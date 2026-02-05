Colombia

Canciller de Colombia reveló avances en negociaciones para ayudar a EE.UU. a sacar el petróleo de Venezuela: “Idea de Trump”

Rosa Villavicencio enfatizó la urgencia de un cambio de enfoque de los actores internacionales y aprovechar las oportunidades en el sector de hidrocarburos

Canciller de Colombia reveló avances
Canciller de Colombia reveló avances en negociaciones para levantar sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela - crédito Reuters/Cancilleria de Colombia

La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, durante su estadía en Washington, habló sobre el impacto de las sanciones internacionales y abordó la viabilidad de reactivar la economía de Venezuela, luego de una reunión con el presidente de Estados Unidos Donald Trump.

La alta funcionaria subrayó que existe un acuerdo tácito sobre la necesidad de revisar las restricciones actuales para crear condiciones favorables que beneficien a la población venezolana y aprovechar las oportunidades en el sector de hidrocarburos.

Villavicencio recalcó a Blu Radio que las medidas restrictivas impuestas por Estados Unidos a Venezuela no tuvieron el impacto esperado, y “han parado la economía en ese país”, enfatizando la urgencia de un cambio de enfoque por parte de los actores internacionales.

Asu vez, la ministra de Relaciones Exteriores confirmó que se trazó un plan para generar espacios de diálogo y “reactivar la economía para llevar bienestar a la población”. La iniciativa incluye una ruta oruentada hacia el restablecimiento de conexiones gasíferas.

Orientados a avanzar en este ámbito y mantener el seguimiento de los acuerdos, anunció la intención de concretar un encuentro con la sucesora de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. “Sobre esa necesidad de levantar sanciones se habló y yo le debo hacer el seguimiento dado que hay un acuerdo tácito de que no es beneficioso para el objetivo que se persigue”.

Rosa Villavicencio afirmó que Trump
Rosa Villavicencio afirmó que Trump fue el que planteó la idea de quitar las sanciones al petroleo venezolano - crédito Samir Aponte/Archivo

Frente a los proyectos energéticos entre Colombia y Venezuela, Villavicencio hizo énfasis en zonas con el potencial para impulsar el gremio energético. Entre ellas, mencionó Puerto Ballenas que por su ubicación estratégica ofrece una vía rápida para exportar recursos.

Ofrecemos que el gas lo podemos convertir en energía que se necesita para la exploración petrolera y sería un gana a gana para todos. Además tenemos la salida por Puerto Ballenas por donde ellos podrían sacar su gas y poderlo vender a nivel internacional”, afirmó al medio citado.

Sobre las restricciones y sanciones que obstaculizan la consecución de estos planes, la canciller colombiana sostuvo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue quien planteó la posibilidad de “levantar restricciones” impuestas al vecino país.

Canciller de ColombiaRosa VillavicencioSancionesVenezuelaPetróleoEstados UnidosDonald TrumpMonomerosHidrocarburosGasExportación petroleoColombia-Noticias

