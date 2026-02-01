Candidato a la cámara por Bolívar llamó la atención en redes sociales por particular estrategia de campaña: “¿Te gusta coger?"

José Osorio y su equipo repartieron condones - crédito José Osorio

El nombre de José Osorio se ha instalado con fuerza en el escenario político de Bolívar tras una serie de acciones que rompen con cualquier expectativa de campaña tradicional.

El candidato a la Cámara de Representantes irrumpió en el debate público al repartir preservativos y lanzar una consigna que no da lugar a dudas: “¿Te gusta coger? Coge el lapicero y a la Cámara vota Partido Liberal 105”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El equipo de campaña ha dejado claro que la apuesta es hablarle a la juventud en sus propios términos, sin rodeos ni fórmulas institucionales. El mensaje fue concebido para captar la atención de ese grupo que, según los estrategas, suele mostrarse distante ante la política convencional.

El resultado no tardó en llegar: la acción se viralizó en pocas horas, impulsando una ola de reacciones encontradas en las calles y, sobre todo, en las redes sociales.

Osorio también ha participado en eventos para la comunidad - crédito José Osorio

Quienes aplauden la iniciativa destacan la capacidad de Osorio para conectar con nuevos públicos y para utilizar el humor y la provocación como herramientas para generar interés.

“La creatividad y audacia” de la campaña fue celebrada por sectores que ven en ella un intento legítimo de renovar la comunicación política y de acercar el debate electoral a los jóvenes, tradicionalmente más reacios a participar.

Por el contrario, las críticas no se hicieron esperar. Algunos consideran que el tono de la campaña resulta inapropiado para la contienda electoral y que la provocación rebasa los límites del respeto que debería caracterizar el discurso público.

Los comentarios en redes sociales ilustran este descontento: “Ese tipo qué se salga de la política y que le enseñe eso a sus hijos”, “Ese tipo está más ahogadoooo, no sabe como llamar la atención”, “no les dio para más estrategia de campaña, pero por lo menos abra protección por un ratico”. Otros usuarios optaron por el sarcasmo: “Que los reparta bien para que no se reproduzcan sus votantes”, “Esos condones no son seguros jajaja”, “Necesito una caja porfa”.

José Osorio ha creado polémica con su campaña - crédito José Osorio / Instagram

La polarización de las reacciones no ha impedido que la estrategia cumpla su cometido. Osorio se ha posicionado como uno de los candidatos más mencionados de la contienda en Bolívar, sobresaliendo por su estilo irreverente y por desafiar las formas tradicionales de hacer política.

En un contexto donde captar la atención es cada vez más difícil, la controversia emerge como un recurso eficaz para instalar mensajes y mantener la conversación centrada en su figura.

El fenómeno Osorio no se circunscribe únicamente a la entrega de preservativos. Durante la campaña, el candidato también recurrió a otros recursos para llamar la atención del electorado.

En una de sus acciones más comentadas, utilizó la inteligencia artificial para simular que había colocado un pendón gigante en el palacio de la aduana, generando polémica y reacciones diversas antes de que se conociera que se trataba de un montaje digital. Esta jugada evidenció el interés de la campaña en explorar nuevas tecnologías y formatos para sorprender y posicionarse en la agenda.

José Osorio ha recorrido los barrios en una chiva rumbera - José Osorio

Además, Osorio ha recorrido los barrios montado en chivas rumberas, integrando la fiesta y la música local como parte de su estrategia. Estos recorridos han permitido acercar su mensaje a comunidades que, en muchos casos, se sienten ajenas al debate político usual.

La viralidad de sus propuestas y la intensidad de las reacciones, tanto a favor como en contra, muestran cómo el campo electoral está en transformación y cómo los nuevos lenguajes, los símbolos provocadores y las tecnologías digitales pueden redefinir la relación entre candidatos y ciudadanía.

La experiencia deja en evidencia que la política contemporánea exige formas de comunicación capaces de romper la indiferencia y de instalarse con fuerza en la conversación social.