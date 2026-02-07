Colombia

El Super Bowl impulsa exportaciones desde Colombia de aguacate, café y flores a Estados Unidos

El crecimiento de la demanda en Estados Unidos durante la final de la NFL permitió que la fruta (aguacate) colombiana alcanzara cifras récord y contribuyera a un contexto de mayor competencia con productores de México, Chile y Perú

Guardar
Colombia fortalece su presencia comercial
Colombia fortalece su presencia comercial en Estados Unidos impulsando exportaciones durante el Super Bowl, especialmente de aguacate Hass, café y flores - crédito Kirby Lee/Reuters

En el arranque de 2026, Colombia fortalece su presencia comercial en Estados Unidos aprovechando el impacto económico del Super Bowl, evento que dispara el consumo de productos como aguacate Hass, café y flores.

Este fenómeno genera un escenario favorable para las exportaciones colombianas, que representan cerca del 30% del total dirigido al mercado estadounidense, según cifras oficiales citadas por la Dian y analizadas por Analdex.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mientras el Super Bowl se transforma en un termómetro del consumo local, los productos agrícolas de Colombia se convierten en protagonistas estratégicos.

El auge en la demanda de guacamole durante la final de la NFL facilita que el aguacate Hass colombiano consolide su avance, en un mercado históricamente dominado por México.

Las exportaciones de aguacate Hass
Las exportaciones de aguacate Hass colombiano a Estados Unidos alcanzaron USD 72,2 millones en 2024, creciendo más del 200% frente al año anterior - crédito Reuters/Colprensa

En 2024, las ventas de esta fruta hacia Estados Unidos sumaron USD 72,2 millones, superando en más de 200% el registro del año anterior, una expansión explicada tanto por el aumento de las áreas cultivadas como por mejoras logísticas y sanitarias.

El Super Bowl actúa como un acelerador de consumo para los exportadores colombianos, aunque no exista una plataforma promocional directa.

El impacto coyuntural de la final de fútbol americano coincide con una crisis de precios para el “oro verde” mexicano. José Olivares, director de la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco, explicó que el precio por kilo cayó a entre 17 y 19 pesos mexicanos (alrededor de un dólar), mínimos no vistos en diez años.

Olivares argumentó a El Tiempo que esta baja obedece a la saturación causada por el ascenso en la oferta proveniente de Chile, Perú y Colombia. Según sus palabras: “El mercado de México es de calidad, es de precios competitivos, pero otros países son más inestables en compraventa; entonces, si saturamos el mercado, pues el precio se viene abajo. Entendemos que ese juego de oferta y demanda posiblemente esté pegándole al precio”.

El posicionamiento de Colombia en
El posicionamiento de Colombia en el mercado estadounidense, según la Dian y Analdex, se basa en una estrategia de diferenciación que prioriza la calidad y la sostenibilidad - crédito Dian

Según la Dian y Analdex, el posicionamiento colombiano en Estados Unidos se asienta en una estrategia de diferenciación enfocada en calidad y sostenibilidad, factores que han garantizado la presencia de la fruta en fechas de consumo masivo.

Aproximadamente el 90% de los aguacates consumidos en Estados Unidos proviene de la región latinoamericana, consolidando la importancia de la competencia en precios y atributos.

Este aumento en la presencia internacional de productos colombianos no se limita al aguacate. El café colombiano, sin estar vinculado de manera directa al evento deportivo, reporta cifras históricas en la Bolsa de Nueva York, rozando los USD 4 por libra en los primeros meses de 2026.

Dado que alrededor del 40% de las exportaciones cafeteras del país tienen a Estados Unidos como destino, este entorno de precios impulsa las ventas de variedades diferenciadas y de mayor valor agregado.

El café colombiano rozó los
El café colombiano rozó los USD 4 por libra en Nueva York a comienzos de 2026, con Estados Unidos como destino del 40% de sus exportaciones - crédito Colprensa

La coyuntura coincide con una mayor visibilidad de la cultura latinoamericana, marcada este año por la participación de artistas como Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

La competencia suramericana ha transformado el mercado estadounidense, tradicionalmente controlado por México. Olivares expuso al respecto: “En años anteriores, de márgenes de ganancia, si te refieres a 35 pesos por kilo, pues es un 100 por ciento. Pero hoy en día con estos precios sí es un poco lastimoso cómo se está comprando”.

El sector de las flores completa el trío de productos que Colombia proyecta durante el Super Bowl. Aunque el mayor consumo se da en San Valentín, la logística de exportación coincide con la semana del evento, lo que permite aprovechar la ventana de mayor movimiento comercial.

Las exportaciones colombianas de flores
Las exportaciones colombianas de flores a Estados Unidos superaron los USD 1.859 millones en 2024, con crecimiento anual del 13% y un peso clave en San Valentín y el Super Bowl - crédito Colprensa

En 2024, las exportaciones colombianas de flores a Estados Unidos superaron los USD 1.859 millones, con un crecimiento anual del 13%. Este país absorbe cerca del 80% de la producción nacional del sector, lo que vuelve crítica la alineación con las temporadas de elevado consumo estadounidense.

Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial de Colombia. Al cierre de 2025, las ventas externas a ese mercado superaron los USD 13.400 millones, tendencia que continuó en los primeros meses de 2026.

Los datos reflejan la relevancia de fechas como el Super Bowl para la consolidación de las estrategias comerciales de exportación y para el posicionamiento sostenido del aguacate Hass, el café y las flores como emblemas de la oferta agrícola colombiana.

Temas Relacionados

Super BowlNFLExportaciones colombianasCaféFloresAguacateFútbol americanoProductos colombianosSan ValentínColombia-EconomíaColombia-noticias

Más Noticias

Exjugador de Millonarios reconoció que llegó a revender boletas en el Fútbol Profesional Colombiano

La declaración de Cadavid introduce un elemento de autocrítica poco usual, pues son escasos los casos en que jugadores en actividad o retirados abordan abiertamente este tipo de acciones

Exjugador de Millonarios reconoció que

Justicia condena a exdirectivo de hospital público de Cali por abuso sexual durante 10 años contra varias trabajadoras

Las denuncias de varias empleadas y la investigación de la Fiscalía permitieron que un exdirectivo de hospital público en Cali fuera condenado a más de trece años de cárcel por acoso y abusos sexuales reiterados en el entorno laboral

Justicia condena a exdirectivo de

Colfuturo abrió convocatoria 2026 para estudiar maestrías y doctorados en el exterior: así puede postularse

La Fundación financiará hasta USD 50.000 para posgrados en las mejores universidades del mundo y otorgará una beca del 25% a quienes regresen al país

Colfuturo abrió convocatoria 2026 para

“Populismo y cifras incompletas”: expertos desmienten al Ministerio de Hacienda por efecto del salario mínimo en la inflación

Aunque el Ministerio de Hacienda aseguró que el aumento del salario mínimo no presionó los precios en enero, economistas y académicos cuestionaron el mensaje

“Populismo y cifras incompletas”: expertos

Las candidaturas para representar a la diáspora colombiana alcanzaron su mayor número histórico y estas serían las dos cartas del Centro Democtrático

Más de un millón de personas podrán votar fuera del país el 8 de marzo de 2026 para elegir el escaño reservado en la Cámara

Las candidaturas para representar a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Experta en salud pública desmintió

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

Ministerio de Defensa ofreció millonaria recompensa por información sobre el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos

Petro ordenó ubicar a integrantes del equipo del senador Jairo Castellanos tras atentado en Arauca: “Se brindará todo el apoyo”

Video muestra el ataque mortal contra escoltas en Arauca: ministro del Interior reportó que el senador está en ‘shock’

ENTRETENIMIENTO

Los próximos eliminados de ‘La

Los próximos eliminados de ‘La casa de los famosos Colombia’: según encuestas en redes sociales solo alcanzarían el 15% de las votaciones

Yina Calderón no metió las manos en la pelea de su hermana Juliana con Aida Victoria Merlano: “Yo ya estoy a otro nivel”

Valentino Lázaro recordó cuando estuvo en coma tras sufrir una sobredosis: “Tomé decisiones equivocadas”

Revelan el último audio que Yeison Jiménez envió un día antes de su muerte a su productor musical: “Tengo muchos planes”

Creadora de contenido colombiana se fue en contra de la campaña política de Felipe Saruma y le sacó varios trapitos al sol

Deportes

Exjugador de Millonarios reconoció que

Exjugador de Millonarios reconoció que llegó a revender boletas en el Fútbol Profesional Colombiano

James Rodríguez jugará en la MLS: así será el calendario y el formato de competencia con Minnesota United

El colombiano Jhon Arias es nuevo refuerzo del Palmeiras de Brasil: llega proveniente de la Premier League

Este es el precio de la camiseta del Minnesota United con el dorsal de James Rodríguez

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay: Inter de Bogotá dio la sorpresa y sigue en lo más alto