Primer cara a cara entre Gustavo Petro y Donald Trump generó oleada de reacciones de los políticos colombianos

La reunión entre los presidentes de EE. UU. y Colombia se desarrolló en la oficina Oval de la Casa Blanca, en la que abordaron aspectos como el narcotráfico, elecciones y migración

Gustavo Petro y Donald Trump
Gustavo Petro y Donald Trump se reunieron en la Casa Blanca - crédito Presidencia

El martes 3 de febrero de 2026 se produjo el primer encuentro entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano Gustavo Petro, reunión que tuvo lugar en la oficina Oval de la Casa Blanca en Washington.

Este primer cruce formal entre ambos dirigentes también contó con la presencia de la canciller colombiana Rosa Villavicencio, el ministro de Defensa Pedro Sánchez, y el embajador de Colombia en EE.UU. Daniel García-Peña, así como del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance y el senador republicano Bernie Moreno.

Allí, según mencionó la Presidencia de Colombia, el intercambio sirvió para “exponer las prioridades de Colombia y las líneas generales de trabajo bilateral, en asuntos de interés común para ambos países”.

Algunos de los temas que se abordaron en el encuentro fue la lucha contra las drogas, las expectativas frente al proceso electoral y la situación migratoria.

Gustavo Petro y Donald Trump
Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca - crédito Presidencia

Sin embargo, la reunión entre los dos mandatarios generó todo tipo de reacciones en la clase política colombiana. Mientras que algunos celebraron el diálogo entre ambos dirigentes, otros cuestionaron la postura de Petro, al considerar que, antes de su viaje a territorio norteamericano, había emitido fuertes cuestionamientos contra el político republicano.

Ese fue el caso de María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, quien recordó un discurso de Petro sobre algunas medidas que había emitido EE. UU. contra el mandatario colombiano.

Petro pasó de gritarle a Marco Rubio que viniera a buscarlo, a presentarse sumiso ante Trump. La vueltas que da la vida…”, escribió la congresista de oposición en X.

- crédito @MariaFdaCabal/X
- crédito @MariaFdaCabal/X

A su vez, la representante a la Cámara de Cambio Radical, Lina María Garrido, expresó que, aunque se mostró satisfecha por el careo entre Trump y Petro, criticó que seguidores del petrismo estén, según ella, festejando la reunión, al considerar que en el pasado hubo improperios que debilitaron las relaciones binacionales.

Tanta joda con las marchas y la supuesta lucha antiimperialista, para terminar viéndolos celebrar, con lágrimas en los ojos, que #Trump los recibió y, más jodido aún, los sometió. O sea, es como si la nosotros celebramos que el presidente Uribe fuera recibido por Nicolás Maduro, cosa que JAMÁS sucederá, pues nosotros sí somos #COHERENTES!¡Ustedes dan pena ajena, qué pecado!”, respondió Garrido.

- crédito @linamariagarri1/X
- crédito @linamariagarri1/X

Así mismo, Jaime Arizabaleta, candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, también cuestionó el cambio de postura que, según él, adoptó Petro para su encuentro con Trump.

“¿Qué tal la cara de felicidad de Petro en su foto con Trump?Pasó de la hostilidad a la sumisión en tiempo récord. Buscando salir de la “lista Clinton” y evitar un destino como el de Maduro”, aseguró.

- crédito @jarizabaletaf/X
- crédito @jarizabaletaf/X

Reacciones afines al Gobierno Petro

Por el lado del sector afin al Gobierno, también hubo varios comentarios frente a la reunión entre Petro y Trump.

Con la palabra “Respeto”, el exsenador y exdirector de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, replicó las fotografías del saludo de manos entre Petro y Trump.

- crédito @GustavoBolivar/X
- crédito @GustavoBolivar/X

Entretanto, la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, publicó una imagen de la concentración ciudadana en la plaza de Bolívar de Bogotá y expresó su satisfacción ante el encuentro del mandatario colombiano en la Casa Blanca.

Esta es un viaje histórico, en el que tenemos un mandatario cuyo horizonte es la lucha por nuestra dignidad y autonomía para la construcción de una Política de la Vida”, comentó.

- crédito @cielo_rusinque/X
- crédito @cielo_rusinque/X

Adicionalmente, el excanciller y hoy candidato presidencial Luis Gilberto Murillo consideró que el encuentro entre Donald Trump y Gustavo Petro marcará un punto de inflexión en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos.

“Hoy Colombia vuelve a estar ante una decisión clave en su relación con Estados Unidos. En medio de tensiones recientes y de una agenda sensible, esta reunión marca un punto de inflexión. No es un hecho menor: es el resultado de haber reabierto la interlocución cuando todo parecía bloqueado”, manifestó.

- crédito @LuisGMurillo/X
- crédito @LuisGMurillo/X

Mientras que la senadora María José Pizarro resaltó el diálogo entre ambos mandatarios.

El presidente Gustavo Petro no viajó solo a Washington. Lo hizo protegido por una inmensa cadena de afectos, ese vínculo inquebrantable de solidaridad, amor y lealtad con su pueblo. Esa conexión es su fortaleza para persistir ante las adversidades y, también, la base desde la cual hoy dialoga con el presidente Trump”, resaltó.

- crédito @PizarroMariaJo/X
- crédito @PizarroMariaJo/X

