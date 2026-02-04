Katherine Miranda, autora de la denuncia ante el CNE, y otras reacciones que dejó la inhabilidad de Iván Cepeda para la consulta

Katherine Miranda se refirió a la decisión del CNE - crédito Colprensa

El Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió el 4 de febrero de 2026 que Iván Cepeda no podrá participar en la consulta interpartidista de la izquierda, prevista para el 8 de marzo.

La decisión, adoptada tras una votación dividida de seis contra cuatro, generó reacciones inmediatas en el espectro político colombiano, especialmente entre sectores progresistas y opositores al Gobierno.

La exclusión de Cepeda cayó como un “balde de agua fría” dentro del progresismo, que mantenía expectativas sobre el fallo del CNE y anticipaba acciones legales en caso de inhabilidad.

Katherine Miranda, representante a la Cámara y opositora declarada del Gobierno de Gustavo Petro, fue una de las primeras en pronunciarse, pues fue quien interpuso originalmente la denuncia ante el CNE.

La congresista argumentó en su denuncia que la ley impide la participación de Cepeda en la consulta al haber resultado ganador en la interna del Pacto Histórico el 26 de octubre de 2025.

Al referirse a la decisión del órgano electoral, señaló: “Con 6 votos en contra y 4 a favor, Iván Cepeda no podrá participar en la consulta de marzo (...) Esta no es una victoria mía, es una victoria de todos los colombianos que estamos cansados de las amenazas y los abusos del petrismo. Desde esta curul seguiré defendiendo la Constitución, la democracia y a todos los colombianos”.

Entre las figuras que respaldaron la decisión se encuentra el exconcejal de Bogotá y candidato a la Cámara de Representantes, Daniel Briceño. Briceño criticó los costos asociados al proceso y cuestionó los motivos detrás de la intención de Cepeda de participar en una nueva consulta.

Según Briceño, “Iván Cepeda y el Pacto Histórico le hicieron gastar casi 200 mil millones al país en la consulta interpartidista y eso lo obliga a ir a primera vuelta. Querer participar en una nueva consulta solo tenía la intención de ganar más plata por reposición de votos. Puro negocio”.

La senadora Paola Holguín también se refirió al caso en sus redes sociales, señalando: “La ley es dura pero es la ley”.

La determinación del CNE se produjo tras una deliberación interna que incluyó la intervención de conjueces designados para analizar el caso. La votación final, con seis votos contra cuatro, constituyó la mayoría necesaria para declarar la inhabilidad de Cepeda en la consulta del denominado Frente por la Vida.

El fallo modifica el escenario de selección de candidaturas dentro de la izquierda colombiana y obliga a los sectores progresistas a redefinir sus estrategias de cara a las próximas elecciones.

