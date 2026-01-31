Colombia

Esquemas de la UNP son amenazados por las disidencias de “Iván Mordisco” en Nariño: ofrecen recompensa por los escoltas

Fuentes de Infobae Colombia denunciaron la difícil situación que viven los trabajadores de la Unidad Nacional de Protección en el sur del país


Las disidencias han expuesto placas de esquemas que no cumplen con sus peticiones - crédito UNP

La inseguridad en las carreteras del país es una de las problemáticas sobre las que más se han registrado denuncias en los últimos meses, principalmente en zonas en las que hay presencia de grupos armados.

Esto no solo afecta a transportadores de carga o ciudadanos del común, puesto que Infobae Colombia recibió la denuncia sobre intimidaciones que están recibiendo esquemas de seguridad de la UNP en Nariño por parte de disidentes del Estado Mayor Central, que son comandados por “Iván Mordisco”.

La fuente informó que las amenazas comenzaron debido a que los disidentes han exigido que los esquemas de seguridad cumplan con los reglamentos que el grupo armado impone en zonas de la región, como son los municipios de Ricaurte, Altaquer o Junín.

“No se debe circular por la zona, se debe informar lo que hacen, no entrar a las zonas en horas que digan, ellos molestan por cualquier cosa”.


Esquemas de seguridad quedan en medio de una guerra entre disidencias - crédito UNP

Debido a que los escoltas de la Unidad de Protección Nacional tienen la obligación de proteger a los beneficiarios de los esquemas, que en la región son líderes sociales, estos han hecho caso omiso de las exigencias del grupo armado.

Como respuesta a esa situación, el Estado Mayor Central ha difundido panfletos en los que exponen las placas de las camionetas de la UNP que están incumpliendo sus órdenes.

“Reciban un cordial saludo pueblo ricaurteño y municipios vecinos; nos dirigimos muy respetuosamente a las comunidades indígenas, campesinas, resguardos. El siguiente comunicado en especial es para líderes que no han hecho caso a nuestro llamado a tener diálogos de acuerdo, y nos han venido ignorando. Ante esta situación nos vemos obligados a actuar de la siguiente manera. Los líderes que colaboran con la Segunda Marquetalia, y tienen disidentes de la Marquetalia o colaboradores en varios esquemas. En el siguiente listado incluye a los que no han hecho caso a nuestro llamado al diálogo”, es parte del comunicado en el que se amenaza a los esquemas de seguridad y los líderes protegidos.


Las disidencias mencionan las placas de los esquemas que incumplen sus órdenes - crédito Suministrada a Infobae Colombia

En el comunicado se informa que quienes no cumplan con las órdenes de las disidencias, o tengan algún tipo de contacto con miembros de la Segunda Marquetalia, al mando de “Iván Márquez”, tendrán que asumir las consecuencias de los actos violentos en su contra.

“Los mencionados, a partir de hoy, hacer caso a nuestro llamado al diálogo y sacar la gente que colabora con la Marquetalia o no respondemos. De no hacer caso, serán objetivo militar por parte de nuestra organización”.

En el documento se mencionan cifras que van entre los cinco y ocho millones como recompensa por escoltas o líderes sociales, incluyendo el arma de dotación que porten.

“Iniciaremos a actuar lo antes posible; ya nos encontramos en nuestro territorio. Este es el llamado para todo colaborador de la Marquetalia, para que desistan de estar con esa gente, ya que ellos son los causantes de los asesinatos cometidos en el territorio los meses anteriores y se lavan las manos involucrando a otros grupos y quieren ganarse al pueblo con mentiras”, es como concluye el comunicado firmado por los comandantes del frente 37 o Uriol Rondón del Estado Mayor Central.

Al preguntar sobre los municipios mencionados y la protección o acompañamiento que reciben por parte de las autoridades, los denunciantes indicaron que se trata de “zonas en las que no hay ningún soldado, ni un policía. Son sitios que son desolados”.

Hasta el momento, el Gobierno nacional no se ha pronunciado respecto a los panfletos que están siendo difundidos desde el 28 de enero en el sur del país.


El comunicado es firmado por un frente al mando de "Iván Mordisco" - crédito Eruopa Press

