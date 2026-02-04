Colombia

Sobrevuelo de helicóptero de las FF. MM. evidenció la magnitud de la tragedia en Córdoba por lluvias e inundaciones

Las autoridades nacionales y regionales desplegaron recursos logísticos, equipos de rescate y ayuda humanitaria para mitigar el impacto que ocasionaron las crecientes de los ríos Sinú y San Jorge

Sobrevuelo de las FF. MM. detallaron la tragedia que padece Córdoba tras emergencia invernal - crédito Ministerio de Defensa

Imágenes aéreas captadas durante un sobrevuelo de las Fuerzas Militares permitieron dimensionar el alcance de las recientes inundaciones en Córdoba: extensas zonas rurales aparecían cubiertas por el agua, con viviendas dispersas y aisladas en medio de la emergencia.

El panorama evidenciado desde el aire impulsó la intensificación de las acciones de respuesta por parte de las autoridades nacionales y regionales, ante la magnitud de los daños sufridos por miles de familias.

El Ministerio de Defensa desplegó en Montería todas sus capacidades logísticas, administrativas y operativas para apoyar a las autoridades locales en la atención de la crisis.

Organismos de socorro atienden la emergencia que ha afectado a centenares de familias - crédito Ministerio de Defensa

De acuerdo con el comunicado emitido por dicha cartera, por orden del ministro Pedro Sánchez Suárez fue enviada una comisión encabezada por la ministra encargada de Defensa, Angélica Verbel, que se trasladó a la región junto a altos funcionarios del sector y equipos de socorristas.

La misión incluyó reuniones con el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelen, y representantes regionales para coordinar la respuesta.

Como parte de las acciones inmediatas, el Batallón de Ingenieros Militares de Prevención y Atención de Desastres del Ejército Nacional, la Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía Nacional y equipos de la Defensa Civil y la Dirección Nacional de Bomberos fueron desplegados para asistir a las comunidades más afectadas.

Organismos de socorro atienden la
Organismos de socorro atienden la emergencia con el apoyo de las FF. MM. - crédito Ministerio de Defensa

Debido a las crecientes de los ríos Sinú y San Jorge, en varios municipios se dificultó el acceso terrestre, lo que llevó a la movilización de tres botes zodiac multipropósito para llegar a zonas remotas y entregar ayuda humanitaria.

La logística de atención se centralizó en Montería, donde se canalizan donaciones y se coordina la entrega de alimentos, kits de aseo, frazadas y elementos de cocina con el apoyo del Ejército Nacional. Según datos de los gremios, ya se han distribuido más de 600 mercados y siete toneladas de agua, aunque las organizaciones alertan que la demanda supera los recursos disponibles.

Lluvias anormales en una temporada históricamente seca

El contexto de la emergencia se agrava por la intensidad de las lluvias entre finales de enero y comienzos de febrero, que ocasionaron el desbordamiento de ríos y la inundación de áreas rurales históricamente no expuestas a este tipo de eventos.

La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) reportó que 113 veredas en 24 municipios resultaron afectadas, con 4.778 fincas inundadas y 263.623 vacunos y bufalinos en riesgo. La situación ha impactado la actividad agropecuaria, con pérdidas en viviendas, cultivos, animales y sistemas de manejo, además de daños en cercas, corrales y vías terciarias.

Frente a las dificultades, el gremio ganadero y organizaciones como Ganacor y la Fundación Colombia Ganadera activaron una red de solidaridad para distribuir mercados, agua potable, carpas y productos esenciales. La respuesta incluye la organización de nuevos envíos de alimentos y leche para las familias que permanecen incomunicadas o con acceso restringido a servicios básicos.

Hectáreas cubiertas por agua se
Hectáreas cubiertas por agua se observan desde el aire - crédito Ministerio de Defensa

El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, señaló que la emergencia incrementa la vulnerabilidad social en un territorio marcado por la informalidad productiva y los efectos del cambio climático. Además, la alerta por el nivel de la represa de Urrá mantiene en riesgo a comunidades aguas abajo ante la posibilidad de nuevas inundaciones.

Por su parte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) sostiene operaciones desde el inicio de la emergencia, con énfasis en el municipio de Tierralta. En ese municipio, el equipo de la Ungrd colabora con la alcaldía en la adecuación de alojamientos temporales y en la recolección de datos para identificar y registrar a las personas damnificadas.

“Ya hemos entregado en el departamento 7.400 kits de asistencia humanitaria de emergencia, de los 13.000 asignados, y en las próximas horas enviaremos kits adicionales”, indicó Carlos Carrillo, director de la Ungrd.

