Buscan poner fin al “trampolín” presidencial desde Bogotá: reforma inhabitaría a alcaldes que quieran saltar directo a la Casa de Nariño

La ley Anti-Trampolín responde a episodios recientes donde alcaldes de Bogotá priorizaron intereses nacionales sobre las necesidades locales - crédito composición fotografica: Casa de Nariño / Sitio web: Juan Carlos Sierra; Presidencia; Claudia López / X

El abogado y candidato a la Cámara por Bogotá, David Cote, anunció la radicación de la ley Anti-Trampolín, una propuesta de reforma política que busca impedir que quien ocupe la Alcaldía Mayor de Bogotá pueda inscribirse como candidato a la Presidencia de la República en el periodo inmediatamente siguiente.

Según conoció Infobae Colombia, la iniciativa llega tras una serie de episodios recientes donde, según el proponente, la capital ha sido utilizada como “sala de espera” para la Casa de Nariño.

Cote sostiene que la estructura actual de poder incentiva a los mandatarios locales a gobernar con la mirada puesta en las encuestas nacionales y no en las necesidades urbanas.

“Bogotá no es un premio de consolación ni una sala de espera para llegar a la Casa de Nariño. Los últimos alcaldes han gobernado con el espejo retrovisor y mirando las encuestas presidenciales, no los problemas del barrio”, declaró el candidato a este medio.

La propuesta de reforma política busca evitar que la Alcaldía de Bogotá se utilice como plataforma electoral para candidaturas presidenciales - crédito composición fotográfica Alcaldía de Bogotá; Casa de Nariño / Sitio web

El fracaso de la Línea 2 del metro, el ejemplo citado por el impulsor de la ley

En la argumentación de su propuesta, Cote hace referencia directa al reciente proceso fallido en la licitación de la Línea 2 del metro de Bogotá, una de las obras clave para la movilidad de la capital. El proceso fue declarado desierto, lo que generó un nuevo retraso en la infraestructura de transporte.

El candidato atribuye ese desenlace a prioridades electorales. “Lo que pasó con la Línea 2 es la consecuencia directa del afán electoral. La exalcaldesa Claudia López, en su carrera desesperada por mostrarse como presidenciable, aceleró los procesos de estructuración sin la madurez técnica necesaria. ¿El resultado? Ningún oferente serio se presentó. Por querer cortar la cinta antes de tiempo para su video de campaña, hoy Bogotá tiene un retraso millonario en su infraestructura”, afirmó Cote.

La situación de la Línea 2 es citada por el promotor de la reforma como una muestra de cómo las aspiraciones personales de los mandatarios pueden interferir en la toma de decisiones técnicas, comprometiendo la gestión de los proyectos más relevantes para la ciudad.

David Cote argumenta que el caso de la fallida licitación de la Línea 2 del metro de Bogotá evidencia las consecuencias de prioridades electorales - crédito John Paz/Colprensa

Un “periodo de enfriamiento” para evitar el uso político de la alcaldía

La ley Anti-Trampolín plantea una modificación en el régimen de inhabilidades establecido por la Constitución Política de 1991, de modo que el alcalde mayor de Bogotá quede impedido para inscribirse como candidato a la presidencia en el periodo siguiente a su mandato. Cote propone que quienes hayan ejercido la alcaldía deban esperar al menos cuatro años antes de postularse para el cargo más alto del país.

El comunicado señala que la propuesta se fundamenta en advertencias de analistas y centros de pensamiento, que detectaron el uso de la alcaldía como plataforma electoral, relegando problemas urgentes de la ciudad, como la seguridad, la movilidad y la gestión de residuos.

“Si quieren ser presidentes, magnífico, pero primero terminen bien la tarea en Bogotá, entreguen la ciudad ordenada y esperen su turno. No vamos a permitir que sigan usando el presupuesto de los bogotanos como caja menor de sus campañas presidenciales”, concluyó Cote al anunciar la reforma.

La iniciativa pretende modificar el régimen de inhabilidades de la Constitución para imponer un periodo mínimo de cuatro años antes de postularse a la presidencia tras la alcaldía - crédito Casa de Nariño / Sitio web

El debate sobre el uso de la alcaldía de Bogotá como trampolín hacia la presidencia de Colombia cobró fuerza en los últimos años, con varios alcaldes lanzando o insinuando campañas nacionales al término de sus mandatos. La radicación de la ley Anti-Trampolín se oficializará formalmente el 30 de enero, según anticiparon desde el equipo de Cote a Infobae Colombia.

El texto de la iniciativa busca abrir un nuevo capítulo en la relación entre la política local y la carrera presidencial, intentando garantizar que la gestión de la capital se enfoque en sus retos internos y no en los intereses personales de sus dirigentes.