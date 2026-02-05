Nuevas imágenes y detalles del accidente de tránsito en Bogotá donde murió una mujer protegiendo a sus nietos

El suceso se registró cuando un vehículo que superaba el límite de velocidad y cruzó una señal en rojo arrolló a una adulta mayor, poco después de que esta alejara a unos niños que la acompañaban por una acera de Bogotá - crédito @Angie_ruiz26 / X

Un accidente de tránsito ocurrido en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, dejó como saldo la muerte de una mujer de 60 años, quien caminaba con dos menores por la intersección de la calle 63 con carrera 17.

Según testimonios de personas que presencialron el hecho, la víctima logró empujar a los niños fuera de la trayectoria de una camioneta que cruzó el semáforo en rojo y circulaba a alta velocidad, logrando apartarlos segundos antes de ser arrollada.

El hecho se produjo la tarde del miércoles, 4 de febrero, cuando el vehículo, manejado por un joven de 20 años en compañía de otro de 19, golpeó primero a un motociclista y posteriormente embistió a la mujer que avanzaba por la acera junto a los menores, de seis y once años.

Testimonios recogidos por ambos medios señalaron que la adulta mayor vio el momento en el que la camioneta arrollaba al motociclista y, como reacción, empujó a los pequeños para ponerlos a salvo.

Las autoridades investigan la participación de un conductor joven y revisan videos del siniestro que evidencian cómo la intervención de una transeúnte resultó decisiva para evitar consecuencias mayores para dos menores de edad - crédito X

Los testigos calificaron la reacción de la mujer como un acto heroico. Uno de los presentes, Cristian Rincón, relató a Citytv que la mujer anticipó el impacto y protegió a los menores de una tragedia mayor. Pese a sus esfuerzos, la víctima recibió el golpe directo del vehículo. Los niños resultaron con lesiones pero se encuentran estables.

Tras el impacto, otras personas en la zona lograron apartarse y evitar ser alcanzadas por la camioneta. Las imágenes difundidas por El Tiempo muestran a los peatones retirándose apresuradamente del lugar.

Los menores fueron hallados sentados y conscientes al lado de una pared, mientras que el motociclista fue trasladado a un centro asistencial y permanece hospitalizado con heridas de consideración. La identidad del motociclista no ha sido dada a conocer, según declaró el coronel Jhon Silva, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá.

Un nuevo video del accidente obtenido por una cámara de seguridad permitió observar el siniestro desde otro ángulo.

Este registro muestra cómo la camioneta entra a la intersección a alta velocidad, arrolla al motociclista, y provoca que partes de la motocicleta se desplacen varios metros, chocando con un vehículo estacionado.

Las autoridades mencionan que el hecho involucró a un automóvil fuera de control, un motociclista accidentado y una fuga de gas, lo que llevó a un amplio despliegue de emergencia y restricciones a la circulación - crédito X

El casco del motociclista aparece a gran distancia del punto de impacto y cables del alumbrado caen al suelo, mostrando la magnitud del evento.

En las imágenes, también es posible observar que los peatones y los menores logran apartarse rápidamente gracias a la intervención de la mujer, antes de que la camioneta termine su recorrido contra un poste y cause daños adicionales a vehículos estacionados. Esta nueva evidencia visual amplía los detalles sobre la secuencia y violencia del siniestro.

La Policía, tras revisar la grabación y recabar los testimonios, llevó a cabo el levantamiento del cuerpo y trasladó tanto al conductor como a su acompañante a la Unidad de Reacción Inmediata.

Ambos rindieron declaración mientras las autoridades investigan si hubo consumo de alcohol. La Fiscalía examina la posible imputación de cargos al conductor. Sin embargo, la identidad de la víctima y su vínculo exacto con los menores no ha sido confirmada oficialmente.

Los organismos de emergencia intervinieron tras el accidente que causó la muerte de una mujer y lesiones a menores, además de afectar la infraestructura y desencadenar medidas de control vehicular en la zona - crédito X

El accidente de tránsito ha generado debate público sobre la responsabilidad vial y la imprudencia, especialmente en relación con el exceso de velocidad y el respeto a las señales de tránsito en Bogotá. Las autoridades han hecho un llamado a la prudencia y subrayan la relevancia de este nuevo video para esclarecer las circunstancias del hecho.

