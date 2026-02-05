Gobernador de Córdoba cumplió su promesa: le regaló una motocicleta al hombre que salvó de una inundación

Erasmo Zuleta Bechara entregó una motocicleta nueva al hombre rescatado durante el recorrido oficial tras cumplir su promesa - crédito Captura video

La dramática emergencia que enfrentó un motociclista en el departamento de Córdoba quedó registrada en video y se viralizó rápidamente en redes sociales.

El hombre quedó atrapado por la corriente de un río desbordado en la vía que conecta Montelíbano con La Apartada, en medio de las intensas lluvias que han causado estragos en la región.

La caravana del gobernador Erasmo Zuleta transitaba por la zona afectada cuando el esquema de seguridad detectó entre la vegetación un casco blanco moviéndose en el agua. La reacción fue inmediata y permitió rescatar al sujeto identificado como Jesús, en medio de un contexto marcado por el temor a nuevas inundaciones.

Tras el rescate, el Gobernador se comprometió públicamente a reponer el vehículo perdido. A través de sus redes sociales, el mandatrario mostró un video el momento en que la promesa se hizo realidad: Jesús, acompañado de su esposa, recibió una motocicleta nueva en un concesionario local.

Jesús, la víctima del accidente, recibió la motocicleta nueva acompañado por su esposa en un acto público en el concesionario - crédito erasmozb/Instagram

Durante la entrega, el Zuleta resumió el sentido de la jornada: “Bueno, aquí está lo prometido en deuda. Aquí está, Jesube y la mujer. Se iba a quedar la mujer sin moto y sin marido. ¿Cómo te parece? Pero bueno, aquí estamos cumpliendo”.

El gobernador de Córdoba continúo diciendo: “Ya se va a llevar. Gracias mi hermano su motico. Y ya lo que le estoy diciendo, la vida es más importante que lo material. Si hay vida, salud, propósito y ganas, se sale adelante. ¿Listo? Entonces, el mensaje para los cordobeses".

Además, el mandatario agradeció a la concesionario que hizo posible todo: “De esta salimos juntos y quiero darle las gracias al dueño del almacén porque fuimos 50-50. Me tocó ponerlo a tres cuotas. Ahí lo pago. En tres meses la pago. Cogió la más cara. Esa. ¿Cómo lo ves? Está pechichón", concluyó.

Las reacciones en las redes no se hicieron esperar, "eres increíble. Gracias por ser tan humano 👏“; ”El mejor gobernador de Colombia 🙏🏻“; ”Dios contigo Gober, las manos que dan nunca están vacías que corazón tan hermoso 🙏💝🙇‍♀️“; ”Qué alegríaaaaa 🤩De esta salimos juntos 💙🤍💚“; ”Qué lindo gesto Gober 👏“: fueron algunos de los mensaes.

Detalles sobre el suceso

El rescate de un motociclista atrapado por la creciente del río San Jorge, en la vía a Montelíbano, se convirtió en uno de los episodios más comentados en redes sociales. La acción rápida del equipo de seguridad del gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, quedó registrada en un video que circula masivamente y que muestra la tensión vivida en la carretera.

El gobernador Erasmo Zuleta y su equipo auxiliaron a un ciudadano que quedó atrapado en la vía tras el aumento del nivel del agua por las lluvias. - crédito Captura de video

El gobernador relató a Noticias Caracol el momento en que se topó con la emergencia: “Me encontré un camión del Ejército estacionado y tenían miedo de pasar porque la fuerza del agua estaba fuerte sobre la carretera. Entonces yo me fui delante de ellos para bloquear un poco la fuerza del agua”, explicó Zuleta.

Mientras intentaban avanzar, el mandatario empezó a oír un grito de auxilio. Solo entonces, vio a lo lejos un casco blanco entre la corriente y decidió actuar de inmediato. Los escoltas no dudaron en abandonar el vehículo y formar una cadena humana, sujetando un cinturón que sería clave para salvar al joven atrapado.

En medio del rescate, el motociclista, de 28 años, se resistía a soltar su moto, según comentó Zuleta: el joven “se habría aferrado a su moto y por eso no había podido salir de la corriente”. El video recoge el momento exacto en el que el muchacho clama desesperado: “Mi moto, mi moto”, antes de extender su brazo hacia el cinturón que le ofrecían para ponerlo a salvo.

El mandatario departamental, Erasmo Zuleta, intervino junto a su equipo para auxiliar a un hombre que quedó inmovilizado en la carretera debido al aumento repentino del caudal provocado por las lluvias. - crédito X

La respuesta del gobernador fue inmediata y contundente: “Suéltala, que yo te regalo una”, le gritó, logrando así que el hombre finalmente se soltara y fuera rescatado por el equipo de seguridad.

Zuleta también afirmó que desde la Gobernación ya se había realizado una recolecta para conseguirle un nuevo vehículo al motociclista, y reiteró el compromiso de las autoridades para ayudar a las familias afectadas por las inundaciones que en 2026 han golpeado con fuerza a varios departamentos del país.

Mientras tanto, las imágenes del rescate siguen sumando reacciones, en un año marcado por lluvias intensas que han afectado regiones como Sucre, Córdoba, Bolívar, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.