Colombia

Los multimillonarios lujos que fueron clave para la captura del mafioso italiano Lorenzo Dei Meneghetti en una hacienda del Magdalena

El narco europeo adoptaba identidades falsas y rutas de escape elaboradas para eludir a las autoridades

Guardar
Cayó alias Lorenzó, narcotraficante italiano, en Ciénaga, Magdalena

El lujo desmedido de Lorenzo Dei Meneghetti, capo italiano de narcotráfico buscado en 196 países, resultó clave para su captura en una hacienda de Santa Marta el 30 de enero de 2026, una operación de la Policía Nacional de Colombia con apoyo de inteligencia italiana.

La estancia en Colombia como prófugo no solo respondía aludir a la justicia italiana por una condena de nueve años por narcotráfico, sino a una trama transnacional: sus movimientos bancarios, rastreados desde Italia, permitieron a las autoridades localizarlo, cerrando así una investigación que se extendía desde 2012 y que vinculaba al acusado con mafias de Italia, Túnez y Albania, dedicadas al transporte de cocaína a Marruecos, Italia y España.

Lorenzo Dei Meneghetti adoptaba identidades
Lorenzo Dei Meneghetti adoptaba identidades falsas y rutas de escape elaboradas para eludir a las autoridades

La investigación identificó movimientos financieros sospechosos en cuentas de allegados a Dei Meneghetti, reveló El Tiempo. El dinero llegaba desde Italia y se transfería a Santa Marta, facilitando el elevado estándar de vida de quien no ocultaba su riqueza ni en Europa ni en Sudamérica.

Según el informe policial, los bienes incautados incluyen Ferrari, camionetas de alta gama, yates privados y una mansión; imágenes de estos lujos circularon en redes y acentuaron el interés de las autoridades desde Rumania hasta Colombia. Las pesquisas, que emplearon drones y vigilancia, permitieron ubicar al capo en la zona rural de Ciénaga, Magdalena.

Desde su fuga en febrero de 2023, Lorenzo Dei Meneghetti adoptó identidades falsas y elaboradas rutas de escape. Partió de Italia a Marsella, Francia, en tren, y desde ese puerto embarcó rumbo a Guadalupe, en las Antillas francesas. Posteriormente, utilizó documentación rumana para viajar a Trinidad y Tobago y, finalmente, a Colombia.

Alias Lorenzo, uno de los
Alias Lorenzo, uno de los narcotraficantes más buscados por Italia, coordinaba el envío de cocaína de Suramérica hacia mafias europeas y africanas

El historial delictivo de Dei Meneghetti se remonta a 2012, cuando fue señalado como cabecilla de una red criminal con operaciones en Chioggia y Milán, centrada en el tráfico de heroína, marihuana, cocaína y hachís con destino al norte de África y los Balcanes. Bajo la fachada de empresario nocturno como propietario de la discoteca Coco Loco en Sottomarina, norte de Italia, alternaba entre ese país y Rumania, ostentando mansiones y deportes de lujo.

Entre los antecedentes de Dei Meneghetti figura una detención el 15 de enero de 2013 por la venta de 11 kilogramos de marihuana. La circular roja de Interpol había convertido su caso en una prioridad para la justicia internacional.

Capturaron a Roberto Nastasi buscado internacionalmente por tráfico de drogas

Roberto Nastasi fue capturado mientras
Roberto Nastasi fue capturado mientras visitaba a su pareja en Medellín

El arresto del capo italiano, Lorenzo Dei Meneghetti, se materializó después de la detención, en Medellín, Antioquia, de Roberto Nastasi, señalado por las autoridades como otro importante coordinador en el tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Europa mediante conexiones con el llamado Clan del Golfo. Nastasi, conocido con el alias de Rizzo, residía desde hacía ocho años en Guayaquil, Ecuador, donde pasaba desapercibido fingiendo ser un empresario automotriz.

El detenido ocultaba operaciones de coordinación entre las mafias sudamericanas y los compradores de cocaína en Europa a través de varias empresas fachada. El nivel de su peligrosidad y relevancia para la justicia italiana queda reflejado en el despliegue realizado para su captura: “Cuatro agentes especiales de Interpol y de la Guardia de Finanzas de ese país viajaron para articularse con las autoridades nacionales en el operativo”.

La detención se produjo en un barrio de Bello, donde, de acuerdo con las investigaciones recogidas por el medio, Nastasi contaba con protección de La Terraza, uno de los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) de la capital antioqueña. El italiano, requerido en 196 países por delitos de asociación para delinquir con fines de tráfico internacional de clorhidrato de cocaína en grandes cantidades, tenía orden de captura en Italia y había estado prófugo desde 2013.

El alcalde Federico Gutiérrez se refirió a la detención subrayando el alcance del operativo. “En Medellín no hay refugio, no hay escondedero para los criminales, nosotros aquí damos la bienvenida a las instituciones, a la Policía, a la Fiscalía, a Interpol y a todas las capacidades que podamos tener contra el crimen transnacional”.

