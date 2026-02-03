Tras fuertes lluvias en Bogotá, hombre quedó atrapado en su carro porque se inundó el parqueadero

Los Bomberos de Bogotá emplearon motobombas para evacuar el agua y controlar la emergencia tras las lluvias crédito Imagen Ilustrativa Infobae/captura video

Las fuertes lluvias registradas en Bogotá durante la tarde del lunes 2 de febrero provocaron serias afectaciones en la movilidad y generaron emergencias en varias localidades de la ciudad.

Entre los sectores más afectados estuvieron Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, La Candelaria y Santa Fe, según reportó el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.

Uno de los episodios más críticos se vivió en un conjunto residencial ubicado en la calle 100 con carrera 64, en la localidad de Suba, donde el sótano usado como parqueadero terminó completamente inundado, dejando atrapados a varios vehículos.

Miguel Pinzón Fandiño, uno de los afectados, describió la tensión vivida cuando el agua comenzó a ingresar a su automóvil: “Casi me ahogo porque no podía salir, por la presión no podía abrir las puertas y me rescató un residente”, narró a City TV.

Las labores de drenaje realizadas por organismos de emergencia evitaron que se reportaran personas heridas pese a los daños materiales - crédito Captura video

Las precipitaciones arrastraron los automóviles hacia el fondo del parqueadero e impidieron la salida de quienes se encontraban en el lugar.

“La persona del carro de adelante también intentó salir, pero la corriente lo devolvió. Yo logré salir por la puerta de atrás y me ayudó. El agua me llegaba a la altura del pecho y, como pudimos, llegamos a la escalera de emergencia”, contó Pinzón Fandiño al medio regional.

La emergencia obligó la intervención de los Bomberos de Bogotá, quienes acudieron con equipos de drenaje para evacuar el agua acumulada en el sótano. El operativo se extendió hasta la madrugada.

Pinzón Fandiño precisó: “Más o menos unos siete vehículos quedaron afectados. También las bicicletas, porque uno de los carros fue empujado por el agua y quedó encima de ellas”.

Fuertes lluvias en Bogotá generaron emergencias en varias localidades - crédito Idiger

Los residentes del edificio aseguran que las inundaciones son habituales cuando llueve, pero admiten que nunca habían enfrentado una situación tan grave. Atribuyen el problema a la ausencia de desagües suficientes y a las obras cercanas que, sospechan, afectan el correcto drenaje del agua.

Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas, aunque las pérdidas materiales resultaron significativas.

Lluvias afectaron la movilidad en Bogotá: suspendieron temporalmente el TransMiCable por condiciones climáticas adversas

La suspensión de TransMiCable en Ciudad Bolívar marcó una de las consecuencias más relevantes de las lluvias que azotaron a Bogotá el lunes 2 de febrero. La medida, tomada a las 7:09 p. m., respondió a una alerta por tormenta eléctrica, y mantuvo el servicio fuera de operación hasta que las condiciones climáticas sean seguras para los pasajeros.

Durante la tarde, la movilidad en la ciudad se complicó en múltiples puntos. La Secretaría de Movilidad recomendó a los conductores “reducir la velocidad y aumentar la concentración” con el fin de evitar accidentes, ante el pavimento resbaladizo y la baja visibilidad.

Una serie de choques y alta circulación vehicular fue gestionada en tiempo real por la entidad, que pidió a los ciudadanos atención a las recomendaciones oficiales para evitar incidentes durante el fuerte aguacero - crédito Transmilenio

Los principales corredores viales, entre ellos la Autopista Sur, la carrera 68, la calle 13 y la NQS, sufrieron fuertes congestiones. Rodrigo Beltrán, funcionario de la Secretaría, describió un panorama de “alta congestión vehicular y lluvias sectorizadas fuertes” en la intersección de la avenida calle 26 con avenida Ciudad de Cali.

En la autopista Norte con calle 85, sentido norte-sur, el agua acumulada generó inundaciones que paralizaron el tránsito. Otros sectores, como la carrera 15 con calle 100 y la carrera 60 con calle 53, también reportaron encharcamientos, sumando complicaciones para el transporte público y los vehículos particulares.

Los efectos de la tormenta se extendieron hasta Usaquén, donde la caída de un árbol en la carrera 18C con calle 112 evidenció los riesgos que traen las lluvias intensas, tanto para la infraestructura como para la seguridad de los residentes.