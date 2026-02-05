Motociclista relata cómo sobrevivió al grave accidente en la Calle 63 de Bogotá: “Me alcancé a tirar, a agachar”

Cristian Rincón aseguró que el vehículo circulaba con música a alto volumen y a gran velocidad. - crédito captura de video y CityTv

El motociclista Cristian Rincón contó a Citytv cómo logró salvar su vida durante el grave accidente de tránsito registrado en la Calle 63, en el barrio Teusaquillo de Bogotá, que dejó como saldo una mujer muerta y tres personas heridas. Según el relato del sobreviviente y los informes policiales, el siniestro involucró a una camioneta negra, dos motocicletas y un vehículo particular.

De acuerdo con el medio, Cristian Rincón narró que permanecía estacionado junto a su motocicleta cuando identificó el peligro. “Me alcancé a tirar, a agachar, el carro me pasó por el lado, quedé a dos metros”, relató el afectado, quien también resultó con heridas y cuya motocicleta fue destruida por el impacto. El accidente ocurrió sobre la 1:49 p. m., en la intersección de la Calle 63 con Carrera 17, una zona de alta circulación peatonal y vehicular.

Las imágenes de las cámaras de seguridad revisadas por las autoridades muestran que el conductor de la camioneta negra avanzaba a alta velocidad y, según las investigaciones preliminares, habría cruzado un semáforo en rojo antes de impactar contra la motocicleta y seguir su trayectoria descontrolada.

El incidente ocurrió durante la tarde en la intersección de la Calle 63 y la Carrera 17, donde un vehículo particular perdió el control y arrolló a peatones, provocando además daños materiales y cierre vial temporal en el sector - crédito X

La víctima fatal y los menores afectados

La colisión cobró la vida de una mujer de 68 años, identificada por la comunidad como abuela de uno de los menores y madre del otro niño que la acompañaba. Ambos resultaron heridos, pero se encuentran fuera de peligro. Testigos en el lugar relataron que la mujer logró empujar a los niños fuera del alcance del vehículo segundos antes de ser arrollada.

“La señora empujó a los niños, el carro, en lo que colapsó con el poste, giró y se llevó a la señora”, señaló Cristian Rincón en sus declaraciones al medio ya mencionado. Este acto evitó que los menores sufrieran lesiones de mayor gravedad.

Perfil del conductor y procedimiento judicial

El coronel Jhon Silva, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá, informó que el conductor de la camioneta, un joven de 20 años, iba acompañado por otra persona de 19. Ambos fueron trasladados a una Unidad de Reacción Inmediata (URI) para adelantar los procedimientos judiciales y se les practicará la prueba de alcoholemia como parte de la investigación.

Testigos afirmaron que el automotor circulaba con música a un volumen elevado. “Lo primero que se escuchó es que el carro venía con alta música, estaban escuchando música a todo volumen. Yo hablé con el dueño del carro, me dijo que venía de almorzar”, declaró el sobreviviente.

El conductor responsable, un joven de 20 años, fue trasladado a la URI mientras las autoridades investigan las causas y revisan las grabaciones de seguridad del sector. - crédito X

Acciones de las autoridades y atención a las víctimas

El accidente involucró dos vehículos y dos motocicletas, según precisó el coronel Silva. Equipos de emergencia y el Cuerpo Oficial de Bomberos atendieron la escena para controlar una fuga de gas ocasionada por el impacto contra el poste de energía. Los dos menores heridos fueron estabilizados y se encuentran bajo observación médica.

De acuerdo con El Tiempo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó lo ocurrido y reiteró la importancia de respetar las normas de tránsito. El mandatario sostuvo: “Es un llamado a la responsabilidad a los ciudadanos para que tengan cuidado cuando conducen y respeten las señales y las reglas de tránsito, pues cuando esto no ocurre se presentan hechos lamentables como este”.

Las autoridades mencionan que el hecho involucró a un automóvil fuera de control, un motociclista accidentado y una fuga de gas, lo que llevó a un amplio despliegue de emergencia y restricciones a la circulación - crédito X

Investigación en curso y recopilación de pruebas

Las autoridades recopilan material probatorio, incluidas grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios de testigos, para establecer las causas del accidente y determinar responsabilidades. El proceso judicial está en marcha y se espera el resultado de la prueba de alcoholemia al conductor, así como la conclusión del informe técnico pericial.

La comunidad de Teusaquillo pide mayor control sobre la velocidad y el respeto por las señales de tránsito en la zona, donde la presencia de peatones y ciclistas es frecuente.