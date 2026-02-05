Lina Tejeiro se reencontrará con un viejo amor en ‘Masterchef Celebrity’: esta fue su historia

Tras confirmarse su presencia en 'MasterChef Celebrity', los televidentes recordaron la historia de la expareja de Lina Tejeiro que también participará del formato - crédito @linatejeiro/IG

El miércoles 4 de febrero se conocieron los nombres de los 24 famosos que se tomarán los fogones y delantales durante la octava temporada de MasterChef Celebrity Colombia.

Como es habitual en el programa del Canal RCN, el reparto de esta edición incluye una mezcla de actores, comediantes, deportistas y creadores de contenido de los cuales saldrá el sucesor de Violeta Bergonzi, ganadora de la edición celebrada en 2025.

Entre los nombres que más causan sensación en el inicio de las grabaciones se encuentra Lina Tejeiro. La actriz, presentadora y empresaria regresa a RCN a ocho años de su aparición en la telenovela Venganza. Cabe señalar que la llanera hizo de presentadora junto a Robert Velásquez en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, pero en su caso se trató de un acuerdo con la plataforma ViX, que coprodujo el formato en esa ocasión.

'La casa de los famosos Colombia' sumó a Roberto Velásquez y a Lina Tejeiro como presentadores en ViX, para su primera temporada - crédito Canal RCN

No obstante, en redes sociales no tardaron en percatarse de que Tejeiro se reencontraría con una persona de su pasado con la que dio sus primeros pasos en el medio. Se trata de Sebastián Vega, recordado por sus papeles en A mano limpia y La Suegra, con el que la llanera mantuvo una relación sentimental.

Según relató Tejeiro en varias entrevistas, ambos coincidieron en la recordada serie Padres e Hijos, producción que marcó los inicios profesionales de ambos. En ese periodo, con cerca de 15 años, sus nombres se asociaron a uno de los primeros vínculos sentimentales públicos de la actriz.

Sin embargo, Tejeiro admitió que la inmadurez y los celos terminaron por separarlos luego de tres años, describiendo la experiencia como “tormentosa”. Inclusive, durante su paso por Desnúdate con Eva, reveló que en ese periodo decidió abortar.

La actriz reveló que abortó debido al temor de enfrentar la maternidad joven -crédito @eva_reyoficia/Instagram

Aunque en su momento no mencionó de forma explícita el nombre de Vega, no fue difícil para los medios de comunicación hacer el vínculo, debido a que existe material de archivo en el que ambos comparten de manera cercana, sumado a que el propio Sebastián se ha referido al tema abiertamente.

En 2021, durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, los seguidores de Vega le preguntaron por Tejeiro y si se volvieron a hablar luego de la separación, a lo que respondió: “Nada, fuimos novios casi 3 años y ya después nos dejamos de hablar como todas las parejas cuando terminan. Y todo bien… Pues de mi lado, no sé”.

Vega volvió a coincidir con Lina Tejeiro años después, como parte del reparto de El chivo, producción de 2014. Pero en esa oportunidad llamó la atención a los seguidores del bumangués el hecho de que ambos fueron invitados a la fiesta de inauguración de Rancho MX, el restaurante de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W.

Al respecto, Vega afirmó que ni siquiera se encontró con ella, pues cuando él llegó Tejeiro ya se había ido. “Se había emborrachado… Me dijeron que salió por la puerta grande, en hombros, borracha”, manifestó entonces.

Lista completa de los famosos que estarán en ‘MasterChef Celebrity 2026′

Los famosos que estarán en MasterChef Celebrity 2026. Esta es la lista completa - crédito @canalrcn/ Instagram

Milena López – Presentadora y empresaria.

Sebastián Villalobos – Creador de Contenido, actor y presentador.

Iván Marín – Comediante, actor y escritor.

Mariana Mozo – Actriz.

Tavo Bernate – Comediante, locutor y actor.

Lina Tejeiro – Actriz, empresaria y creadora de contenido.

Emmanuel Restrepo – Actor.

Marcela Carvajal – Actriz.

Robert Farah – Tenista profesional.

Verónica Orozco – Actriz y cantante.

Angélica Blandón – Actriz.

Diana Mina – Presentadora y periodista.

Luciano D’Alessandro – Actor.

Julieta Piñeres – Periodista y presentadora.

Emiro Navarro – Creador de Contenido.

Jimmy Vásquez – Actor.

Víctor Tarazona – Actor.

Hugo Gómez – Actor.

Martha Restrepo – Actriz.

Sebastián Vega – Actor.

Pautips – Creadora de Contenido.

Virgina Lizcano – Comediante.

Luisa Vergara – Actriz y comediante.

Tuto Patiño – Actor.