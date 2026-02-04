Colombia

Lotería de la Cruz Roja resultados 3 de febrero: números ganadores del último sorteo

Esta lotería colombiana realiza un sorteo a la semana, todos los martes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Solo tienes 30 días para
Solo tienes 30 días para reclamar el premio de la Lotería de la Cruz Roja

La Lotería de la Cruz Roja dio a conocer los números ganadores de su último sorteo celebrado este martes 3 de febrero de 2026.

Este popular sorteo entrega más de 50 premios principales que suman miles de millones de pesos. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja

Fecha del sorteo: martes 3 de febrero de 2026.

Premio mayor: 4443.

Serie: 307.

Cuál es el horario de la Lotería de la Cruz Roja

Con esta lotería puedes ganar
Con esta lotería puedes ganar miles de millones de pesos en premios

La Loteria de la Cruz Roja únicamente realiza un sorteo cada semana todos los martes a las 22:55 horas.

Lista de premios de la Lotería de la Cruz Roja

La Lotería de la Cruz Roja cuenta con un plan de premos principal que ofrece más de 50 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 7.000 mil millones de pesos.

Un seco de 200 millones de pesos.

Cuatro secos de 100 millones de pesos.

10 secos de 30 millones de pesos.

15 secos de 20 millones de pesos.

20 secos de 10 millones de pesos.

En ocasiones especiales (regularmente en el primer sorteo de cada mes), la Lotería de la Cruz Roja ofrece otro plan de premos alternativo en el que baja el número de ganadores, pero que incrementa la cantidad sorteada y funciona de la siguiente manera:

Un premio mayor de 8.000 millones de pesos.

Un seco de 100 millones de pesos.

Cuatro secos de 50 millones de pesos.

Cinco secos de 30 millones de pesos.

18 secos de 20 millones de pesos.

En este plan de premios alternativo a veces se hacen variaciones, incluyendo ganadores sin serie y hasta premios en especie como un auto de lujo.

A todo lo anterior hay que sumarle los otros premios que la Lotería de la Cruz Roja entrega por diferentes combinaciones y aproximaciones.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

Cuide bien su boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuide que no se maltrate.

Recuerde que solo se tiene 30 días, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para reclamar tu premio.

¿Cómo se juega la Lotería de la Cruz Roja?

Para poder jugara la Lotería de la Cruz Roja necesita de al menos 5 mil pesos para comprar una de sus tres fracciones. Si quieres el boleto completo lo puedes adquirir por 15 mil pesos.

Existen varias opciones para hacerse dela fracción o el boleto entero. Tiene la posibilidad de conseguirlo con su lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados ubicados en 31 departamentos del país y en la ciudad de Bogotá. También lo puedehacer en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

Posteriormente, debe que elegir su apuesta ganadora conformada con cuatro cifras y su respectiva serie de tres dígitos.

Una vez adquirido el boleto o la fracción con la combinación ganadora, se debe de esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente martes y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

Para reclamar su premio necesitas presentar el billete o fracción original sin tachaduras ni enmendaduras con los vendedores, distribuidores o en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja.

Si se obtuvo el premio mayor o alguno de los secos, se tiene que presentar de preferencia en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja con algún documento de identificación oficial.

Por qué es importante conservar el boleto para reclamar el premio

Es central conservar el billete original de la Lotería de la Cruz Roja en buen estado para poder reclamar cualquier premio, ya que es el documento legal que acredita el derecho a cobrarlo.

El billete no puede presentar tachaduras, enmendaduras ni daños físicos, ya que cualquier deterioro podría invalidar el cobro. Además, debe mantenerse protegido en un lugar seguro y seco desde la compra hasta el momento de la reclamación para asegurar su legibilidad y autenticidad.

Para reclamar el premio, el ganador tiene presentar el billete original y un documento de identidad válido, como la cédula de ciudadanía.

En el caso de premios menores, se pueden cobrar en puntos autorizados o distribuidores oficiales, pero para premios mayores es obligatorio acudir a las oficinas principales de la Lotería de la Cruz Roja, ubicadas en Bogotá.

Es importante realizar el trámite dentro del plazo máximo de 30 días calendario desde el día siguiente al sorteo, que es el término legal para reclamar el premio, según el Decreto 2975 de 2004.

