El Super Bowl impulsa exportaciones desde Colombia de aguacate, café y flores a Estados Unidos

Colombia fortalece su presencia comercial en Estados Unidos impulsando exportaciones durante el Super Bowl, especialmente de aguacate Hass, café y flores - crédito Kirby Lee/Reuters

En el arranque de 2026, Colombia fortalece su presencia comercial en Estados Unidos aprovechando el impacto económico del Super Bowl, evento que dispara el consumo de productos como aguacate Hass, café y flores.

Este fenómeno genera un escenario favorable para las exportaciones colombianas, que representan cerca del 30% del total dirigido al mercado estadounidense, según cifras oficiales citadas por la Dian y analizadas por Analdex.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mientras el Super Bowl se transforma en un termómetro del consumo local, los productos agrícolas de Colombia se convierten en protagonistas estratégicos.

El auge en la demanda de guacamole durante la final de la NFL facilita que el aguacate Hass colombiano consolide su avance, en un mercado históricamente dominado por México.

Las exportaciones de aguacate Hass colombiano a Estados Unidos alcanzaron USD 72,2 millones en 2024, creciendo más del 200% frente al año anterior - crédito Reuters/Colprensa

En 2024, las ventas de esta fruta hacia Estados Unidos sumaron USD 72,2 millones, superando en más de 200% el registro del año anterior, una expansión explicada tanto por el aumento de las áreas cultivadas como por mejoras logísticas y sanitarias.

El Super Bowl actúa como un acelerador de consumo para los exportadores colombianos, aunque no exista una plataforma promocional directa.

El impacto coyuntural de la final de fútbol americano coincide con una crisis de precios para el “oro verde” mexicano. José Olivares, director de la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco, explicó que el precio por kilo cayó a entre 17 y 19 pesos mexicanos (alrededor de un dólar), mínimos no vistos en diez años.

Olivares argumentó a El Tiempo que esta baja obedece a la saturación causada por el ascenso en la oferta proveniente de Chile, Perú y Colombia. Según sus palabras: “El mercado de México es de calidad, es de precios competitivos, pero otros países son más inestables en compraventa; entonces, si saturamos el mercado, pues el precio se viene abajo. Entendemos que ese juego de oferta y demanda posiblemente esté pegándole al precio”.

El posicionamiento de Colombia en el mercado estadounidense, según la Dian y Analdex, se basa en una estrategia de diferenciación que prioriza la calidad y la sostenibilidad - crédito Dian

Según la Dian y Analdex, el posicionamiento colombiano en Estados Unidos se asienta en una estrategia de diferenciación enfocada en calidad y sostenibilidad, factores que han garantizado la presencia de la fruta en fechas de consumo masivo.

Aproximadamente el 90% de los aguacates consumidos en Estados Unidos proviene de la región latinoamericana, consolidando la importancia de la competencia en precios y atributos.

Este aumento en la presencia internacional de productos colombianos no se limita al aguacate. El café colombiano, sin estar vinculado de manera directa al evento deportivo, reporta cifras históricas en la Bolsa de Nueva York, rozando los USD 4 por libra en los primeros meses de 2026.

Dado que alrededor del 40% de las exportaciones cafeteras del país tienen a Estados Unidos como destino, este entorno de precios impulsa las ventas de variedades diferenciadas y de mayor valor agregado.

El café colombiano rozó los USD 4 por libra en Nueva York a comienzos de 2026, con Estados Unidos como destino del 40% de sus exportaciones - crédito Colprensa

La coyuntura coincide con una mayor visibilidad de la cultura latinoamericana, marcada este año por la participación de artistas como Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

La competencia suramericana ha transformado el mercado estadounidense, tradicionalmente controlado por México. Olivares expuso al respecto: “En años anteriores, de márgenes de ganancia, si te refieres a 35 pesos por kilo, pues es un 100 por ciento. Pero hoy en día con estos precios sí es un poco lastimoso cómo se está comprando”.

El sector de las flores completa el trío de productos que Colombia proyecta durante el Super Bowl. Aunque el mayor consumo se da en San Valentín, la logística de exportación coincide con la semana del evento, lo que permite aprovechar la ventana de mayor movimiento comercial.

Las exportaciones colombianas de flores a Estados Unidos superaron los USD 1.859 millones en 2024, con crecimiento anual del 13% y un peso clave en San Valentín y el Super Bowl - crédito Colprensa

En 2024, las exportaciones colombianas de flores a Estados Unidos superaron los USD 1.859 millones, con un crecimiento anual del 13%. Este país absorbe cerca del 80% de la producción nacional del sector, lo que vuelve crítica la alineación con las temporadas de elevado consumo estadounidense.

Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial de Colombia. Al cierre de 2025, las ventas externas a ese mercado superaron los USD 13.400 millones, tendencia que continuó en los primeros meses de 2026.

Los datos reflejan la relevancia de fechas como el Super Bowl para la consolidación de las estrategias comerciales de exportación y para el posicionamiento sostenido del aguacate Hass, el café y las flores como emblemas de la oferta agrícola colombiana.