Colombia

Masacre en Riohacha, La Guajira, dejó tres muertos, entre ellos dos menores de edad, y un herido: esto se sabe

Las autoridades investigan el macabro hecho en el que sujetos a bordo de motocicletas dispararon repetidamente contra un grupo de personas, dejando un total de cuatro víctimas

Guardar
Entre las víctimas hay dos
Entre las víctimas hay dos menores de edad - crédito @emilianogarcia / X

Tres personas murieron y una más resultó herida en un ataque con arma de fuego en el sector de invasión del barrio Los Cerezos, en la zona rural de Riohacha (La Guajira).

El hecho se conoció tras el ingreso de Yhoandry José Vargas álvarez, de 18 años, al centro asistencial, donde fue atendido por heridas de bala y se reporta estable.

El joven informó que el ataque ocurrió en el mismo sector y que había otras personas afectadas.

Al acudir al lugar, unidades de la Policía Nacional hallaron el cuerpo sin vida de un adolescente venezolano de 15 años, tendido sobre la vía. En el sitio también hallaron un menor de 16 años, que fue trasladado a la clínica Renacer, donde falleció pocos minutos después debido a la gravedad de sus lesiones. Más tarde, Luis José Vega Barrios, de 27 años, ingresó sin signos vitales a la clínica Anashiwaya, tras recibir varios impactos de bala.

Testigos relataron ante las autoridades que cuatro hombres en dos motocicletas llegaron al sector y abrieron fuego repetidas veces contra un grupo de personas reunidas bajo un árbol. Las autoridades manejan la hipótesis de que los agresores dispararon de manera indiscriminada y sospechan que podría haber más personas lesionadas.

Las autoridades adelantan investigaciones para determinar los móviles del ataque y ubicar a los responsables.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

MasacreMasacre La GuajiraAtaque armadoLos CerezosRiohachaLa GuajiraColombia-Noticias

Más Noticias

Messi en Colombia en vivo: el “10″ fue sensación en Medellín con Inter Miami

El capitán del equipo norteamericano jugó 75 minutos, mientras que las tribunas estuvieron llenas de fanáticos que corearon al astro argentino

Messi en Colombia en vivo:

En imágenes: Así fue el regreso de Messi al Atanasio Girardot para la disputa entre Inter Miami y Atlético Nacional

El 10 argentino desató furor a su llegada y fue ovacionado al finalizar el compromiso, que terminó con un 1-2, en favor del equipo estadounidense

En imágenes: Así fue el

Juan Manuel Rengifo, de emocionarse en el saludo con Messi a marcar un golazo en el amistoso ante Inter Miami

El mediocampista fue uno de los jugadores de Nacional que más se emocionó al saludar al astro argentino

Juan Manuel Rengifo, de emocionarse

Activista se despachó contra Vicky Dávila por portar prendas wayúu en medio de su campaña: “Qué falta de decoro”

La periodista y candidata visitó una ranchería en La Guajira, donde las mujeres indígenas le regalaron una manta y le enseñaron una danza tradicional

Activista se despachó contra Vicky

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

Estos dispositivos tecnológicos se convirtieron en los mayores aliados de las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo para realizar atentados contra la fuerza pública

La compañía colombiana que desarrolla
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La compañía colombiana que desarrolla

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

Cayó alias Motor, cabecilla de las disidencias de las Farc en Nariño: tenía granadas listas para adaptarlas a drones explosivos

Esquemas de la UNP son amenazados por las disidencias de “Iván Mordisco” en Nariño: ofrecen recompensa por los escoltas

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

ENTRETENIMIENTO

Juanda Caribe falló en una

Juanda Caribe falló en una misión secreta dentro de ‘La casa de los famosos 3′ y ahora su permanencia está en peligro

Kris R y Karina García estuvieron en Bogotá: visitaron un colegio y fueron recibidos con una gran ovación

Karol G estaría a punto de anunciar su gira con Tropicoqueta: bailarín dio pistas en redes sociales

Karen Sevillano y La segura lanzaron comentario inesperado en el ‘After de La casa de los famosos’ y les llamaron la atención: “Como Maduro al calabozo”

Johanna Fadul rompió una regla importante en ‘La casa de los famosos Colombia’ y el jefe le impuso un castigo de inmediato

Deportes

Messi en Colombia en vivo:

Messi en Colombia en vivo: el “10″ fue sensación en Medellín con Inter Miami

En imágenes: Así fue el regreso de Messi al Atanasio Girardot para la disputa entre Inter Miami y Atlético Nacional

Juan Manuel Rengifo, de emocionarse en el saludo con Messi a marcar un golazo en el amistoso ante Inter Miami

Atlético Nacional 1 vs. Inter Miami 2: remontó el equipo de Lionel Messi con un autogol al último minuto

La Messimanía: el alivio que representa la visita del “10″ para cientos de “rebuscadores”