Las probabilidades y los porcentajes de los colombianos para ganar en los Grammy 2026: Karol G puntea en su categoría

Estas son las predicciones sobre los colombianos en los Grammys 2026 y la posibilidad de ganar en las categorías en las que están

Colombia amplía su presencia en la industria musical internacional con una destacada participación en los Premios Grammy 2026, el 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Entre los aspirantes colombianos figuran Karol G, Andrés Cepeda, J Balvin, Feid, Aterciopelados, Bomba Estéreo, Paola Jara y el Grupo Niche. Cada uno llega respaldado por proyectos que han tenido impacto en el último año y que ahora compiten por el gramófono dorado frente a figuras de renombre internacional. Las nominaciones colombianas abarcan géneros como el pop latino, la música urbana, el rock alternativo, la música mexicana y el tropical.

En medio de la emoción por la entrega de los galardones a lo mejor de la música en el último año, la plataforma Polymarket, como es usual, reveló las predicciones basadas en estadísticas y votos del público, los ganadores de cada categoría, lanzando las predicciones para la gala.

Karol G podría ganarse su segundo Grammy anglo con Tropicoqueta - crédito Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo

En la categoría de Mejor álbum rock o alternativo, Aterciopelados busca su primer Grammy anglo con el disco Genes Rebeldes. En la misma terna se encuentra Bomba Estéreo, nominada por Astropical, un trabajo realizado en colaboración con Rawayana que fusiona electrónica y raíces caribeñas.

Con respecto a las estadísticas para esta categoría, Astropical de Bomba Estéreo junto a Rawayana ocupa la segunda posición con un 41% de probabilidad, siendo superado por Papota de CA7RIEL & Paco Amoroso con un 57%. Mientras que los colombianos Aterciopelados y su proyecto Genes Rebeldes cuentan con un 29% de probabilidad.

Bomba Estéreo y Aterciopelados disputan la misma categoría en los Grammys 2026 - crédito captura de pantalla Polymarket

El pop latino cuenta con Andrés Cepeda, quien compite con Bogotá (Deluxe), y Karol G, nominada por su álbum Tropicoqueta. Ambas propuestas representan distintas facetas de la música pop hecha en Colombia y muestran la variedad de estilos que caracteriza a la escena nacional.

En esta categoría, La Bichota lleva la delantera con un 72% de las probabilidades con Tropicoqueta, mientras que el proyecto de Cepeda lleva el 5% de las votaciones con su proyecto Bogotá, Deluxe.

Karol G podría llevarse el Grammy a mejor álbum pop latino con 'Tropicoqueta' - crédito captura de pantalla Polymarket

En el ámbito urbano, J Balvin y Feid aparecen entre los nominados a Mejor álbum de música urbana, con sus trabajos Mixteip y Ferxxxo vol X: sagrado, respectivamente. Los dos artistas han mantenido una fuerte presencia en las plataformas digitales y han consolidado su proyección internacional en el último año.

Según los datos de Polymarket, esta categoría está encabezada por Bad Bunny con su álbum Debí tirar más fotos llevandose el 75% de la probabilidad, mientras que en el caso de Mixteip de J Balvin cuenta con un 5%, y Ferxxo volx: Sagrado de Feid con el 3%.

Paola Jara figura como candidata a Mejor álbum de música mexicana gracias a Sin rodeos, una producción que marca una nueva etapa en su trayectoria y la ubica en una categoría de alta competencia.

Paola Jara fue nominada por primera vez en los Grammy 2026 - crédito cortesía Jhajaira Romero PR Group

Siendo la primera vez de Jara en las nominaciones anglo de los Grammy, cuenta con un 24% de probabilidades de llevarse el gramófono. Sin embargo, la delantera la lleva Fuerza Regida con su álbum Mala Mía con un 48% de los votos.

El Grupo Niche, por su parte, buscará su segundo Grammy anglo en la categoría de Mejor álbum tropical con Clásicos 1.0, una producción que revisita su catálogo con arreglos modernos y actualizaciones sonoras.

El Grupo Niche cuenta con la probabilidad del 29% de llevarse el Grammy - crédito captura de pantalla Polymarket

El grupo caleño cuenta con el 36% de las probabilidades, mientras que la delantera la lleva el álbum Raíces de Gloria Estefan.

La edición 68 de los Grammy, que este año tiene a Kendrick Lamar como el artista más nominado, contará con la conducción de Trevor Noah. La gala principal se iniciará a las 8:00 p. m., mientras que la premiere, dedicada a las categorías técnicas y musicales, comenzará a las 3:30 p. m.

La Academia de la Grabación resaltó que las nominaciones de 2026 reflejan la amplitud de estilos y géneros en competencia, con espacio para artistas consolidados y nuevas propuestas. El evento promete una competencia intensa y una vitrina de reconocimiento global para la música colombiana y latinoamericana.