

Juan Sebastian Molano se quedó con la etapa 1 de el Tour de Omán y se viste de líder: Fernado Gaviria fue segundo

Daniel Samper Ospina cargó contra Iván Mejía tras anunciar su regreso a los medios: así reaccionaron en redes sociales

Hora y dónde ver en Colombia a Bad Bunny y Christian González en el Super Bowl LX: New England Patriots y Seattle Seahawks se juegan el título