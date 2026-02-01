Colombia

Candidato a la cámara por Bolívar llamó la atención en redes sociales por particular estrategia de campaña: “¿Te gusta coger?"

El candidato y su equipo repartieron este producto con el mensaje provocativo con el fin de captar la atención de los más jóvenes

Guardar
José Osorio y su equipo
José Osorio y su equipo repartieron condones - crédito José Osorio

El nombre de José Osorio se ha instalado con fuerza en el escenario político de Bolívar tras una serie de acciones que rompen con cualquier expectativa de campaña tradicional.

El candidato a la Cámara de Representantes irrumpió en el debate público al repartir preservativos y lanzar una consigna que no da lugar a dudas: “¿Te gusta coger? Coge el lapicero y a la Cámara vota Partido Liberal 105”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El equipo de campaña ha dejado claro que la apuesta es hablarle a la juventud en sus propios términos, sin rodeos ni fórmulas institucionales. El mensaje fue concebido para captar la atención de ese grupo que, según los estrategas, suele mostrarse distante ante la política convencional.

El resultado no tardó en llegar: la acción se viralizó en pocas horas, impulsando una ola de reacciones encontradas en las calles y, sobre todo, en las redes sociales.

Osorio también ha participado en
Osorio también ha participado en eventos para la comunidad - crédito José Osorio

Quienes aplauden la iniciativa destacan la capacidad de Osorio para conectar con nuevos públicos y para utilizar el humor y la provocación como herramientas para generar interés.

“La creatividad y audacia” de la campaña fue celebrada por sectores que ven en ella un intento legítimo de renovar la comunicación política y de acercar el debate electoral a los jóvenes, tradicionalmente más reacios a participar.

Por el contrario, las críticas no se hicieron esperar. Algunos consideran que el tono de la campaña resulta inapropiado para la contienda electoral y que la provocación rebasa los límites del respeto que debería caracterizar el discurso público.

Los comentarios en redes sociales ilustran este descontento: “Ese tipo qué se salga de la política y que le enseñe eso a sus hijos”, “Ese tipo está más ahogadoooo, no sabe como llamar la atención”, “no les dio para más estrategia de campaña, pero por lo menos abra protección por un ratico”. Otros usuarios optaron por el sarcasmo: “Que los reparta bien para que no se reproduzcan sus votantes”, “Esos condones no son seguros jajaja”, “Necesito una caja porfa”.

José Osorio ha creado polémica con su campaña - crédito José Osorio / Instagram

La polarización de las reacciones no ha impedido que la estrategia cumpla su cometido. Osorio se ha posicionado como uno de los candidatos más mencionados de la contienda en Bolívar, sobresaliendo por su estilo irreverente y por desafiar las formas tradicionales de hacer política.

En un contexto donde captar la atención es cada vez más difícil, la controversia emerge como un recurso eficaz para instalar mensajes y mantener la conversación centrada en su figura.

El fenómeno Osorio no se circunscribe únicamente a la entrega de preservativos. Durante la campaña, el candidato también recurrió a otros recursos para llamar la atención del electorado.

En una de sus acciones más comentadas, utilizó la inteligencia artificial para simular que había colocado un pendón gigante en el palacio de la aduana, generando polémica y reacciones diversas antes de que se conociera que se trataba de un montaje digital. Esta jugada evidenció el interés de la campaña en explorar nuevas tecnologías y formatos para sorprender y posicionarse en la agenda.

José Osorio ha recorrido los
José Osorio ha recorrido los barrios en una chiva rumbera - José Osorio

Además, Osorio ha recorrido los barrios montado en chivas rumberas, integrando la fiesta y la música local como parte de su estrategia. Estos recorridos han permitido acercar su mensaje a comunidades que, en muchos casos, se sienten ajenas al debate político usual.

La viralidad de sus propuestas y la intensidad de las reacciones, tanto a favor como en contra, muestran cómo el campo electoral está en transformación y cómo los nuevos lenguajes, los símbolos provocadores y las tecnologías digitales pueden redefinir la relación entre candidatos y ciudadanía.

La experiencia deja en evidencia que la política contemporánea exige formas de comunicación capaces de romper la indiferencia y de instalarse con fuerza en la conversación social.

Temas Relacionados

José OsorioCartagenaBolívarEleccionesCámara de representantesCondonesElecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro denunció crímenes de lesa humanidad en el sur de Colombia: “Inteligencia ya tiene todas las pruebas”

El presidente colombiano pidió a los responsables —a quienes no identificó— que detengan los delitos de lesa humanidad en el sur de Colombia

Gustavo Petro denunció crímenes de

Sofía Jaramillo y Eidevin López explotan en una intensa pelea en ‘La casa de los famosos Colombia 3’: “La palabra varón le queda grande”

El reality vivió momentos de máxima tensión tras un cara a cara repleto de acusaciones y fuertes frases, en la que Sofía y Eidevin se dijeron todo lo que llevaban guardando frente a la mirada de sus compañeros

Sofía Jaramillo y Eidevin López

Karen Sevillano recordó cuando casting que hizo a una de sus compañeras de ‘La casa de los famosos Colombia’ para presentar el ‘After’

Entre risas y anécdotas, La Segura y la ganadora del 'reality' revivieron los momentos clave en la etapa de castings, desde tensiones inesperadas hasta bromas por el embarazo que marcaron su incorporación al proyecto

Karen Sevillano recordó cuando casting

Efemérides del 1 de febrero: qué pasó un día cómo hoy

Eventos que transformaron el camino de la humanidad y que se recuerdan este sábado

Efemérides del 1 de febrero:

Antiguos caballos cocheros de Cartagena son adoptados tras ser reemplazados por vehículos eléctricos

Estas adopciones se dan luego del cambio de vehículos de tracción animal, con fines turísticos, a vehículos eléctricos

Antiguos caballos cocheros de Cartagena
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La compañía colombiana que desarrolla

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

Cayó alias Motor, cabecilla de las disidencias de las Farc en Nariño: tenía granadas listas para adaptarlas a drones explosivos

Esquemas de la UNP son amenazados por las disidencias de “Iván Mordisco” en Nariño: ofrecen recompensa por los escoltas

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

ENTRETENIMIENTO

Sofía Jaramillo y Eidevin López

Sofía Jaramillo y Eidevin López explotan en una intensa pelea en ‘La casa de los famosos Colombia 3’: “La palabra varón le queda grande”

Karen Sevillano recordó cuando casting que hizo a una de sus compañeras de ‘La casa de los famosos Colombia’ para presentar el ‘After’

Juanse Quintero pone sobre la mesa la polémica por símbolos oscuros en shows de Karol G, Bad Bunny y Lady Gaga

Ela Taubert contó la historia detrás de su colaboración con Joe Jonas en los Latin Grammy de 2024: “Eso fue muy loco”

Las probabilidades y los porcentajes de los colombianos para ganar en los Grammy 2026: Karol G puntea en su categoría

Deportes

Técnico de Santa Fe volvió

Técnico de Santa Fe volvió a hablar del estado de la cancha del estadio El Campín: “Te come las piernas”

El jugador colombiano al que Messi le regaló su camiseta: “La voy a meter en una caja fuerte”

Messi en Colombia: el “10″ fue sensación en Medellín con Inter Miami

En imágenes: Así fue el regreso de Messi al Atanasio Girardot para la disputa entre Inter Miami y Atlético Nacional

Juan Manuel Rengifo, de emocionarse en el saludo con Messi a marcar un golazo en el amistoso ante Inter Miami