Todo lo que necesita saber para el concierto de Yeison Jiménez en el Campín: hora de inicio, invitados confirmados y código de vestuario

El Campín se alista para el homenaje a Yeison Jiménez: horarios, invitados y detalles del concierto

Miles de personas se preparan para asistir al estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá, donde se realizará el concierto homenaje a Yeison Jiménez el 31 de enero de 2026.

Toda la información sobre horarios y logística fue confirmada por la productora del evento, Eventos Sírvalo Pues, responsable de organizar uno de los homenajes musicales más esperados en la capital colombiana.

Las puertas del estadio abrirán a la 1:00 p. m., momento a partir del cual los asistentes podrán ingresar de forma escalonada a las diferentes localidades. La productora recomienda llegar con suficiente antelación para evitar congestiones y facilitar la ubicación de aquellos que adquirieron entradas en zonas altas o experiencias especiales. El despliegue logístico busca garantizar la seguridad y la comodidad de los asistentes en cada fase del ingreso.

El inicio de la programación artística está previsto para las 4:00 p. m. El espectáculo contará con la participación de varios artistas invitados, quienes precederán el acto central del homenaje a Yeison Jiménez. Entre los confirmados, figuran Andy Rivera, Álex Campos, Pasabordo, Chayín Rubio y Natalia Jiménez. Por compromisos adquiridos previamente, Jhonny Rivera y Pipe Bueno no estarán presentes en la tarima.

El homenaje mantiene el concepto original del tour Mi promesa 2, la revancha, que, tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, se transformó en un evento conmemorativo. La productora aseguró que respetó gran parte del montaje escénico y la propuesta artística que el cantante había diseñado. Las localidades y experiencias especiales conservan sus condiciones originales, sin alteraciones en la ubicación asignada ni en las políticas de ingreso.

La productora Eventos Sírvalo Pues informó que el código de vestimenta para el concierto homenaje a Yeison Jiménez será de color blanco. Esta indicación busca rendir un tributo visual al artista y generar un ambiente de unidad entre los asistentes. “Lleva la mejor pinta blanca que tengas, zapatos cómodos y algo que conecte con el aventurero”, dice el comunicado.

Las entradas compradas para la fecha inicial en marzo siguen siendo válidas para el evento del 31 de enero. Los boletos se comercializan a través de Tuboleta en diferentes rangos de precio, desde zonas generales hasta áreas VIP, con valores que pueden alcanzar los 8.375.000 pesos más cargos por servicio, dependiendo de la experiencia seleccionada.

Para el retorno, el sistema TransMilenio dispondrá de rutas especiales desde las estaciones más cercanas al estadio, principalmente El Campín y Movistar Arena. Estas rutas operarán al finalizar la jornada, facilitando la salida de los asistentes hacia distintos sectores de la ciudad. La coordinación entre la empresa de transporte y la organización del evento busca reducir el tiempo de espera y ofrecer alternativas seguras de movilidad.

La productora Eventos Sírvalo Pues reiteró la importancia de planificar el desplazamiento hacia el estadio, verificar con anticipación la puerta asignada y acatar los controles de acceso establecidos para el evento. La duración extendida del espectáculo responde a la cantidad de artistas y a la magnitud del montaje preparado en honor al legado musical del cantante de música popular.

Cierres viales y cambios de movilidad en Bogotá por el concierto homenaje a Yeison Jiménez en El Campín

La Secretaría Distrital de Movilidad anunció una serie de cierres viales y cambios en la movilidad en los alrededores del estadio El Campín. Los cierres comenzaron la noche del jueves 29 de enero y se extenderán hasta la tarde del domingo 1 de febrero.

Las restricciones afectan principalmente las vías cercanas al estadio, con el objetivo de facilitar la seguridad y el flujo de los asistentes antes, durante y después del evento.

Entre las medidas adoptadas figura el cierre parcial del sendero peatonal oriental de la avenida NQS, entre la calle 53B Bis y la calle 57A, además de la instalación de vallas en el costado oriental de la ciclorruta para asegurar el paso de bicicletas. El carril oriental de la calzada oriental de la NQS quedará reservado para ciclistas durante el concierto.

Para quienes circulan habitualmente por la NQS, la Secretaría dispuso desvíos alternativos y recomendó planificar los desplazamientos con anticipación.

Durante la evacuación del evento, prevista entre las 12:00 a. m. y las 3:00 a. m. del 1 de febrero, se habilitarán zonas amarillas provisionales para taxis y vehículos especiales en puntos estratégicos: el costado oriental de El Campín, la transversal 28 entre calle 57 y transversal 25, la diagonal 61C entre carrera 27 y carrera 24, y la bahía del Coliseo El Campín sobre la diagonal 61C.

Las autoridades invitaron a los asistentes a priorizar el uso del transporte público y a respetar la señalización y las indicaciones del personal desplegado en la zona para evitar contratiempos durante la jornada.