Colombia

Las probabilidades y los porcentajes de los colombianos para ganar en los Grammy 2026: Karol G puntea en su categoría

Andrés Cepeda, Karol G, J Balvin, Grupo Niche, Feid, Paola Jara y Bomba Estéreo destacan entre los nominados a la edición número 68 de los premios más relevantes de la industria musical. Ya se han dado a conocer los porcentajes y probabilidades que tiene cada uno para obtener el codiciado gramófono dorado

Guardar
Estas son las predicciones sobre
Estas son las predicciones sobre los colombianos en los Grammys 2026 y la posibilidad de ganar en las categorías en las que están - crédito Julio Cortez/AP - @karolg @jblavin @andrescepeda/ Instagram

Colombia amplía su presencia en la industria musical internacional con una destacada participación en los Premios Grammy 2026, el 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Entre los aspirantes colombianos figuran Karol G, Andrés Cepeda, J Balvin, Feid, Aterciopelados, Bomba Estéreo, Paola Jara y el Grupo Niche. Cada uno llega respaldado por proyectos que han tenido impacto en el último año y que ahora compiten por el gramófono dorado frente a figuras de renombre internacional. Las nominaciones colombianas abarcan géneros como el pop latino, la música urbana, el rock alternativo, la música mexicana y el tropical.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En medio de la emoción por la entrega de los galardones a lo mejor de la música en el último año, la plataforma Polymarket, como es usual, reveló las predicciones basadas en estadísticas y votos del público, los ganadores de cada categoría, lanzando las predicciones para la gala.

Karol G podría ganarse su
Karol G podría ganarse su segundo Grammy anglo con Tropicoqueta - crédito Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo

En la categoría de Mejor álbum rock o alternativo, Aterciopelados busca su primer Grammy anglo con el disco Genes Rebeldes. En la misma terna se encuentra Bomba Estéreo, nominada por Astropical, un trabajo realizado en colaboración con Rawayana que fusiona electrónica y raíces caribeñas.

Con respecto a las estadísticas para esta categoría, Astropical de Bomba Estéreo junto a Rawayana ocupa la segunda posición con un 41% de probabilidad, siendo superado por Papota de CA7RIEL & Paco Amoroso con un 57%. Mientras que los colombianos Aterciopelados y su proyecto Genes Rebeldes cuentan con un 29% de probabilidad.

Bomba Estéreo y Aterciopelados disputan
Bomba Estéreo y Aterciopelados disputan la misma categoría en los Grammys 2026 - crédito captura de pantalla Polymarket

El pop latino cuenta con Andrés Cepeda, quien compite con Bogotá (Deluxe), y Karol G, nominada por su álbum Tropicoqueta. Ambas propuestas representan distintas facetas de la música pop hecha en Colombia y muestran la variedad de estilos que caracteriza a la escena nacional.

En esta categoría, La Bichota lleva la delantera con un 72% de las probabilidades con Tropicoqueta, mientras que el proyecto de Cepeda lleva el 5% de las votaciones con su proyecto Bogotá, Deluxe.

Karol G podría llevarse el
Karol G podría llevarse el Grammy a mejor álbum pop latino con 'Tropicoqueta' - crédito captura de pantalla Polymarket

En el ámbito urbano, J Balvin y Feid aparecen entre los nominados a Mejor álbum de música urbana, con sus trabajos Mixteip y Ferxxxo vol X: sagrado, respectivamente. Los dos artistas han mantenido una fuerte presencia en las plataformas digitales y han consolidado su proyección internacional en el último año.

Según los datos de Polymarket, esta categoría está encabezada por Bad Bunny con su álbum Debí tirar más fotos llevandose el 75% de la probabilidad, mientras que en el caso de Mixteip de J Balvin cuenta con un 5%, y Ferxxo volx: Sagrado de Feid con el 3%.

Paola Jara figura como candidata a Mejor álbum de música mexicana gracias a Sin rodeos, una producción que marca una nueva etapa en su trayectoria y la ubica en una categoría de alta competencia.

Paola Jara fue nominada por
Paola Jara fue nominada por primera vez en los Grammy 2026 - crédito cortesía Jhajaira Romero PR Group

Siendo la primera vez de Jara en las nominaciones anglo de los Grammy, cuenta con un 24% de probabilidades de llevarse el gramófono. Sin embargo, la delantera la lleva Fuerza Regida con su álbum Mala Mía con un 48% de los votos.

El Grupo Niche, por su parte, buscará su segundo Grammy anglo en la categoría de Mejor álbum tropical con Clásicos 1.0, una producción que revisita su catálogo con arreglos modernos y actualizaciones sonoras.

El Grupo Niche cuenta con
El Grupo Niche cuenta con la probabilidad del 29% de llevarse el Grammy - crédito captura de pantalla Polymarket

El grupo caleño cuenta con el 36% de las probabilidades, mientras que la delantera la lleva el álbum Raíces de Gloria Estefan.

La edición 68 de los Grammy, que este año tiene a Kendrick Lamar como el artista más nominado, contará con la conducción de Trevor Noah. La gala principal se iniciará a las 8:00 p. m., mientras que la premiere, dedicada a las categorías técnicas y musicales, comenzará a las 3:30 p. m.

La Academia de la Grabación resaltó que las nominaciones de 2026 reflejan la amplitud de estilos y géneros en competencia, con espacio para artistas consolidados y nuevas propuestas. El evento promete una competencia intensa y una vitrina de reconocimiento global para la música colombiana y latinoamericana.

Temas Relacionados

Grammys 2026Donde ver Grammys 2026 ColombiaPredicciones Grammys 2026Karol G Grammys 2026J Balvin Grammys 2026Feid Grammys 2026Colombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Resultados Lotería de Boyacá de este sábado 31 de enero de 2026

Cada semana se realiza un sorteo en dónde están en juego varios millones de pesos

Resultados Lotería de Boyacá de

Concejal Forero alerta sobre alza de tarifas de parqueo en Bogotá y servicio deficiente de la administración Galán

El cabildante impulsa acciones legales y proyectos en el Concejo para eliminar cobros abusivos, garantizar zonas de parqueo gratuito para mototrabajadores y exigir mayor protección a los conductores

Concejal Forero alerta sobre alza

Juan Fernando Cristo propone coalición diversa en el Frente por la Vida e invita a Luis Gilberto Murillo

El exministro del Interior destacó la necesidad de ampliar la coalición a sectores independientes, liberales y verdes, promoviendo la inclusión de comunidades afros, indígenas y campesinas

Juan Fernando Cristo propone coalición

Diana Riveros anuncia que continuará el legado político de Diógenes Quintero tras su muerte en accidente aéreo

Con el respaldo de dirigentes y líderes sociales de Norte de Santander, la mujer reiteró su compromiso con las iniciativas de paz territorial, desarrollo rural y defensa de las comunidades campesinas impulsadas por el congresista

Diana Riveros anuncia que continuará

TransMilenio anuncia desvíos y cambios en rutas por el partido Millonarios vs Medellín en El Campín

Cinco rutas TransMiZonales modificarán temporalmente su recorrido este 1 de febrero debido a los operativos de movilidad y seguridad en los alrededores del estadio. Los ajustes afectarán sectores del norte y centro de Bogotá

TransMilenio anuncia desvíos y cambios
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La compañía colombiana que desarrolla

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

Cayó alias Motor, cabecilla de las disidencias de las Farc en Nariño: tenía granadas listas para adaptarlas a drones explosivos

Esquemas de la UNP son amenazados por las disidencias de “Iván Mordisco” en Nariño: ofrecen recompensa por los escoltas

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

ENTRETENIMIENTO

Juanda Caribe falló en una

Juanda Caribe falló en una misión secreta dentro de ‘La casa de los famosos 3′ y ahora su permanencia está en peligro

Kris R y Karina García estuvieron en Bogotá: visitaron un colegio y fueron recibidos con una gran ovación

Karol G estaría a punto de anunciar su gira con Tropicoqueta: bailarín dio pistas en redes sociales

Karen Sevillano y La segura lanzaron comentario inesperado en el ‘After de La casa de los famosos’ y les llamaron la atención: “Como Maduro al calabozo”

Johanna Fadul rompió una regla importante en ‘La casa de los famosos Colombia’ y el jefe le impuso un castigo de inmediato

Deportes

El jugador colombiano al que

El jugador colombiano al que Messi le regaló su camiseta: “La voy a meter en una caja fuerte”

Messi en Colombia: el “10″ fue sensación en Medellín con Inter Miami

En imágenes: Así fue el regreso de Messi al Atanasio Girardot para la disputa entre Inter Miami y Atlético Nacional

Juan Manuel Rengifo, de emocionarse en el saludo con Messi a marcar un golazo en el amistoso ante Inter Miami

Atlético Nacional vs. Inter Miami: el gol de Juan José Rengifo no fue suficiente para ganarle al equipo de Lionel Messi