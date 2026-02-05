Abogado de la familia de Miguel Uribe Turbay aclaró alcance de la decisión de la Cidh y rechazó “desinformación” sobre las medidas cautelares

La firma Víctor Mosquera Marín Abogados afirmó que la decisión no implica negación del riesgo ni exoneración de responsabilidad del Estado - crédito Nathalia Angarita/REUTERS/@SenadoGovCo/X

La firma Víctor Mosquera Marín Abogados informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) cerró el trámite de las medidas cautelares solicitadas en favor del senador Miguel Uribe Turbay y su familia el 27 de enero de 2026, decisión que, según el comunicado, ha sido presentada de forma errónea en distintos espacios.

El pronunciamiento también reiteró que el organismo internacional continuará monitoreando la actuación del Estado colombiano frente a la seguridad de los familiares.

El comunicado sostiene que la determinación de la Cidh no corresponde a una negación del riesgo ni a una exoneración de responsabilidades, sino a la adopción posterior de medidas de seguridad orientadas a mitigar las amenazas existentes tras el crimen. En paralelo, el padre del dirigente político solicitó públicamente al organismo interamericano que mantenga la vigilancia sobre la investigación del asesinato ocurrido luego del atentado del 7 de junio de 2025.

Alcance de la decisión sobre las medidas cautelares

El comunicado sostuvo que el cierre formal de las medidas cautelares se produjo tras la consumación del daño contra la vida del senador - crédito Víctor Mosquera Abogados

De acuerdo con la firma jurídica, “el 27 de enero de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió cerrar el trámite de las medidas cautelares solicitadas en favor de Miguel Uribe Turbay y su familia”, hecho que, según indicó, fue tergiversado por instituciones del actual Gobierno y sus abogados en redes sociales, con repercusión en algunos medios de comunicación.

Frente a esa interpretación, el comunicado precisa que la decisión respondió a que, después del crimen, se implementaron medidas de seguridad destinadas a reducir los riesgos que enfrentaba la familia. En ese sentido, la firma señaló que dichas acciones correspondían a la protección que debía haberse garantizado desde un inicio.

Asimismo, indicó que la propia Cidh advirtió que, pese al cierre formal del trámite, continuará realizando seguimiento a la actuación del Estado colombiano para verificar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de protección. Este monitoreo se mantendría con el objetivo de evaluar las condiciones de seguridad de los familiares.

Solicitud de seguimiento tras el crimen de Miguel Uribe Turbay

El padre del senador solicitó a la Cidh mantener la vigilancia sobre la investigación del asesinato - crédito Miguel Uribe Londoño/Instagram

En medio de la controversia sobre el alcance de la resolución, el padre de Miguel Uribe Turbay difundió en su cuenta de la red social X una petición dirigida a la Cidh para que continúe vigilando el proceso por el asesinato de su hijo. En el mensaje, Miguel Uribe Londoño expresó: “Miguel no fue una narrativa, ni un discurso, ni una estrategia política”, al tiempo que calificó como inadmisible cualquier intento de emplear el hecho con fines distintos al esclarecimiento judicial.

También denunció la difusión de información falsa en torno al caso. “Es perverso engañar al país con información falsa”, sostuvo, y agregó que “insinuar su instrumentalización o convertir su muerte en una disputa política revictimiza a nuestra familia y hiere a la sociedad entera”.

En su mensaje, el padre del senador caracterizó el hecho como un delito de máxima gravedad al señalar que “su asesinato fue un crimen de lesa humanidad, resultado de la violencia política y de la polarización extrema (...) Exigimos protección, orden y justicia para las víctimas y para Colombia”.

El asesinato de Miguel Uribe Turbay fue calificado por su padre como crimen de lesa humanidad vinculado a la violencia política - crédito X

La firma Víctor Mosquera Marín Abogados reiteró en su comunicado su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la protección integral de la familia del senador. Además, manifestó la necesidad de que la discusión pública se base en información veraz y contextualizada respecto de las decisiones adoptadas por el Sistema Interamericano.

Con la aclaración difundida por la defensa y la solicitud pública de seguimiento internacional presentada por el padre del senador, el caso permanece bajo observación en el ámbito interamericano mientras avanzan las actuaciones relacionadas con la investigación del crimen.