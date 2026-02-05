Colombia

John McNamara saldría de su cargo como encargado de Negocios de Estados Unidos en Colombia: relevo interino ya fue definido

El diplomático dejaría la jefatura de la misión el 13 de febrero, tras un periodo marcado por tensiones bilaterales y gestiones para restablecer el diálogo entre ambos países

La conducción de la embajada
La conducción de la embajada quedará en manos del ministro consejero Jarahn Hillsman - crédito @USEmbassyBogota/X

El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, saldrá de su cargo el 13 de febrero, en lo que representa el cierre de una etapa considerada determinante para la relación bilateral entre ambos países.

Su gestión coincidió con un periodo de tensión diplomática entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, un episodio que puso a prueba los canales de diálogo entre ambos gobiernos y exigió una interlocución constante desde la sede diplomática estadounidense.

McNamara, nacido en Nueva York, completa cerca de 20 años en el servicio diplomático de Estados Unidos y se desempeñaba como encargado de negocios en Bogotá desde febrero de 2025. Durante los momentos de mayor tensión política, asumió un papel activo como mediador institucional, contribuyendo al restablecimiento de la comunicación directa entre las partes y a la reducción del impacto del desacuerdo político entre ambos mandatarios.

En ese contexto, su gestión fue asociada a esfuerzos orientados a contener un deterioro mayor de la relación bilateral, especialmente en asuntos sensibles como la cooperación en seguridad, la lucha contra el narcotráfico y los vínculos comerciales entre ambos países.

A partir del viernes 13 de febrero, la conducción de la embajada quedará en manos del ministro consejero Jarahn Hillsman, que asumirá de manera interina la jefatura de la delegación estadounidense en Colombia mientras se define una designación permanente.

Noticia en desarrollo...

