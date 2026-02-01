Intolerancia en Bogotá: esta fue la insólita acción de un ciclista para ganar la discusión con un motociclista en plena vía

Así se registró la insólita hazaña del ciclista contra el conductor de la motocicleta - crédito @PasaenBogotá/X

La intolerancia en Bogotá se ha convertido en un fenómeno recurrente, según se observó en los hechos conocidos durante el sábado 31 de enero, cuando dos situaciones protagonizadas en las calles por conductores y ciclistas captaron la atención de miles de usuarios en redes sociales.

Los enfrentamientos, que se desarrollaron a plena luz del día, reflejan la tensión que viven los capitalinos en el espacio público, en medio de riñas y discusiones.

Un ciclista hizo “jugada” para ganar discusión con un motociclista

En uno de los episodios, registrado en la autopista Norte de la ciudad, un ciclista y un motociclista iniciaron una acalorada discusión.

De acuerdo con el video difundido, el ciclista optó por finalizar el altercado de manera inesperada: apagó la motocicleta y se llevó las llaves, lo que obligó al motociclista a perseguirlo por varios metros.

El ciclista abandonó las llaves más adelante en su trayecto, por lo que el conductor de la motocicleta debió detenerse y recuperarlas antes de poder continuar.

Este hecho, ampliamente difundido, mostró la rapidez de reacción y la escalada de tensión en estos encuentros cotidianos entre usuarios de la vía.

Dos motociclistas se “agarraron” a puños

El segundo caso ocurrió en el sector del Tintal, en la localidad de Kennedy, donde dos motociclistas detuvieron el tráfico para enfrentarse a golpes.

Decenas de personas se detuvieron a observar el altercado, mientras otros conductores intentaban sortear a los curiosos, algunos de los cuales grababan la pelea con sus teléfonos móviles.

La escena evidenció la facilidad con la que los conflictos viales pueden transformarse en espectáculos públicos, con amplia difusión digital.

Estas situaciones han dejado en evidencia la persistencia de actos de intolerancia en las calles de Bogotá, donde los espacios de tránsito se convierten en escenarios de disputas físicas y verbales ante la mirada atenta de transeúntes y conductores.

Ofensiva en Bogotá: campaña “Un segundo antes” busca frenar homicidios por intolerancia

La ofensiva contra el homicidio en Bogotá continúa con el lanzamiento de la campaña Un segundo antes, una iniciativa conjunta de la Alcaldía Mayor y la Policía Metropolitana de Bogotá destinada a reducir los hechos de intolerancia que, en muchos casos, terminan en tragedias.

Según las autoridades, en promedio, cuatro de cada diez homicidios en la ciudad tienen su origen en riñas o agresiones que pudieron evitarse.

El mensaje central de la campaña invita a la ciudadanía a detenerse y reflexionar antes de reaccionar con violencia, buscando generar conciencia sobre la importancia de controlar las emociones en situaciones conflictivas. El secretario distrital de Seguridad, César Restrepo, indicó que pensar antes de actuar puede salvar vidas, recordando que “un segundo hace la diferencia”.

Los análisis oficiales revelan que la intolerancia, combinada con el consumo excesivo de alcohol y sustancias psicoactivas, es una de las principales causas de homicidios en contextos cotidianos como reuniones sociales o conflictos entre vecinos. Entre enero y septiembre de 2025, se han registrado 242 homicidios en medio de riñas, siendo los meses de mayo y junio los de mayor incidencia.

La mayoría de los homicidios, un 82%, ocurre en vía pública y durante los fines de semana, especialmente en horarios nocturnos y en escenarios de rumba. En respuesta, la ciudad ha fortalecido la presencia policial y el patrullaje, implementando estrategias como la instalación de más de 20 Zonas de Contención en sectores críticos como Ciudad Bolívar y Kennedy.

Durante 2025, la Policía ha capturado 396 personas por homicidio y ha incautado más de 1.200 armas de fuego y 139 mil armas cortopunzantes, además de intensificar el patrullaje aéreo con drones. Las autoridades insisten en que la tolerancia y el respeto son fundamentales para evitar que las diferencias terminen en víctimas fatales y reiteran la importancia de reportar situaciones de riesgo a la Línea 123.