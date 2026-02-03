Colombia

Alcalde Galán lanzó fuerte pulla a juez que dejó a dos presuntos fleteros en libertad en Bogotá: “Así es muy difícil”

Dos delincuentes interceptados antes de un presunto robo con armas y señalados como reincidentes, recibió la libertad tras una decisión judicial que fue cuestionada por el mandatario distrital y la Policía Metropolitana

El alcalde Carlos Fernando Galán
El alcalde Carlos Fernando Galán criticó que la ley penal permita excarcelar a delincuentes reincidentes detectados con armas de fuego listas para el delito -crédito Alcaldía Mayor de Bogotá/Policía Bogotá

La liberación de dos presuntos fleteros en Bogotá desató un debate sobre las falencias del sistema judicial y la ley penal en Colombia, luego de que fueran capturados en flagrancia con armas de fuego y, aún así, los jueces ordenaran su excarcelación.

El caso generó preocupación en las autoridades distritales, especialmente por la reincidencia de los implicados y el riesgo que representan para la seguridad de los ciudadanos.

Desde su cuenta de X, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, contó que agentes de la Policía Metropolitana identificaron a un grupo de presuntos delincuentes responsables de al menos cuatro asaltos violentos bajo el método de fleteo en enero de 2026.

Los uniformados detectaron su presencia en los alrededores de un centro comercial en la localidad de Fontibón, cuando merodeaban el sitio y, según el reporte policial, buscaban víctimas que retiraban altas sumas de dinero de bancos cercanos.

La Policía Metropolitana de Bogotá identificó a los sospechosos como responsables de al menos cuatro asaltos violentos en Fontibón en enero de 2026 - crédito @CarlosFGalan/X

El mandatario compartió detalles del operativo en sus redes sociales, donde relató que los agentes identificaron a la banda antes de que cometiera un nuevo hurto. Siguieron a los sospechosos, los interceptaron y lograron incautar armas de fuego listas para ser usadas.

El alcalde compartió que la captura se produjo justo antes de que los sujetos cometieran un nuevo delito. “Se ve claramente unos delincuentes cometiendo un fleteo el mes de enero pasado en Bogotá. La policía los identificó, por lo menos habían cometido cuatro hechos como este, violentos, con armas. Los tenía pistiados, los encontró antes de que cometieran otro fleteo. Les hizo un registro, les encontró armas, armas de fuego que se podían utilizar y que estaban cargadas”, indicó.

El caso involucró a dos jóvenes de 22 y 24 años, sorprendidos mientras merodeaban un centro comercial con la aparente intención de atacar a quienes retiraban grandes sumas de dinero de una entidad bancaria.

Las autoridades interceptaron a los
Las autoridades interceptaron a los sospechosos mientras presuntamente esperaban a víctimas que retiraban dinero de un banco - crédito Policía Bogotá

Uno de los puntos que mayor controversia generó fue la justificación del abogado defensor, quien argumentó que los detenidos no tenían antecedentes vigentes. Sin embargo, la base de datos policial reveló que uno de los sujetos tenía anotaciones previas por tráfico de moneda falsa, hurto agravado y calificado, e incluso fuga de presos.

Fue así cuando el alcalde de Bogotá cuestionó: “Los llevó ante la justicia, ante un juez. Fueron capturados y llevados ante la justicia. El juez los dejó en libertad. Así es muy difícil, francamente. Es muy difícil. Yo no estoy cuestionando al juez. El juez toma sus decisiones en el marco de lo que la ley le permite, pero evidentemente, como muestra este caso, la ley no es suficiente para sacar de la calle delincuentes violentos como estos".

Frente a este panorama, Galán reclamó una reforma profunda: " Y estamos en el momento preciso para que el país dé este debate. ¿Cómo cambiar la ley? ¿Cómo garantizar que la ley sirva para sacar de la calle a los delincuentes? Están muchos candidatos ahorita hablando de muchos temas. Deberían todos enfocarse en eso, en cómo cambiar la ley para garantizar que este tipo de personas no queden libres como ocurrió en este caso", dejando en evidencia la urgencia de revisar los criterios que permiten la excarcelación de personas vinculadas a delitos graves.

La liberación de dos presuntos
La liberación de dos presuntos fleteros capturados en flagrancia en Bogotá evidenció las debilidades del sistema judicial colombiano - crédito @CarlosFGalan/X

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, "Carlos, pero es que la solución no es capturarlos, la solución es darlos de baja“; ”Me imagino que su administración ya tiene elaborado un proyecto de ley para que, a través de los parlamentarios que lo soportan, se presente al Congreso con las reformas que se requieren para que los jueces también tengan ‘dientes’ para actuar"; “El garantismo es ajeno a nuestra realidad social”; “Sí ellos sí tienen beneficios, pero la víctima q beneficio tiene? perder su inversión, gracias a las leyes de pacotilla nada va a mejorar. NOSOTROS COLOMBIANOS DEBEMOS EXIGIR Y VOTAR POR BUENOS CANDIDATOS, NO POR LOS DE SIEMPRE Q NO HACEN NADA”: fueron algunos de los comentarios.

