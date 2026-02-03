Un excompañero de rehabilitación de Johanna Fadul cuenta su historia y revela detalles inéditos del proceso que vivieron

Seguidor de La casa de los famosos Colombia reveló que compartió meses en rehabilitación con Johanna Fadul - crédito @johannafadul/IG

Una revelación inesperada surgió en medio de la conversación que rodea a La casa de los famosos Colombia por estos días, pues Juan José Abril, creador de contenido para TikTok y seguidor del programa, compartió públicamente un testimonio personal en el que aseguró que convivió durante varios meses con la actriz Johanna Fadul en un centro de rehabilitación, años antes de que ella se convirtiera en una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana.

Su relato cobró relevancia luego de que la propia actriz mencionara dentro del reality que atravesó una etapa de internamiento como parte de un proceso personal.

Según explicó Abril, decidió hacer pública su historia únicamente porque Fadul habló del tema en el programa, al referirse a un periodo complejo de su vida que la llevó a estar internada durante aproximadamente tres meses y medio. A partir de esa mención, el seguidor relató cómo fue su propia experiencia y el contexto en el que coincidió con la actriz.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Bueno, les voy a contar el story time de la vez que a mis diecinueve años mis papás me internaron en un centro de rehabilitación y terminé interno con uno de los integrantes de La casa de los famosos y que lo conocí gracias al internado”, inició contando.

El emotivo reconocimiento de un fan a Johanna Fadul tras compartir juntos un proceso de recuperación - crédito @juanjoseabrilpr/tiktok

Juan José Abril explicó que, entre los 18 y 19 años, atravesaba un momento especialmente difícil, marcado por el consumo de alcohol y una ruptura sentimental que lo desestabilizó emocionalmente y, en medio de esa crisis, tomó decisiones que afectaron su vida académica y familiar.

“Pues resulta que al terminar la relación yo decidí salirme de una carrera que estaba estudiando en la Javeriana, que era odontología. Me retiré de la Javeriana y mi papá no sabía qué hacer conmigo porque yo me la pasaba, pues, literalmente como dice Jhon Alex Castaño, de bar en bar”, relató, describiendo una etapa que definió como problemática para su entorno cercano.

De acuerdo con su testimonio, tras buscar ayuda profesional, sus padres lo llevaron a lo que él pensó que sería un proceso psicológico ambulatorio. Sin embargo, al llegar al lugar, la realidad fue muy distinta.

“El día que llegué a ese lugar me sentaron en una silla… era una casa en Altos de Yerbabuena impresionante, espectacular… y me preguntaron que si yo quería cambiar mi forma de ser… A los dos minutos, tres minutos volvieron a ingresar al lugar donde yo estaba y me dijeron que me tenía que quedar por tres meses en el centro de rehabilitación para adictos”, contó Abril.

Un excompañero de Johanna Fadul revela apoyo mutuo en rehabilitación - crédito @juanjoseabrilpr/tiktok

Durante ese tiempo, Abril convivió con personas que enfrentaban distintos trastornos y adicciones, una experiencia que, según dijo, fue dura pero profundamente transformadora. Fue en ese entorno donde conoció a Johanna Fadul, con quien compartió el proceso de internamiento.

“Terminé interno con gente con problemas de bulimia, anorexia, drogas, alcohol… y ahí fue donde conocí a la persona de La casa de los famosos. Estuve con ella interno durante tres meses de mi vida, conviviendo día y noche con esa persona, hablando de su vida, conociendo a su familia”, afirmó el hombre en su video.

Abril subrayó que su intención nunca ha sido exponer la vida privada de la actriz, y aclaró que su internamiento obedeció a razones distintas. Mientras él fue diagnosticado con codependencia emocional, Fadul atravesaba un proceso personal diferente, del cual prefirió no dar detalles. Sin embargo, la actriz comentó en la sección de “la línea de la vida” que se presenta en el formato de convivencia que estuvo en el centro de rehabilitación por tres meses y medio porque está sufriendo de bulimia.

“Yo estuve por una cosa que se llama codependencia, que yo ni siquiera sabía que existía… No puedo contar absolutamente nada de la vida privada de Johanna porque no me pertenece. Solo lo hago público porque ella lo hizo público en el programa”, precisó.

La historia detrás de la fortaleza de Johanna Fadul - crédito cortesía RCN

En su relato, Juan José Abril se refirió a Johanna Fadul con profundo respeto y admiración, destacando su fortaleza y la forma en la que logró salir adelante tras uno de los momentos más difíciles de su vida.

“Johanna Fadul es una persona que yo quiero demasiado… La conocí en los peores momentos de su vida, siento yo… y que lo superó y que salió adelante, que es una guerrera, que la admiro mucho, que la quiero mucho y que la llevo siempre en el corazón”, expresó.

También resaltó el vínculo que tuvo con la familia de la actriz durante ese proceso, asegurando que fueron un apoyo importante en su propia rehabilitación y crecimiento personal.

“Quiero mucho a su mamá, a su papá, a su hermana… Para mí ellos fueron una ayuda muy grande a la hora también de mi rehabilitación”, añadió.