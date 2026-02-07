Familias de militares secuestrados por grupos armados reclamaron a Petro por falta de gestiones para su liberación: “Se pudren en la selva”

Familias de militares secuestrados por grupos armados reclamaron a Petro por falta de gestiones para su liberación - crédito Presidencia/X

Las familias de militares, policías y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc expresaron su preocupación tras la orden del presidente de la República, Gustavo Petro, de fortalecer las ofensivas militares contra los grupos armados.

Para ellos, la estrategia del Gobierno nacional pone en riesgo la integridad física de sus seres queridos que, en su mayoría, cumplen cerca de nueve meses privados de la libertad.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La denuncia de allegados a las víctimas incluye el desamparo de las autoridades y el Gobierno nacional, por lo que exigen que la prioridad sea la liberación antes que la continuación de la ofensiva militar conjunta con Estados Unidos.

Tras visita de Petro a Estados Unidos, el Ministerio de Defensa aumentó las arremetidas contra los grupos armados- crédito Ovidio González/Presidencia

Cabe recordar que tras la reunión celebrada entre el jefe de Estado y su homólogo estadounidense, Donald Trump, ambos gobiernos acordaron recuperar la cooperación en materia de seguridad. La táctica se centrará en la persecución de tres objetivos considerados de alto valor: Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las Farc, alias Pablito, cabecilla del ELN, y alias Chiquito Malo, líder del Clan del Golfo Por cada uno se ofrece una recompensa de hasta $5.000.000.000. De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, esta coordinación con Estados Unidos marca la reanudación plena de la colaboración bilateral tras un año de desacuerdos.

Alejandra Sanabria, esposa del subintendente de la Policía Franque Hoyos, secuestrado por el ELN en el departamento de Arauca, profundizó en el dilema que vive día a día sin saber sobre su pareja, señalando que las nuevas operaciones acentúan la sensación de desprotección.

“Nosotros entendemos la responsabilidad del Estado que tiene para garantizar la seguridad del país, pero tenemos mucha preocupación porque estas acciones pueden poner en riesgo directo a nuestros familiares, que aún se encuentran privados de la libertad en manos del ELN”, dijo a Semana.

La denuncia señala que las nuevas operaciones acentúan la sensación de desprotección de las víctimas - crédito Albeiro Lopera/Reuters

En la misma situación, Hugo Salvador Yepes relató la incertidumbre que vive desde que que su hijo, el soldado Víctor Hugo Yepes, fue capturado el 14 de noviembre de 2025 en Cauca y permanece retenido desde hace más de tres meses por la estructura Carlos Patiño, liderada por alias Ivan Mordisco.

“Mi preocupación como padre es porque se están haciendo bombardeos a campamentos. Nuestros hijos, los secuestrados, están ahí. Llámese militares, llámese policías, llámese civiles; todos pueden morir en esos campamentos. Están pudriéndose en las selvas ¿Y quién nos garantiza a nosotros que en un bombardeo de esos no mueran nuestros seres queridos? Muchas cosas pueden suceder. Nosotros pensamos lo peor, lo más terrible”, expuso.

Yepes, en diálogo con el medio citado, reveló los intentos fallidos para obtener información sobre el estado actual de su hijo: “Nos hacemos la idea de que no están trabajando, no nos están diciendo realmente qué están haciendo. Entonces, eso para nosotros es bastante tedioso estar preguntando y no tener respuestas, porque necesitamos saber de nuestros hijos. La verdad, ya estamos llegando al extremo y pedimos que cesen esos bombardeos”.

Los allegados a los militares y polícias secuestrados denuncian faltade apoyo por parte el Gobierno nacional - crédito AP Foto

Por su parte,Yariel Macualo, esposa de Rodrigo Antonio López, funcionario del CTI secuestrado por el ELN en mayo de 2025, lamentó la gestión del Gobierno actual: “Nosotros estamos muy preocupados por los bombardeos que se están adelantando por parte del Ejército. Quiero hacerle un llamado al Gobierno para que, por favor, pare. Que primero gestione la liberación de mi esposo junto a sus compañeros, porque ya ellos van a cumplir nueve meses secuestrados”.

Macualo subrayó la urgencia de atención médica para su esposo, quien sufre de problemas cardíacos: “Mi esposo padece del corazón, que por favor le suministren su medicamento para su corazón, que por favor sean más humanos con nosotros, con su mamá, con una esposa, con sus hijos, con su familia completa, que está padeciendo este secuestro”.