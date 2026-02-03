Andrés Pastrana anunció acciones legales tras ser mencionado en caso Jeffrey Epstein

El expresidente Andrés Pastrana se pronunció sobre las menciones a su nombre en el caso del financista Jeffrey Epstein y pidió una rectificación pública- créditos Joshua Roberts / Reuters, Handout / Reuters, Leigh Vogel/Getty Images y Marco Bello / Reuters

El expresidente colombiano Andrés Pastrana publicó una solicitud de rectificación dirigida a la columnista Ana Bejarano, en la que rechaza lo que considera afirmaciones calumniosas, injuriosas y difamatorias relacionadas con su nombre dentro del caso del financista estadounidense Jeffrey Epstein.

El exmandatario divulgó el documento completo en su cuenta de X, donde aseguró que, tras varios años, no existe ninguna investigación ni proceso judicial en su contra y advirtió que iniciará acciones legales frente a lo que interpreta como ataques a su reputación.

Señalamientos contra la columna de opinión y defensa de su versión

Pastrana aseguró que no existe ninguna investigación judicial en su contra relacionada con el caso Jeffrey Epstein- crédito Colprensa

En el texto difundido públicamente, Pastrana cuestionó una columna titulada Epstein y Pastrana, publicada el 1 de febrero de 2026, y sostuvo que el contenido induce al lector a interpretaciones equivocadas mediante omisiones y lo que calificó como giros malintencionados.

El exmandatario enumeró cuatro puntos que considera erróneos. En primer lugar, afirmó que durante la época en que ocurrieron los hechos mencionados en la columna de opinión, ninguna aeronave vinculada con Epstein era conocida públicamente como el “Lolita Express”, nombre con el que posteriormente se relacionó al avión del financista. Según Pastrana, presentar esa denominación sin contextualizar su origen posterior constituye una distorsión de los hechos.

Como segundo argumento, aseguró que en ese momento Epstein no era reconocido públicamente como un delincuente sexual, sino como un inversionista con conexiones globales y clientes de alto nivel. En su pronunciamiento, sostuvo que omitir ese contexto altera la interpretación de los hechos.

El expresidente también cuestionó la insinuación de que su versión sobre la ausencia de menores de edad en vuelos relacionados con Epstein dependa exclusivamente de su testimonio. En su publicación, afirmó que existen registros públicos de pasajeros de vuelos hacia Cuba y transbordos hacia La Habana que, según indicó, no muestran la presencia de menores de edad.

Finalmente, Pastrana reiteró que no hay registros que lo vinculen con viajes hacia la isla Little St. James, propiedad de Epstein. Señaló que, de acuerdo con los documentos públicos y testimonios revelados por autoridades estadounidenses, no existe evidencia de que haya estado en ese lugar.

La solicitud formal de rectificación

El exmandatario pidió aclarar cuatro puntos específicos sobre su presunta relación con vuelos y viajes vinculados al financista- crédito X

Con base en esos argumentos, el expresidente solicitó a la columnista aclarar cuatro aspectos concretos. Entre ellos, pidió precisar que el avión de Epstein no era conocido con el nombre que posteriormente se le atribuyó, que el financista no tenía reconocimiento público como delincuente sexual en el momento de los hechos mencionados y que los registros de pasajeros disponibles no evidencian la presencia de menores en los vuelos relacionados.

Asimismo, exigió que se rectifique que no existen registros públicos ni documentos oficiales que lo vinculen con viajes o estancias en Little St. James.

En su pronunciamiento, Pastrana también recordó que en 2019 el congresista Germán Navas Talero se retractó públicamente ante la Corte Suprema de Justicia por señalamientos que lo relacionaban con el escándalo Epstein. Para el exmandatario, ese antecedente refuerza su postura frente a lo que considera reiteradas acusaciones sin sustento judicial.

El expresidente aseguró que, pese a que no existe “ni asomo de investigación o causa judicial” en su contra, su nombre continúa siendo asociado con el caso, lo que lo llevó a advertir que acudirá a instancias legales, tanto penales como civiles, para defender su buen nombre.

Reaparición de su nombre en el debate público

El expresidente Andrés Pastrana junto a Ghislaine Maxwell, figura clave en el caso Jeffrey Epstein, en una imagen que ha sido difundida dentro de los materiales relacionados con el expediente - crédito Departamento de Justicia de Estados Unidos

El pronunciamiento de Pastrana se produce en medio de la reactivación del debate sobre su nombre tras la divulgación de documentos relacionados con el caso Epstein en Estados Unidos. Dichos materiales incluyen registros, correspondencia y referencias logísticas que lo ubican dentro del círculo de contactos del financista durante los primeros años de la década de 2000.

Sin embargo, esos documentos no constituyen imputaciones ni procesos judiciales contra el expresidente, aunque sí han sido utilizados para reconstruir redes de relaciones personales y sociales alrededor de Epstein y de Ghislaine Maxwell, condenada por delitos asociados al caso.

Tras la solicitud de rectificación, la columnista Ana Bejarano manifestó que el requerimiento carece de fundamento y anunció que no realizará modificaciones a su texto. Señaló además que la relación documentada entre Pastrana, Epstein y Maxwell es de conocimiento público y sostuvo que decidió responder de manera abierta por el carácter público del reclamo.