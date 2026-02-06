Llegaron al país 101 colombianos deportados desde Estados Unidos, confirmó la Cancillería

Cancillería informó que 101 colombianos repatriados dese Estados Unidos - crédito @CancilleriaCol/X

El Gobierno de Gustavo Petro Urrego facilitó el regreso al país de 101 ciudadanos colombianos desde Estados Unidos, el 5 de febrero al país en un vuelo humanitario procedente de Estados Unidos, coordinado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

“Garantizamos un retorno seguro y digno, con acceso a la oferta institucional”, expresó un portavoz gubernamental, quien subrayó el respaldo brindado a los repatriados en su llegada.

Durante el proceso, las 28 mujeres, 72 hombres y un menor de edad estuvieron acompañados por representantes de la Cancillería y otras entidades del Gobierno Nacional. Uno de los funcionarios resaltó: “Reafirmamos el compromiso con la protección de derechos, la atención humanitaria y la reintegración social” al describir la prioridad asignada a quienes retornaron.

Repatriación de colombianos desde Estados Unidos - crédito @CancilleriaCol/X