Colombia

Presidencia recusó a magistrados que suspendieron la emergencia económica y Petro se pronunció: “Una aberración”

El presidente aseguró que el decreto no debía ser suspendido hasta que se tomara una decisión final en la Corte Constitucional

Guardar
El presidente Gustavo Petro aprovechó
El presidente Gustavo Petro aprovechó su crítica hacia la Corte Constitucuional para cuestionar al CNE - crédito Colprensa

De acuerdo con Rtvc Noticias, la Presidencia de la República recusó a los magistrados que ordenaron la suspensión provisional del decreto de emergencia económica que expidió el Gobierno nacional (Decreto 1390 de 2025), con el fin de hacer frente a la situación fiscal del país. La decisión surgió como medida cautelar, mientras la Corte Constitucional toma una decisión de fondo sobre su constitucionalidad.

“Con fundamento en los artículos 25 a 31 del Decreto 2067 de 1991, de manera respetuosa presento escrito de recusación en contra de los magistrados que estuvieron en la sesión en Cartagena el 23 de enero de 2026, en el proceso de la referencia (Control de constitucionalidad del Decreto 1390 de 2025)”, indicó el abogado Augusto Alfonso Ocampo Camacho, secretario jurídico de la Presidencia de la República, en la recusación revelada por el informativo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Debido al patrimonio reportado por
Debido al patrimonio reportado por los magistrados, la Presidencia solicitó su recusación. Asegura que se ven afectados por el decreto de emergencia económica - crédito Reuters

Los magistrados que la Presidencia busca apartar del debate sobre la declaratoria de emergencia son: Paola Andrea Meneses Mosquera, Natalia Ángel Cabo, Carlos Camargo Assis, Héctor Alfonso Carvajal Londoño, Lina Marcela Escobar Martínez, Vladimir Fernández Andrade y Miguel Polo Rosero. Con anterioridad, la Presidencia también recusó al presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, para evitar que participe en el control de constitucionalidad del decreto.

De acuerdo con el documento, la recusación se sustenta en el hecho de que en el decreto se establece la ampliación de la base gravable del impuesto al patrimonio, lo que implica una reducción de 72.000 UVT a 40.000 UVT. En este caso, según la Presidencia, los magistrados en cuestión tienen un patrimonio igual o superior a 40.000 UVT, lo que quiere decir que lo dispuesto en la declaratoria de emergencia económica los afecta de manera directa.

Pronunciamiento del presidente Petro en contra de la Corte

El presidente Gustavo Petro se refirió a la recusación que adelantó la Presidencia, indicando que la medida tomada por la Corte sería incorrecta, puesto que debió autorizarse una suspensión únicamente cuando se hubiera tomado una determinación de fondo sobre el decreto.

Los magistrados de la Corte
Los magistrados de la Corte Constitucional suspendieron el decreto de emergencia económica de manera temporal, hasta que se tome una decisión de fondo - crédito Luisa González/Reuters

No se puede suspender un decreto de emergencia económica hasta la decisión final de la corte constitucional. No solo es grosería e irrespeto personal al presidente, sino una aberración que pone en peligro el orden constitucional”, señaló el jefe de Estado en su cuenta de X.

Aunado a ello, se quejó de decisiones que ha estado tomando el Consejo Nacional Electoral (CNE), que ha revocado la inscripción de algunas candidaturas y que en su momento no permitió que el Pacto Histórico contara con una personería jurídica. Aseguró que estaría violando derechos fundamentales que yacen en la Constitución Política y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Advirtió que habría intereses políticos detrás de esas determinaciones de tinte electoral. “Lo hace solo para garantizar por interés de los grupos políticos a los que pertenecen la mayoría del CNE. Eso se llama trampa y se hace rompiendo la constitución de Colombia”, aseveró.

Así las cosas, pidió a la ciudadanía recurrir a las acciones de tutela, con el fin de que se garantice la protección de los derechos fundamentales de la población de elegir y ser elegido. “Dejen al pueblo decidir libremente”, sostuvo.

El presidente Gustavo Petro mostró
El presidente Gustavo Petro mostró su rechazo a la suspensión provisional del decreto de emergencia económica, reaccionando a la decisión de la Presidencia de recusar a los magistrados que tomaron esa decisión - crédito @petrogustavo/X

Piden declarar inexequible el decreto de emergencia económica

Mientras la Corte estudia la declaratoria de emergencia del Gobierno, desde distintos sectores se han pronunciado, solicitando al alto tribunal que se declare inexequible el decreto. Así lo hizo Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta y representante legal del Consejo Gremial Nacional, argumentando que la declaratoria no está justificada.

“El Decreto 1390 de 2025 (i) no satisface exigencias formales (firma válida de todos los ministros competentes), y (ii) no cumple los presupuestos fáctico, valorativo y de suficiencia, al fundarse en circunstancias estructurales, previsibles o atribuibles a la gestión ordinaria del Estado, impropias del estándar estricto del artículo 215 de la Constitución”, precisó.

Temas Relacionados

Emergencia económicaGustavo PetroMagistrados Corte ConstitucionalRecusaciónCNEColombia-Noticias

Más Noticias

Bombardeo en el Catatumbo: así fue la ofensiva de las Fuerzas Militares contra el ELN y el Frente 33

La operación incluyó ataque aéreo y terrestre, con saldo de siete muertos y un capturado. Las autoridades compartieron imágenes del despliegue táctico

Bombardeo en el Catatumbo: así

Katherine Miranda, autora de la denuncia ante el CNE, y otras reacciones que dejó la inhabilidad de Iván Cepeda para la consulta

La resolución, aprobada tras una discusión con conjueces, fue recibida con críticas y apoyos de figuras políticas

Katherine Miranda, autora de la

Hombre que atacó a puñal a su pareja y a su hijastra fue hallado muerto en el baño de su casa

Las autoridades investigan si el sujeto atentó contra su vida o las involucradas se defendieron del brutal acto

Hombre que atacó a puñal

Atlético Nacional vs. América de Cali: EN VIVO HOY minuto a minuto en el Atanasio Girardot; Liga BetPlay

En la capital de Antioquia, verdes y rojos se citarán en el Coliseo de la 70 para el cierre de la jornada en el fútbol colombiano

Atlético Nacional vs. América de

Maurice Armitage rechazó hacer parte de la ‘consulta de centro’ que propuso Claudia López: tambalea proceso de la exalcaldesa de Bogotá

El exalcalde de Cali, a través de sus redes sociales y en los medios de comunicación, desistió de su presencia en un proceso interpartidista de los sectores considerados contrarios a la izquierda y la centro-derecha, que avanzan en la conformación de las consultas previstas para el 8 de marzo

Maurice Armitage rechazó hacer parte
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cabecilla de las disidencias estaría

Cabecilla de las disidencias estaría amenazando a candidatos al Senado: “Se están metiendo como Pedro por su casa”

Cali iba a ser objetivo de un nuevo atentado terrorista: así fue como la Policía lo evitó

Detonaron una volqueta cargada con explosivos en la vía Caloto-Villa Rica: disidencias estarían detrás del ataque terrorista

Golpe contundente contra el narcotráfico: autoridades destruyeron 39 laboratorios de cocaína en la frontera con Ecuador

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

ENTRETENIMIENTO

Melina Ramírez reveló si está

Melina Ramírez reveló si está en sus planes tener hijos con su esposo, Juan Manuel Mendoza

Flora Martínez prepara el estreno de su película ‘Basta Mamá’: “El cine interesante está detrás de los ojos del actor, no necesariamente en el diálogo”

Carlos Torres reveló por qué rechazó el personaje de Charly en ‘La reina del flow’: “Hice mi respectiva investigación”

Jhon Alex Castaño reveló el emotivo detalle que le dio la esposa de Yeison Jiménez: “Mis agradecimientos a la familia”

Laura Zapata arremetió contra Yina Calderón y dijo que será la primera eliminada de ‘La casa de los famosos’ Telemundo

Deportes

Atlético Nacional vs. América de

Atlético Nacional vs. América de Cali: EN VIVO HOY minuto a minuto en el Atanasio Girardot; Liga BetPlay

Sorpresa en el clásico popular: Nacional recibirá al América sin uno de sus referentes

Fluminense analiza, contra el tiempo, igualar la oferta de Palmeiras por el colombiano Jhon Arias

Las 14 frases que dejó la presentación Fabián Bustos como entrenador de Millonarios: Falcao, un refuerzo más, El Campín y la herencia de Hernán Torres

América de Cali habría definido el futuro deportivo de Rodrigo Holgado: esto se sabe