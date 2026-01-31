Colombia

Desbloquean vía a Buenaventura tras diálogo con transportadores, pero el servicio de gas fue suspendido mientras ingresan los camiones

Un cierre vial de más de 24 horas impidió la llegada oportuna del combustible, por lo que la empresa Gases de Occidente tomó la drástica decisión temporal

Guardar
Declaraciones de la ministra María Fernanda Rojas sobre la situación en Buenaventura - crédito @MinTransporteCo/X

Luego de una crisis en la vía a Buenaventura de más de 24 horas de bloqueos protagonizados por transportadores de carga, que reclamaban al Gobierno nacional mayor control en las terminales portuarias del Distrito, las autoridades anunciaron la reapertura de la vía, aunque las protestas dejaron consecuencias temporales.

Y es que los bloqueos habían generado afectaciones directas a la movilidad, que dejó repercusiones directas a los habitantes bonaverenses.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El sábado 31 de enero, la empresa Gases de Occidente anunció la suspensión del servicio de gas natural en la ciudad debido a la imposibilidad de abastecer el distrito.

Gases de Occidente suspendió el
Gases de Occidente suspendió el servicio de gas natural en Buenaventura ante la imposibilidad de abastecer el distrito por cierres viales - crédito Gases de Occidente/Facebook

Según el comunicado de la compañía, desde la 1:00 p. m. se restringió el suministro, ya que los camiones encargados de transportar el combustible no habían podido ingresar por el cierre de la vía.

Asimismo, Gases de Occidente solicitó a los usuarios mantener cerradas las válvulas del centro de medición, la red interna y los gasodomésticos mientras persista la emergencia y el flujo vehicular no se restablezca. En las próximas horas se espera un nuevo anuncio de la compañía a través de sus redes sociales que confirme la reconexión.

La presencia de los camioneros en la carretera respondía a la falta de acciones concretas del Estado para garantizar la seguridad y el orden en las operaciones portuarias.

De acuerdo con el Sindicato Nacional de Conductores y Propietarios (Sinalco), los transportadores deben esperar durante horas para retirar los contenedores con mercancías, lo que ha generado un aumento de los costos de viajes y combustibles de hasta 120%.

Luego del varias sesiones de
Luego del varias sesiones de dialogo, la vía fue desbloqueada - crédito @Supertransporte/X

Sinalco expresó en sus redes sociales:“La negligencia en la gestión de contenedores colapsa la logística.Navieras dejan patios llenos sin evacuar, la Superintendencia de Transporte no ejerce control eficaz, y el camionero tradicional termina quebrado mientras la cadena productiva se desangra”.

Respuesta de Ministerio de Transporte

Al respecto, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, se refirió a la contingencia que atraviesa Buenaventura, al señalar que las protestas de los transportadores responden a situaciones en el puerto que están afectando la actividad del sector.

Indicó que se instaló un PMU con la participación de la Superintendencia de Transporte, el Ministerio de Transporte, la Dian y la Dimar para atender y buscar soluciones a los reclamos planteados por los camioneros.

En su pronunciamiento emitido en la noche del viernes 30 de enero, Rojas solicitó formalmente a la Superintendencia de Transporte que inicie investigaciones sobre el cumplimiento de la resolución 312 de 2025, vigente y emitida por el ministerio, la cual ordena la suspensión inmediata del cobro por demora en la devolución de contenedores.

La ministra recordó que existen fallos de primera instancia que respaldan la medida, y pidió verificar que esta disposición se esté cumpliendo. Además, expresó su preocupación por las demoras en el acceso a los patios del puerto, afectando la logística de carga, e instó a las navieras a proponer soluciones bajo el principio de corresponsabilidad.

Rojas mencionó que, desde 2025, el Gobierno viene trabajando en medidas de mejora, “una de ellas es una resolución que va a emitir la Dian sobre los tiempos de permanencia de los contenedores en estos patios”.

Las autoridades competentes por parte
Las autoridades competentes por parte del Gobierno nacional están en la zona escuchando las peticiones de los transportadores - crédito @Supertransporte/X

La ministra afirmó que tanto la Superintendencia de Transporte como el ministerio mantienen y refuerzan su presencia en el puerto y que se realizará un seguimiento estrecho a la evolución de los hechos y a la implementación de soluciones.

Por su parte, la Superintendencia de Transporte comunicó que, debido a la alta congestión en el acceso al puerto, activó su presencia institucional permanente en los puntos críticos del corredor, acompañando a los transportadores y coordinando acciones para normalizar la operación logística. Señaló también que el Puesto de Mando Unificado sigue escuchando y socializando el pliego de peticiones de los actores de la cadena logística que mantenían el bloqueo en la importante vía.

Temas Relacionados

Transportadores de cargaPuerto de BuenaventuraBuenaventuraMinisterio de TransporteGas naturalGases de OccidenteCamionerosColombia-Noticias

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Inter Miami- EN VIVO: Con Messi como inicialista, estas son las nóminas de los equipos

El campeón de la MLS jugará un partido amistoso ante uno de los clubes más históricos de la liga colombiana

Atlético Nacional vs. Inter Miami-

La Messimanía: el alivio que representa la visita del “10″ para cientos de “rebuscadores”

Infobae Colombia habló con algunos comerciantes que se han ubicado en las zonas aledañas al estadio Atanasio Girardot

La Messimanía: el alivio que

Joven de 24 años fue asesinado al frente de una iglesia en Armenia: tenía varios antecedentes penales

Los hechos se presentaron en el barrio La Patria. Autoridades investigan si el caso está relacionado con el microtráfico de estupefacientes

Joven de 24 años fue

Subirse al bus de Abelardo: la tendencia que puede ser clave en las elecciones presidenciales

En un principio, la candidatura del abogado recibió críticas, pero en la actualidad se consolida en los puestos altos de posibles ganadores en los comicios

Subirse al bus de Abelardo:

Apartaron a fiscal que lideraba la investigación contra Laura Sarabia por caso de prueba de polígrafo ilegal a Marelbys Meza: esto se sabe

La decisión de la Fiscalía General de la Nación se fundamenta en un conflicto de intereses, declarado por Juan Carlos Arias Duque, que tiene una amistad cercana con el defensor de la embajadora de Colombia en Reino Unido

Apartaron a fiscal que lideraba
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esquemas de la UNP son

Esquemas de la UNP son amenazados por las disidencias de “Iván Mordisco” en Nariño: ofrecen recompensa por los escoltas

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

EE. UU. confirmó recompensa de 5 millones de dólares por responsables de ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: quiénes son

Gigantesco operativo busca dar con ‘Primo Gay’ y ‘El Pollo’, cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias que se disputan el territorio en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Operativo en la cárcel Pedregal

Operativo en la cárcel Pedregal de Medellín deja incautación de armas, drogas y más de 150 celulares utilizados para actividades ilícitas

Juanda Caribe falló en una misión secreta dentro de ‘La casa de los famosos 3′ y ahora su permanencia está en peligro

Kris R y Karina García estuvieron en Bogotá: visitaron un colegio y fueron recibidos con una gran ovación

Medellín actualiza las tarifas de taxi: así quedan los nuevos precios para 2026

Karol G estaría a punto de anunciar su gira con Tropicoqueta: bailarín dio pistas en redes sociales

Deportes

Atlético Nacional vs. Inter Miami-

Atlético Nacional vs. Inter Miami- EN VIVO: Con Messi como inicialista, estas son las nóminas de los equipos

La Messimanía: el alivio que representa la visita del “10″ para cientos de “rebuscadores”

La fiebre por Lionel Messi y el Inter Miami en Medellín: tatuajes, cuadros y hasta viajes de miles de kilómetros, solo por ver al 10 argentino

Alfredo Arias criticó el formato de la Copa Libertadores y lanzó fuerte indirecta: “Tiene una competencia desleal”

Luis Díaz anotó gol en el empate entre Hamburgo y Bayern Múnich por la fecha 20 de la Bundesliga: 2-2 en el Volksparkstadion