Colombia

Así son las becas en línea del Miami Institute para artistas colombianos: formación internacional en arte y audiovisual

Las personas interesadas deberán presentar documentación sobre títulos, habilidades y situación económica, además de evidencias prácticas o experiencia, para participar en la convocatoria


La beca del Miami Institute
La beca del Miami Institute exige validación de título de bachiller, evaluaciones vocacional y económica, así como demo o evidencia de experiencia en el área audiovisual - crédito Freepik

El Miami Institute, institución de educación superior licenciada por el Departamento de Educación del Estado de Florida, anunció la apertura de una nueva convocatoria dirigida a colombianos interesados en formarse en el campo artístico y audiovisual.

A través de esta oferta, que cuenta con la difusión informativa del Icetex, los aspirantes podrán postularse hasta el 28 de febrero para optar por becas parciales del 65% en los programas de Actuación Profesional y Producción de Cine y Televisión, ambos con inicio de clases en abril de 2026.

El Miami Institute lanza convocatoria
El Miami Institute lanza convocatoria de becas parciales del 65% para colombianos en programas artísticos y audiovisuales online en 2026 - crédito Icetex

La beca se aplica sobre el valor total de los programas de título asociado (Associate Degree), cuyo plan de estudios se imparte en modalidad 100% online en vivo, con clases en tiempo real dictadas desde Miami. El programa está diseñado para colombianos que buscan una formación bilingüe y multicultural, con enfoque práctico, técnico y creativo, permitiendo proyectar su carrera internacionalmente en el sector audiovisual.

Proceso de postulación y requisitos

La adjudicación de las becas no es automática, ya que los interesados deben cumplir con los requisitos de admisión establecidos por el Miami Institute. Entre los criterios de selección se incluyen la validación del título de bachiller, una evaluación vocacional y una evaluación económica.

Además, el porcentaje de beca del 65% se otorga tras analizar la disposición hacia el programa, la afinidad y el potencial artístico, que se evalúan mediante una demo o video de audición (para actuación) o evidencia previa (para producción), así como la trayectoria o experiencia relevante y los antecedentes académicos o formativos.

La institución lanza programas y
La institución lanza programas y cursos cortos enfocados en formar profesionales bilingües que quieran emprender su camino en la industria creativa global - crédito Icetex

Los aspirantes deben sustentar su situación económica a través de una declaración de impuestos o certificados de ingresos válidos en cualquier país, para que el comité de becas categorice su necesidad financiera. La beca cubre el 65% del valor del programa, acceso a la plataforma académica, clases personalizadas y la obtención del título oficial Associate Degree, reconocido en Estados Unidos.

Cabe precisar que las clases comenzarán el 6 de abril. Los interesados pueden obtener más información y postularse directamente en el sitio oficial del Miami Institute o ingresando a la página del Icetex, donde está fijada la convocatoria: Becas Miami.

Detalle de los programas ofrecidos

Los aspirantes deben presentar declaración
Los aspirantes deben presentar declaración de impuestos o certificados de ingresos para que el comité de becas evalúe su necesidad financiera y otorgue el beneficio del 65% - crédito Miami Institute

Actuación Profesional: el programa permite a los estudiantes desarrollar habilidades artísticas y humanas para impulsar su carrera en el mundo de la actuación. La formación abarca la creación e interpretación de personajes, expresión y movimiento corporal, sensibilidad artística, comunicación y aplicación práctica para obras de teatro, televisión y cine.

Producción de Cine y Televisión: el programa está enfocado en el crecimiento y la especialización del sector audiovisual, integrando pensamiento crítico y reflexivo. Se forma a profesionales capaces de diseñar, gestionar y dirigir proyectos cinematográficos y televisivos, combinando conocimientos técnicos y creativos con herramientas actualizadas del medio.

Los programas ofrecidos permiten obtener
Los programas ofrecidos permiten obtener un título oficial Associate Degree reconocido en Estados Unidos, con una formación 100% online y bilingüe accesible internacionalmente - crédito Miami Institute

Formación continua y cursos cortos

Además de los programas de grado, el Miami Institute ofrece varios cursos cortos y experiencias de educación continua destinados a fortalecer las habilidades técnicas y profesionales de actores, creadores y productores. Estas iniciativas incluyen formación práctica, contacto directo con la industria, oportunidades de networking y descuentos especiales según disponibilidad, permitiendo aún más acceso a educación de alto nivel.

Entre los cursos destacados se encuentran:

  • Certificación en Negocios Audiovisuales + Content Americas: formación sobre el negocio del contenido con acceso a Content Americas, espacio para conectar con productores y ejecutivos internacionales.
  • Business Entertainment: capacitación para crear pitches profesionales, estructurar presupuestos y comprender el proceso de producción audiovisual.
  • Inmersión en el Negocio del Entretenimiento – Miami: talleres, conferencias y visitas a empresas líderes como Telemundo, Univision y Mediapro para conocer la industria desde dentro.
  • Escribe Sin Miedo (Guionismo): curso avanzado de escritura de guiones para cine, televisión y plataformas digitales.
  • Inmersión en el Negocio del Entretenimiento – Madrid: cinco días de exploración del ecosistema audiovisual europeo, con visitas a The Core School, Secuoya Studios, Mediapro, Madrid Film Office, Google España y RTV Madrid.
  • Inmersión de Actuación (Miami): entrenamiento intensivo en actuación para cámara, voz, improvisación y bioenergética, incluyendo una visita profesional a Mediapro y la grabación de un democasting para audiciones.

