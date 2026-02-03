Donald Trump habló sobre su encuentro con Gustavo Petro en la Casa Blanca y sacudió las redes sociales con su respuesta: “Nos llevamos muy bien”

En sus declaraciones a la prensa, el presidente de los Estados Unidos destacó el buen ambiente que hubo en el encuentro con su par colombiano, Gustavo Petro - crédito The White House

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, entregó en la tarde del martes 3 de febrero de 2025 un positivo balance del encuentro con el mandatario colombiano Gustavo Petro, que se llevó a cabo en la Casa Blanca. El jefe de Estado norteamericano, en una breve declaración, destacó este espacio en el que se abordaron temas de especial relevancia para su administración, entre ellos, la colaboración bilateral en la lucha antidrogas.

“Nos llevamos muy bien, estamos trabajando en varias cosas, incluyendo las sanciones. Tuvimos una muy buena reunión. Él es fantástico”, destacó Trump al dialogar con los medios que aguardaban sus declaraciones. De hecho, durante sus declaraciones, también reconoció que no había tenido la oportunidad de interactuar con un personaje con el que, durante más de un año, protagonizó sendos enfrentamientos en público, por cuenta de sus diferencias ideológicas.

Gustavo Petro y Donald Trump protagonizaron el martes 3 de febrero de 2026 el que podría ser uno de los encuentros más trascendentales en la historia reciente de Colombia - crédito Presidencia

Es válido destacar que esta cita en la residencia oficial de Gobierno en EE. UU. no se efectuó como una visita de Estado oficial, lo que implicó la ausencia de honores militares y restringió el acceso de la prensa al diálogo principal. A la misma, Petro acudió junto a la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; y el embajador en suelo americano, Daniel García-Peña; mientras que en la delegación local sorprendió el senador Bernie Moreno.

“Él y yo no éramos exactamente los mejores amigos”, reconoció Donald Trump

La conversación, que se extendió por una hora, abordó asuntos políticos y comerciales esenciales para la relación entre Estados Unidos y Colombia. En ese espacio, Trump se mostró complacido con los avances impulsados junto a su homólogo colombiano y enfatizó en la sintonía alcanzada durante la jornada: en un cara a cara que se efectuó 27 días después del diálogo telefónico entre ambos, que empezó a destrabar el canal diplomático entre Bogotá y Washington.

Por primera vez, Gustavo Petro y Donald Trump estuvieron frente a frente como y aclararon lo que, a juicio del jefe de Estado colombiano, fueron tergiversaciones - crédito Presidencia

“Él y yo no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me sentí ofendido porque nunca lo había conocido, no lo conocía en absoluto", destacó Trump frente a la figura de Petro: al que en el pasado lo catalogó como el “jefe del narcotráfico”, pero que posteriormente; en especial en la víspera de la reunión, reconoció que había tenido un cambio de actitud y que, tras la captura del exdictador venezolano Nicolás Maduro había sentido “muy amable”.

A su vez, el presidente estadounidense hizo hincapié en la positiva impresión que le causó Petro y reiteró que ambos países trabajan en conjunto en cuestiones clave, con metas definidas. Todo esto, en la recta final del Gobierno progresista, al que le restan 185 por mandato constitucional, y en la antesala de los comicios que serán definitivos para el país: el del 8 de marzo, en el que se elegirá Congreso, y el 31 de mayo, con la primera vuelta presidencial.

El presidente Gustavo Petro recibió una gorra con el mensaje: "Make America great again" de parte del presidente Donald Trump - crédito Juan Cano/Presidencia

Por su parte, el mandatario colombiano, en declaraciones ofrecidas a Caracol Radio, también dejó ver su satisfacción por el balance del encuentro. “Me gustan los gringos francos, somos diferentes, por mucho, pero la franqueza está primero (...) Hay un puente común entre Latinoamérica y EE.UU., ese puente tiene un nombre: Liberty y si mantenemos ese puente no habrá bombas ni misiles", destacó Petro, que también hizo énfasis en otros temas de interés nacional.

En lo que respecta al narcotráfico, tema trasversal de la reunión, el gobernante avisó -entre otras- de la amenaza creciente en la frontera. “El narcotráfico se está expandiendo hacia el sur y se está metiendo en Ecuador”, advirtió. Frente al particular, recordó las capacidades de las Fuerzas Armadas. “Hoy no hay policía naval o inteligencia más capaz en el mundo que la colombiana (...) Estamos dispuestos a ayudar a Ecuador para que el narcotráfico no se tome el país”.