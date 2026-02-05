Pareja de Vivian Polanía, encontrada muerta en su apartamento, contó cómo era su relación con la jueza: “Tenía fe que se iba a sanar”

Anuar entregó detalles de su conviviencia con Vivian Polanía, la jueza que fue hallada muerta en su apartamento

El 17 de diciembre de 2025, las autoridades de Cúcuta hallaron muerta a la jueza Vivian Polanía en su apartamento. Junto a su cuerpo fue hallado su bebé de tan solo dos meses, un hecho que conmocionó la capital nortesantandereana y el país, debido a la popularidad de la litigante por su personalidad.

El caso, que permanece bajo investigación, despertó una intensa atención mediática y numerosas dudas sobre las circunstancias, especialmente tras la aparición de audios y señalamientos en redes sociales dirigidos a su pareja, Anuar Salím.

En entrevista exclusiva con el pódcast Conducta delictiva, Salím rompió el silencio y abordó las acusaciones, aportando detalles sobre la relación con Polanía, los retos personales de la jueza y su supuesto contexto familiar.

Vivian Polanía sufría de una enfermedad mental, según su pareja

“Sufría de problemas psicológicos, psiquiátricos. Ella estuvo diagnosticada”, afirmó Salím al explicar que a Polanía se le diagnosticó un trastorno psicótico agudo de tipo esquizofrénico. Según relató, convivió con episodios difíciles pero procuró siempre brindarle apoyo: “Nunca la juzgué a ella por eso... yo tenía fe que se iba a sanar”.

La pareja se conoció en noviembre de 2024 a través de redes sociales. Salím describió el inicio como un vínculo intenso y espontáneo, motivado por el “feeling y una atracción fuerte”.

Ambos provenían de entornos laborales muy distintos, lo que generó, a su juicio, una complementariedad. Polanía, conocida por su estilo poco convencional como jueza y por su exposición en redes, era, en la vida privada, “alegre, espontánea y sincera”, según su pareja.

Durante la convivencia, la vida cotidiana se fue ajustando a las necesidades de seguridad de Polanía. De acuerdo con el relato del hombre, dedicaban la mayor parte del tiempo a estar en casa, evitando lugares públicos debido a presuntas amenazas relacionadas con su labor judicial. “Ella llevaba casos de rigurosa exigencia judicial (...) sabíamos que no podíamos estar muy campantes en la calle”, relató Salím.

Supuestos conflictos y cambio de actitud con el embarazo de Vivian Polanía

La relación de pareja no estuvo exenta de dificultades. Salím confirmó que existieron discusiones, algunas motivadas por “escenas de celos por parte y parte”, y que fueron filtrados audios de una de esas peleas que ocurrieron en el primer semestre de 2025.

“Eso fue a destiempo, inclusive cortados (... ) posteriormente nos reconciliamos y seguimos adelante nuestra relación”, enfatizó. Sobre los episodios derivados del diagnóstico psiquiátrico de Polanía, relató que algunas crisis se evidenciaban en proposiciones incoherentes o en episodios de agresividad, aunque insistió en que su actitud como pareja fue de comprensión.

A pesar de estas limitaciones, la jueza se mostró ilusionada con la maternidad. “Desde el momento en que supo que el embarazo era real, le metió todas las ganas para que el niño naciera”.

El embarazo fue una etapa de cambios positivos. Polanía y Salím se alejaron de la exposición en redes y priorizaron el bienestar del bebé. “Ella estaba muy ilusionada, cambió para bien. Deseaba ser madre”, aseguró.

El nacimiento del niño reforzó la unión familiar, aunque los vínculos con la familia de la jueza se mantuvieron distantes, ya que, aseguró, hubo conflictos y distanciamientos de la madre y el hermano de Polanía con ella, aunque resaltó que nunca quiso interferir en esas relaciones.

Días previos a su inesperada muerte

En los días previos a la muerte de Polanía, la pareja vivía el ambiente navideño y planificaba mudanzas. Salím aseguró que la jueza estaba “muy contenta de ser madre, muy direccionada al bebé”.

Explicó que la relación se encontraba fortalecida y que Polanía, en licencia de maternidad, se dedicaba plenamente a su hijo. “Estaba siendo muy responsable como madre y me encantaba”, expresó.

Respecto a las amenazas, Salím relató que recibió una en junio de 2025, en la que se mencionaba el edificio donde residía Polanía. La pareja tomó precauciones y optó por que la jueza pasara la dieta en la casa de la madre de Salím, considerada un entorno seguro. El día del hallazgo, el hombre se encontraba en su trabajo y fue notificado a las 5:30 p. m. del fallecimiento de su pareja.

“Se me vino a la cabeza mi hijo... mi primera reacción fue ir a la clínica donde estaba mi hijo”, recordó el hombre. La reacción habría sido considerada extraña por algunas personas que siguieron el caso.

Sobre el estado del bebé, Salím indicó que el niño presentaba un golpe en la cabeza, aunque tras exámenes médicos se determinó que no era grave.

Anuar Salím no tiene contacto con su hijo

Anuar Salím explicó que, tras el fallecimiento de Polanía, su hijo recién nacido quedó bajo custodia de las autoridades y de la familia materna. Relató que desde el 18 de diciembre que logró trasladar al niño a una clínica en Cúcuta para recibir mejor atención médica, no ha vuelto a ver al menor. “Llevo casi dos meses sin ver a mi hijo”, declaró.

Según Salím, durante el proceso de registro civil, no le permitieron intervenir como padre pese a estar presente. El trámite se realizó bajo la supervisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y la Registraduría, y el bebé fue inscrito sin llevar sus apellidos. “Me entregaron el teléfono celular a mi abogado y, mientras tanto, ya estaban registrando al niño”, aseguró. Añadió que tampoco comprende el motivo de este procedimiento ni quién tomó la decisión final, ya que en el lugar se encontraban representantes del Icbf, la notaría y familiares maternos.

Salím afirmó que ha solicitado reiteradamente participar en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos del niño y realizarse una prueba de ADN para acreditar su paternidad. Sostuvo que las autoridades han dilatado el proceso y que él está dispuesto a trasladarse a Bogotá las veces que sea necesario para ver a su hijo y cumplir con los requerimientos legales. “Solo exijo que me permitan hacer la prueba de ADN y que se haga el proceso administrativo correctamente”, enfatizó.

Sobre su presunta participación en la muerte de su pareja

Consultado sobre las hipótesis que lo vinculan al hecho, Salím declaró: “Jamás en la vida le hubiera deseado a Vivian que falleciera”. Aseguró estar colaborando plenamente con las autoridades y reiteró que los señalamientos y prejuicios en su contra son infundados.

Sobre la posibilidad de que Polanía hubiera atentado contra su vida, Salím expresó: “No lo creo porque ella estaba muy feliz de ser madre, tenía la ilusión de ver crecer al niño”.

El caso de la jueza Vivian Polanía sigue bajo investigación por parte de las autoridades competentes. Las circunstancias exactas de su muerte permanecen bajo reserva, mientras amigos, familiares y la opinión pública esperan respuestas.