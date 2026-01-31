Colombia

Todo lo que necesita saber para el concierto de Yeison Jiménez en el Campín: hora de inicio, invitados confirmados y código de vestuario

La productora Sírvalo Pues confirmó los horarios, artistas y condiciones de ingreso para el homenaje a Yeison Jiménez que tendrá lugar en El Campín, en Bogotá, el sábado 31 de enero

Guardar
El Campín se alista para
El Campín se alista para el homenaje a Yeison Jiménez: horarios, invitados y detalles del concierto - crédito @eventossirvalopues/ Instagram

Miles de personas se preparan para asistir al estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá, donde se realizará el concierto homenaje a Yeison Jiménez el 31 de enero de 2026.

Toda la información sobre horarios y logística fue confirmada por la productora del evento, Eventos Sírvalo Pues, responsable de organizar uno de los homenajes musicales más esperados en la capital colombiana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las puertas del estadio abrirán a la 1:00 p. m., momento a partir del cual los asistentes podrán ingresar de forma escalonada a las diferentes localidades. La productora recomienda llegar con suficiente antelación para evitar congestiones y facilitar la ubicación de aquellos que adquirieron entradas en zonas altas o experiencias especiales. El despliegue logístico busca garantizar la seguridad y la comodidad de los asistentes en cada fase del ingreso.

La apertura de puertas está
La apertura de puertas está fijada para la 1:00 p. m.; la organización recomienda llegar temprano a fin de evitar congestiones y garantizar la comodidad de los asistentes - crédito @eventossirvalopues/ Instagram

El inicio de la programación artística está previsto para las 4:00 p. m. El espectáculo contará con la participación de varios artistas invitados, quienes precederán el acto central del homenaje a Yeison Jiménez. Entre los confirmados, figuran Andy Rivera, Álex Campos, Pasabordo, Chayín Rubio y Natalia Jiménez. Por compromisos adquiridos previamente, Jhonny Rivera y Pipe Bueno no estarán presentes en la tarima.

El homenaje mantiene el concepto original del tour Mi promesa 2, la revancha, que, tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, se transformó en un evento conmemorativo. La productora aseguró que respetó gran parte del montaje escénico y la propuesta artística que el cantante había diseñado. Las localidades y experiencias especiales conservan sus condiciones originales, sin alteraciones en la ubicación asignada ni en las políticas de ingreso.

La productora Eventos Sírvalo Pues informó que el código de vestimenta para el concierto homenaje a Yeison Jiménez será de color blanco. Esta indicación busca rendir un tributo visual al artista y generar un ambiente de unidad entre los asistentes. “Lleva la mejor pinta blanca que tengas, zapatos cómodos y algo que conecte con el aventurero”, dice el comunicado.

El código de vestimenta será
El código de vestimenta será blanco, como símbolo de homenaje y unidad entre los asistentes, según informó la productora - crédito @eventossirvalopues/ Instagram

Las entradas compradas para la fecha inicial en marzo siguen siendo válidas para el evento del 31 de enero. Los boletos se comercializan a través de Tuboleta en diferentes rangos de precio, desde zonas generales hasta áreas VIP, con valores que pueden alcanzar los 8.375.000 pesos más cargos por servicio, dependiendo de la experiencia seleccionada.

Para el retorno, el sistema TransMilenio dispondrá de rutas especiales desde las estaciones más cercanas al estadio, principalmente El Campín y Movistar Arena. Estas rutas operarán al finalizar la jornada, facilitando la salida de los asistentes hacia distintos sectores de la ciudad. La coordinación entre la empresa de transporte y la organización del evento busca reducir el tiempo de espera y ofrecer alternativas seguras de movilidad.

La productora Eventos Sírvalo Pues reiteró la importancia de planificar el desplazamiento hacia el estadio, verificar con anticipación la puerta asignada y acatar los controles de acceso establecidos para el evento. La duración extendida del espectáculo responde a la cantidad de artistas y a la magnitud del montaje preparado en honor al legado musical del cantante de música popular.

El homenaje mantendrá el concepto
El homenaje mantendrá el concepto y escenografía del tour “Mi promesa 2, la revancha”, adaptado tras el fallecimiento del artista, sin cambios en las ubicaciones ni condiciones de ingreso - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Cierres viales y cambios de movilidad en Bogotá por el concierto homenaje a Yeison Jiménez en El Campín

La Secretaría Distrital de Movilidad anunció una serie de cierres viales y cambios en la movilidad en los alrededores del estadio El Campín. Los cierres comenzaron la noche del jueves 29 de enero y se extenderán hasta la tarde del domingo 1 de febrero.

Las restricciones afectan principalmente las vías cercanas al estadio, con el objetivo de facilitar la seguridad y el flujo de los asistentes antes, durante y después del evento.

Entre las medidas adoptadas figura el cierre parcial del sendero peatonal oriental de la avenida NQS, entre la calle 53B Bis y la calle 57A, además de la instalación de vallas en el costado oriental de la ciclorruta para asegurar el paso de bicicletas. El carril oriental de la calzada oriental de la NQS quedará reservado para ciclistas durante el concierto.

Para quienes circulan habitualmente por la NQS, la Secretaría dispuso desvíos alternativos y recomendó planificar los desplazamientos con anticipación.

La zona alrededor del estadio
La zona alrededor del estadio El Campín tendrá varios cierres por el concierto homenaje a Yeison Jiménez, según confirmó la Secretaría de Movilidad - crédito Secretaría de Movilidad

Durante la evacuación del evento, prevista entre las 12:00 a. m. y las 3:00 a. m. del 1 de febrero, se habilitarán zonas amarillas provisionales para taxis y vehículos especiales en puntos estratégicos: el costado oriental de El Campín, la transversal 28 entre calle 57 y transversal 25, la diagonal 61C entre carrera 27 y carrera 24, y la bahía del Coliseo El Campín sobre la diagonal 61C.

Las autoridades invitaron a los asistentes a priorizar el uso del transporte público y a respetar la señalización y las indicaciones del personal desplegado en la zona para evitar contratiempos durante la jornada.

Temas Relacionados

Yeison JiménezConcierto Yeison JiménezHora de inicio concierto Yeison Jiménezconcierto homenaje Yeison Jiménezcódigo vestimenta concierto Yeison JiménezYeison Jiménez El CampínMi promesa 2Colombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Inter de Miami vs. Atlético Nacional - EN VIVO: Se juega el partido de la historia con Lionel Messi en Colombia

El astro argentino jugará en el Atanasio Girardot junto al equipo más ganador del fútbol profesional colombiano

Inter de Miami vs. Atlético

Sergio Fajardo advierte sobre la víctoria de Cepeda y De la Espriella en las elecciones 2026: “Tenemos que superar cosas que son molestas”

El precandidato presidencial advirtió sobre las posibles consecuencias sociales si el país elige a candidatos que representan posiciones extremas, subrayando la necesidad de buscar consensos y estabilidad en el próximo periodo electoral

Sergio Fajardo advierte sobre la

Hamburgo vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 20 de la Bundesliga, siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

El equipo de Vincent Kompany buscará sacudirse de la derrota ante Augsburgo, y el triunfo clave en Países Bajos por la Champions League será vital para ello

Hamburgo vs. Bayern Múnich EN

Directora del DNP sostuvo que el gasto social no representa despilfarro: “Necesariamente, no es malo”

El equipo económico del Gobierno plantea que el déficit fiscal solo podrá resolverse si sectores de mayores ingresos contribuyen con una carga tributaria superior, mientras se protege el financiamiento de programas sociales

Directora del DNP sostuvo que

Tras el freno de la Corte, el Gobierno Petro alista el terreno para una nueva reforma tributaria

La suspensión del decreto de emergencia económica reabrió el debate sobre cómo financiar el Presupuesto General. Mientras crecen las presiones por un recorte del gasto, el Ejecutivo insiste en que buscará una ley de financiamiento o una nueva tributaria para tapar el hueco fiscal

Tras el freno de la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esquemas de la UNP son

Esquemas de la UNP son amenazados por las disidencias de “Iván Mordisco” en Nariño: ofrecen recompensa por los escoltas

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

EE. UU. confirmó recompensa de 5 millones de dólares por responsables de ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: quiénes son

Gigantesco operativo busca dar con ‘Primo Gay’ y ‘El Pollo’, cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias que se disputan el territorio en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón confirmó su entrada

Yina Calderón confirmó su entrada a ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: “¡Se nos cumplió!"

Carmen Villalobos se refirió a las reacciones en redes sociales por su ruptura con Frederik Oldenburg: “Me divierto con tanta pendejada”

Karina García pidió a sus fans dejar atrás su relación con Andrés Altafulla: “Suelten ese tema”

Ana del Castillo enfrentó a Petro por sus polémicas declaraciones sobre Jesús y María Magdalena: “Blasfemaste contra el Señor”

Las series favoritas del público en Netflix Colombia

Deportes

Inter de Miami vs. Atlético

Inter de Miami vs. Atlético Nacional - EN VIVO: Se juega el partido de la historia con Lionel Messi en Colombia

Camila Osorio hace historia para el tenis colombiano: conquistó el título del WTA 125 Manila

Hamburgo vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 20 de la Bundesliga, siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Dos jugadores del Inter Miami superan el valor de mercado de toda la plantilla de Atlético Nacional

Messi en Colombia: las exigencias que hizo el club del argentino para visitar Medellín