Colombia

Iván Cepeda lanzó pullas contra Abelardo de la Espriella y lo acusó de que puede acabar con entidades del Estado: “Quiere eliminar el Acuerdo de Paz”

El candidato presidencial sostuvo que su contendor político busca suprimir entidades como el Sena, el Dane y la JEP

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Iván Cepeda lideró un acto público en Cali donde lanzó fuertes cuestionamientos a su rival político - crédito Jair Coll/Reuters
Iván Cepeda lideró un acto público en Cali donde lanzó fuertes cuestionamientos a su rival político - crédito Jair Coll/Reuters

Iván Cepeda, senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, emitió nuevas críticas hacia su rival Abelardo de la Espriella, a pocos días de que se realice la segunda vuelta presidencial.

En su intervención en el Bulevar de Oriente en Cali, realizado en la tarde del sábado 6 de junio de 2026, el aspirante del progresismo colombiano cuestionó una de las propuestas del líder del movimiento Defensores de la Patria. Se trata de la reducción del 40% de la estructura estatal, lo que involucraría en la abolición de más de 700.000 cargos públicos.

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Para el dirigente de la izquierda colombiana, la medida de De la Espriella representa un peligro para la democracia porque, en su palabras, pretende desmontar 133 instituciones del Estado, eliminar el Estado social de derecho y revertir políticas que, a su juicio, protegen derechos sociales, ambientales y de soberanía.

“El que quiere presentarse como defensor de las instituciones, desprecia nuestra soberanía nacional, quiere que seamos gobernados desde Washington y Miami (...) quiere acabar con nuestras instituciones, quiere acabar con el Estado social de Derecho, quiere eliminar 133 instituciones, entre las cuales está el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), el Fondo Nacional del Ahorro, la Escuela para Altos Estudios del Estado (Esap), el Dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadística)”, denunció el candidato presidencial en la capital vallecaucana.

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Así mismo, Cepeda recalcó que De la Espriella también buscaría abolir las entidades derivadas del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Farc, lo que para él se considera una gran afectación para las víctimas del conflicto en Colombia.

“Quiere quitarle a las millones de víctimas su derecho a la reparación, la verdad y la justicia, porque quiere acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y eliminar el Acuerdo de Paz de 2016”, afirmó.

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