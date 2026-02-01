Masacre en Riohacha, La Guajira, dejó tres muertos, entre ellos dos menores de edad, y un herido: esto se sabe

Entre las víctimas hay dos menores de edad - crédito @emilianogarcia / X

Tres personas murieron y una más resultó herida en un ataque con arma de fuego en el sector de invasión del barrio Los Cerezos, en la zona rural de Riohacha (La Guajira).

El hecho se conoció tras el ingreso de Yhoandry José Vargas álvarez, de 18 años, al centro asistencial, donde fue atendido por heridas de bala y se reporta estable.

El joven informó que el ataque ocurrió en el mismo sector y que había otras personas afectadas.

Al acudir al lugar, unidades de la Policía Nacional hallaron el cuerpo sin vida de un adolescente venezolano de 15 años, tendido sobre la vía. En el sitio también hallaron un menor de 16 años, que fue trasladado a la clínica Renacer, donde falleció pocos minutos después debido a la gravedad de sus lesiones. Más tarde, Luis José Vega Barrios, de 27 años, ingresó sin signos vitales a la clínica Anashiwaya, tras recibir varios impactos de bala.

Testigos relataron ante las autoridades que cuatro hombres en dos motocicletas llegaron al sector y abrieron fuego repetidas veces contra un grupo de personas reunidas bajo un árbol. Las autoridades manejan la hipótesis de que los agresores dispararon de manera indiscriminada y sospechan que podría haber más personas lesionadas.

Las autoridades adelantan investigaciones para determinar los móviles del ataque y ubicar a los responsables.

