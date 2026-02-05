Colombia

Estos son los profesores colombianos que se pueden postular a beca para intercambio en Estados Unidos

Esta oportunidad corresponde al programa Fulbright Teaching Excellence and Achievement (TEA) y es apoyado por la Embajada de los Estados Unidos

Un intercambio académico de seis semanas en Estados Unidos espera a los docentes de bachillerato de más de 40 países que resulten seleccionados por el programa Fulbright Teaching Excellence and Achievement (TEA).

Esta iniciativa, respaldada por la Embajada de los Estados Unidos, busca transformar la enseñanza a través de metodologías innovadoras y el desarrollo profesional internacional. La convocatoria estará abierta hasta el 8 de febrero de 2026.

La principal oferta del programa radica en la posibilidad de asistir a seminarios académicos en una universidad anfitriona. Allí, los participantes exploran nuevas técnicas de enseñanza, estrategias centradas en el estudiante y herramientas de planificación educativa.

Además, el programa incluye capacitación en tecnología educativa y un acercamiento a la historia y el sistema educativo de Estados Unidos.

A lo largo de su estadía, los seleccionados deberán completar al menos 40 horas de prácticas en una escuela secundaria local, colaborando con un educador estadounidense de su área.

Esta experiencia les permite observar y coenseñar en aulas reales, promoviendo el intercambio de buenas prácticas pedagógicas y el desarrollo de habilidades aplicadas. La interacción se extiende más allá del aula, ya que los docentes también participan en actividades cívicas y culturales en las comunidades anfitrionas.

El programa Fulbright TEA mantiene un enfoque inclusivo: está dirigido a profesores de secundaria de todas las disciplinas, desde inglés, matemáticas y ciencias, hasta estudios sociales, periodismo o comunicación.

También pueden aplicar docentes de educación especial en cualquiera de estas áreas. El requisito esencial es ser docente de tiempo completo y demostrar dominio del inglés, además de poseer una licenciatura o experiencia profesional equivalente.

La experiencia Fulbright no se limita al perfeccionamiento docente. Un objetivo central es el fomento del entendimiento mutuo y la creación de lazos duraderos entre países. Durante su estancia, los participantes se sumergen en la vida cotidiana de las comunidades estadounidenses, lo que les permite conocer de primera mano la cultura y los valores locales.

El proceso de selección se realiza a través de un concurso público, en el que las solicitudes son revisadas y nominadas por las Embajadas de Estados Unidos o las Comisiones Fulbright en cada país. El comité evaluador valora el perfil profesional de los aspirantes, dando prioridad a quienes no hayan participado previamente en otros programas Fulbright ni acumulen experiencia profesional en el extranjero en los últimos cinco años.

El programa Fulbright TEA está disponible para docentes residentes en países tan diversos como Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Albania, Hungría, India, Kenia y decenas más. La lista completa de naciones elegibles puede consultarse en la página oficial del programa, donde también se encuentran los detalles de la postulación: www.fulbrightteacherexchanges.org/programs/tea.

Una vez presentada la solicitud, los candidatos nominados serán notificados de los resultados por su embajada o comisión Fulbright local. Las fechas límite para la postulación varían según el país, por lo que se recomienda verificar los plazos específicos en cada caso.

El enfoque de la formación está alineado con las tendencias globales de la educación: aprendizaje activo, integración de tecnología y análisis de la experiencia educativa estadounidense. Los seminarios abordan tanto la innovación en el aula como el contexto sociocultural del país anfitrión, propiciando una visión integral del proceso educativo.

Además de los seminarios y la coenseñanza, los docentes podrán participar en talleres de desarrollo profesional y actividades colaborativas con otros educadores internacionales. Este entorno multicultural favorece el intercambio de perspectivas y la creación de redes profesionales que trascienden fronteras.

En palabras de la Embajada de los Estados Unidos, el programa busca que los participantes “colaboren en las mejores prácticas educativas con educadores y estudiantes de la universidad anfitriona y de escuelas secundarias locales”, impulsando así la actualización constante del oficio docente.

