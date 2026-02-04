Colombia

Katherine Miranda, autora de la denuncia ante el CNE, y otras reacciones que dejó la inhabilidad de Iván Cepeda para la consulta

La resolución, aprobada tras una discusión con conjueces, fue recibida con críticas y apoyos de figuras políticas

Guardar
Katherine Miranda se refirió a
Katherine Miranda se refirió a la decisión del CNE - crédito Colprensa

El Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió el 4 de febrero de 2026 que Iván Cepeda no podrá participar en la consulta interpartidista de la izquierda, prevista para el 8 de marzo.

La decisión, adoptada tras una votación dividida de seis contra cuatro, generó reacciones inmediatas en el espectro político colombiano, especialmente entre sectores progresistas y opositores al Gobierno.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Estas fueron las reacciones que
Estas fueron las reacciones que dejó la inhabilidad de Iván Cepeda para la consulta interpartidista del 8 de marzo - crédito Fotocomposición Infobae (Redes sociales/X)

La exclusión de Cepeda cayó como un “balde de agua fría” dentro del progresismo, que mantenía expectativas sobre el fallo del CNE y anticipaba acciones legales en caso de inhabilidad.

Katherine Miranda, representante a la Cámara y opositora declarada del Gobierno de Gustavo Petro, fue una de las primeras en pronunciarse, pues fue quien interpuso originalmente la denuncia ante el CNE.

La congresista argumentó en su denuncia que la ley impide la participación de Cepeda en la consulta al haber resultado ganador en la interna del Pacto Histórico el 26 de octubre de 2025.

Al referirse a la decisión del órgano electoral, señaló: “Con 6 votos en contra y 4 a favor, Iván Cepeda no podrá participar en la consulta de marzo (...) Esta no es una victoria mía, es una victoria de todos los colombianos que estamos cansados de las amenazas y los abusos del petrismo. Desde esta curul seguiré defendiendo la Constitución, la democracia y a todos los colombianos”.

Entre las figuras que respaldaron la decisión se encuentra el exconcejal de Bogotá y candidato a la Cámara de Representantes, Daniel Briceño. Briceño criticó los costos asociados al proceso y cuestionó los motivos detrás de la intención de Cepeda de participar en una nueva consulta.

Según Briceño, “Iván Cepeda y el Pacto Histórico le hicieron gastar casi 200 mil millones al país en la consulta interpartidista y eso lo obliga a ir a primera vuelta. Querer participar en una nueva consulta solo tenía la intención de ganar más plata por reposición de votos. Puro negocio”.

La senadora Paola Holguín también se refirió al caso en sus redes sociales, señalando: “La ley es dura pero es la ley”.

La determinación del CNE se produjo tras una deliberación interna que incluyó la intervención de conjueces designados para analizar el caso. La votación final, con seis votos contra cuatro, constituyó la mayoría necesaria para declarar la inhabilidad de Cepeda en la consulta del denominado Frente por la Vida.

El fallo modifica el escenario de selección de candidaturas dentro de la izquierda colombiana y obliga a los sectores progresistas a redefinir sus estrategias de cara a las próximas elecciones.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

CNEConsejo Nacional ElectoralInhabilidadIván CepedaPacto HistóricoConsulta InterpartidistaColombia-Noticias

Más Noticias

Atlético Nacional vs. América de Cali: EN VIVO HOY minuto a minuto en el Atanasio Girardot; Liga BetPlay

En la capital de Antioquia, verdes y rojos se citarán en el Coliseo de la 70 para el cierre de la jornada en el fútbol colombiano

Atlético Nacional vs. América de

Maurice Armitage rechazó hacer parte de la ‘consulta de centro’ que propuso Claudia López: tambalea proceso de la exalcaldesa de Bogotá

El exalcalde de Cali, a través de sus redes sociales y en los medios de comunicación, desistió de su presencia en un proceso interpartidista de los sectores considerados contrarios a la izquierda y la centro-derecha, que avanzan en la conformación de las consultas previstas para el 8 de marzo

Maurice Armitage rechazó hacer parte

Empresas estadounidenses reaccionaron a la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump y dijeron cuál es el paso clave a seguir

Ricardo Triana, director ejecutivo del CEA Colombia, destacó la capacidad de innovación y respuesta conjunta frente a desafíos compartidos entre ambos países

Empresas estadounidenses reaccionaron a la

Álex Saab fue capturado: el ‘ascenso y caída’ del colombiano en el régimen de Nicolás Maduro tras el indulto concedido por Joe Biden

El polémico empresario, exministro de la dictadura venezolana, fue detenido en Caracas en una operación conjunta entre la inteligencia venezolana y el FBI, con lo que se reactivaron los procesos judiciales que habían quedado en pausa luego del indulto concedido por el exmandatario norteamericano, a finales de 2023

Álex Saab fue capturado: el

Renta Joven: condicionarán la entrega de incentivos a jóvenes que no cumplan con los siguientes requisitos

Fechas específicas y pasos obligatorios determinan la permanencia en el sistema de apoyo estatal para estudiantes en diferentes instituciones académicas y modalidades a nivel nacional

Renta Joven: condicionarán la entrega
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cabecilla de las disidencias estaría

Cabecilla de las disidencias estaría amenazando a candidatos al Senado: “Se están metiendo como Pedro por su casa”

Cali iba a ser objetivo de un nuevo atentado terrorista: así fue como la Policía lo evitó

Detonaron una volqueta cargada con explosivos en la vía Caloto-Villa Rica: disidencias estarían detrás del ataque terrorista

Golpe contundente contra el narcotráfico: autoridades destruyeron 39 laboratorios de cocaína en la frontera con Ecuador

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

ENTRETENIMIENTO

Melina Ramírez reveló si está

Melina Ramírez reveló si está en sus planes tener hijos con su esposo, Juan Manuel Mendoza

Flora Martínez prepara el estreno de su película ‘Basta Mamá’: “El cine interesante está detrás de los ojos del actor, no necesariamente en el diálogo”

Carlos Torres reveló por qué rechazó el personaje de Charly en ‘La reina del flow’: “Hice mi respectiva investigación”

Jhon Alex Castaño reveló el emotivo detalle que le dio la esposa de Yeison Jiménez: “Mis agradecimientos a la familia”

Laura Zapata arremetió contra Yina Calderón y dijo que será la primera eliminada de ‘La casa de los famosos’ Telemundo

Deportes

Atlético Nacional vs. América de

Atlético Nacional vs. América de Cali: EN VIVO HOY minuto a minuto en el Atanasio Girardot; Liga BetPlay

Sorpresa en el clásico popular: Nacional recibirá al América sin uno de sus referentes

Fluminense analiza, contra el tiempo, igualar la oferta de Palmeiras por el colombiano Jhon Arias

Las 14 frases que dejó la presentación Fabián Bustos como entrenador de Millonarios: Falcao, un refuerzo más, El Campín y la herencia de Hernán Torres

América de Cali habría definido el futuro deportivo de Rodrigo Holgado: esto se sabe