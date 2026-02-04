Colombia

Cuánto cuesta llegar en auto al Carnaval de Barranquilla 2026: precios, peajes y tiempos desde las principales ciudades

Las festividades más esperadas del Caribe colombiano contarán con eventos previos y centrales que se desarrollarán en distintas fechas, convocando a miles de asistentes en la ciudad

El costo estimado de combustible
El costo estimado de combustible para recorrer los 999 kilómetros entre Bogotá y Barranquilla asciende a $377.492 - crédito Flypass

Con la llegada del Carnaval de Barranquilla 2026, la capital del Atlántico se prepara para recibir a miles de visitantes de todo el país. Si planea viajar en vehículo particular, es fundamental conocer el número de peajes, los valores actualizados y la programación de la celebración para disfrutar de la fiesta más emblemática del Caribe colombiano.

La magnitud del evento, que en 2025 reunió a más de 800.000 personas y movilizó 145.000 vehículos según cifras de la Alcaldía y el Distrito Especial, representa un reto logístico para quienes se desplacen desde diferentes regiones en automóvil propio.

Peajes y costos desde Bogotá a Barranquilla

El trayecto en automóvil Bogotá–Barranquilla abarca una distancia aproximada de 999 kilómetros y un tiempo estimado de entre 12 y 20 horas, dependiendo de las condiciones del tráfico y las paradas. En total, se encuentran 14 peajes a lo largo de la ruta.

La ruta Bogotá–Barranquilla incluye 14
La ruta Bogotá–Barranquilla incluye 14 peajes y un valor total de $215.700 COP para vehículos particulares en 2026 - crédito Flypass

Para vehículos particulares (categoría 1), el valor acumulado de los peajes en 2026 es de $215.700. La ruta contempla pasos por estaciones como Río Bogotá, El Corzo, Jalisco, El Koran, Zambito, Aguas Negras, La Gómez, Morrison, Pailitas, La Loma, El Copey, Tucurinca, Tasajera y Laureano Gómez, con tarifas individuales que oscilan entre $12.200 y $20.100.

Además, el costo estimado de gasolina para el trayecto es de $377.492 COP, considerando un consumo promedio de 22 galones. Por lo tanto, el gasto total en peajes y combustible ronda los $593.192, sin incluir otros gastos de viaje.

Peajes desde otras ciudades principales

  • Quienes viajen desde Cali deberán cubrir una distancia de entre 1.180 y 1.260 kilómetros, con un tiempo estimado de entre 20 y 21 horas y el pago de entre 18 y 21 peajes.
  • Desde Medellín hasta Barranquilla, el recorrido es de aproximadamente 700 kilómetros, implica de 13 a 15 horas de viaje y atraviesa entre 11 y 13 peajes.
  • Los viajeros provenientes del Eje Cafetero enfrentarán un trayecto de unos 900 a 910 kilómetros, con un estimado de 16 a 19 peajes y entre 12 y 16 horas de viaje.
Viajar en automóvil propio al
Viajar en automóvil propio al Carnaval de Barranquilla desde Cali implica de 18 a 21 peajes y hasta 1.260 kilómetros - crédito Flypass

La alta congestión y la cantidad de estaciones de cobro hacen recomendable el uso de sistemas de pago electrónico como Flypass, que permite pagar peajes sin detenerse y puede ahorrar hasta hora y media en el tiempo total del recorrido en temporada alta.

“Solo la acción de bajar la ventanilla y entregar el dinero en efectivo puede tomar 25 segundos o más por peaje, mientras que con Flypass el paso tarda cerca de 2 segundos, justo el tiempo en el que se levanta la talanquera. En trayectos largos, esto puede representar un ahorro de hasta hora y media de viaje”, explicó Juan Camilo Henao, CEO de Flypass.

Además, para el CEO, la desaparición de las filas en los carriles de pago en efectivo y la reducción de la necesidad de obtener dinero en cajeros automáticos contribuyen a que la movilidad resulte más ágil, sobre todo durante periodos de tráfico intenso como el carnaval.

El sistema de pago electrónico
El sistema de pago electrónico Flypass facilita el paso en peajes y puede ahorrar hasta hora y media en recorridos durante temporada alta - crédito Flypass

Programación oficial del Carnaval de Barranquilla 2026

El Carnaval de Barranquilla desplegará una agenda cultural diversa que abarca desde el 14 de enero hasta el 17 de febrero, organizada en dos grandes bloques: Pre-Carnaval y Carnaval.

Pre-Carnaval

  • Viernes 6 de febrero: Guacherna Esthercita Forero, Vía 40, 7:00 p. m.
  • Sábado 7 de febrero: Paco Paco, Centro Comercial Viva, 3:00 p. m.
  • Domingo 8 de febrero: Encuentro de Comedias, Gran Malecón, 5:00 p. m .; Desfile Carnaval de los Niños, Vía 40, 10:00 a. m.

Carnaval

  • Jueves 12 de febrero: Noche del Río y Baila la Calle, vía 40 - Carrera 50, 6:00 p. m.
  • Viernes 13 de febrero: Coronación de los Reyes del Carnaval, Estadio Romelio Martínez, 8:00 p. m.; Baila la Calle/Noche de Orquestas, Par Vial Carrera 50, 5:00 p. m.
  • Sábado 14 de febrero: Batalla de Flores, Vía 40, 11:00 a. m.; Desfile Rey Momo, Calle 17, 2:00 p. m.; Gran Concierto del Carnaval, Estadio Romelio Martínez, 7:00 p. m.
  • Domingo 15 de febrero: Gran Parada de Tradición, vía 40, 12:00 p. m.; Festival de Orquestas, Par Vial Carrera 50, 5:00 p. m.; Festival de Letanías, Barrio Abajo, 6:00 p. m.
  • Lunes 16 de febrero: Gran Parada de Comparsas, Vía 40, 12:00 p. m.; Elección y coronación de la Reina Popular, 6:00 p. m.; Encuentro de Comedias, Gran Malecón, 5:00 p. m.
  • Martes 17 de febrero: Desfile Joselito, Carrera 54 hasta Barrio Abajo, 3:00 p. m.
La agenda del Carnaval incluye
La agenda del Carnaval incluye el Pre-Carnaval, con actividades infantiles y dancísticas, y el Carnaval, con la Batalla de Flores y conciertos - crédito Carnaval de Barranquilla

Consideraciones para el viaje

El viaje en vehículo particular a Barranquilla durante el Carnaval implica planificación detallada, tanto en términos logísticos como de presupuesto. A los costos de peajes y combustible se deben sumar otros gastos, tales como desayunos, almuerzos y hospedajes, solo si decide hacer alguna parada durante el trayecto.

