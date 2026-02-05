Pacientes de la Nueva EPS protestan en Bogotá por falta de medicamentos: bloquearon la avenida El Dorado

Una nueva jornada de manifestaciones por parte de usuarios de esta EPS en una sede de San Cayetano, en Bogotá - crédito Captura video

En la mañana del jueves 5 de febrero se presentó una nueva protesta de usuarios de la Nueva EPS generó afectaciones en la movilidad en Bogotá.

El grupo decidió bloquear la vía en la avenida El Dorado con avenida Cali, sentido occidente-oriente, para exigir respuestas ante la falta de entrega de medicamentos y la ausencia de asignación de cirugías.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las personas manifestaron que han enfrentado dificultades para acceder a tratamientos y procedimientos médicos. Según los testimonios, la principal queja se centra en la demora para recibir los insumos necesarios y la programación de intervenciones quirúrgicas.

La Secretaría de Movilidad informó a las 12:05 p. m. a través de sus canales oficiales que: “Se presentan manifestación en la vaenida El Dorado conavenida Cali, sentido occidente-oriente. Participantes realizan bloqueos intermitentes de la calzada exclusiva y calzada mixta". La entidad recomendó como vía alterna la avenida Esperanza.

Afectaciones viales por plantón de pacientes de la Nueva EPS en Bogotá - crédito @BogotaTransito/X

El bloqueo sobre la calle 26 impactó el flujo de vehículos y generó congestión en una de las arterias más transitadas de la ciudad. Los manifestantes señalaron que recurrieron a esta medida tras varios intentos fallidos de obtener solución por canales regulares.

Desde Transmelenio se informó que “por movilización ajena a la operación, a la hora se presentan bloqueos intermintentes hacia el oriente, por lo que los buses de TransMilenio podrían presentar retrasos en su operación“.

Las autoridades de movilidad monitorean la zona para mitigar los efectos del bloqueo, mientras la protesta continúa en espera de una respuesta concreta.

El bloqueo sobre la calle 26 impactó el flujo de vehículos y generó congestión en una de las arterias más transitadas de la ciudad - crédito Redes sociales

Algunos testimonios

Uno de los usuarios expresó a Blu Radio: “Pero esto se venía anunciando desde el año pasado y Nueva EPS nos engañó diciendo que estaba todo resuelto. La realidad hoy es que no hay atención, pero no solamente es el paquete de los dos mil pacientes de VIH. No hay ayuda diagnóstica, no hay interconsultas, no hay absolutamente ningún servicio de segundo y tercer nivel para Nueva EPS, a menos que sea una urgencia que implique hospitalización. De resto, se ha suspendido todas las interconsultas, todo. No hay absolutamente nada para la Nueva EPS por falta de pagos y por falta de un contrato. Desde el año pasado lo estamos advirtiendo y la Nueva EPS lo único que ha hecho es dilatar y dilatar, porque dice que ahora los va a mandar a las eses públicas, que porque ahí es la desconcentración y porque es que no se puede permitir negocio en la salud. Cuando la atención de Bogotá por lo menos depende del ochenta por ciento de la red privada de Nueva EPS”.

Otra afectada confesó: “Necesitamos que la nueva EPS dispense los medicamentos, tantos psiquiátricos, oncológicos y demás. ¡No sigan jugando con la salud mental y la salud física de las personas! ¡Somos seres humanos y merecemos respeto! ¡Paguen lo que deben! Y por favor, dispensen medicamentos. Estamos mal. Estamos pasando situaciones terribles por la falta de medicamentos. Por favor, que la nueva EPS vuelva a dispensar medicamentos. Es un derecho de todos los colombianos. Que dispensen medicamentos nuevamente".

Más testimonios en el lugar fueron divulgados por la emisora mencionada: “¿Dónde está la plata de Nueva EPS? ¿Qué se está haciendo el dinero de Nueva EPS? ¿Por qué cada vez nos atienden menos? La UPC subió en el 2026 y no se ve proyectada una mejora, sino un empeoro de la atención para los pacientes de todo el país. Hoy estamos acá, pero octubre, noviembre, diciembre y enero fueron seis mil pacientes de VIH al que no se le dio medicamentos completos por también por falta de pago Ibagué, el programa de Ibagué está sin atención, sin acuerdo de pago y no entrega de medicamentos".