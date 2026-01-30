Así reaccionó Karol G al escuchar canción de Feid tras su ruptura: el video se hizo viral en redes sociales

Un video viral revela el gesto de Karol G ante la música de Feid después de su separación - crédito @karolg / Instagram

La ruptura entre Karol G y Feid se convirtió en uno de los temas más discutidos en redes sociales, luego de que el medio internacional TMZ confirmara el fin de la relación entre ambos artistas.

La noticia, aunque prevista por algunos seguidores debido a cambios en la interacción pública de la pareja, incrementó el interés por sus reacciones personales y profesionales.

En este contexto, un video viral captado en Medellín mostró la reacción de Karol G al escuchar una canción de Feid durante una presentación pública, generando múltiples interpretaciones entre los fanáticos.

Según reportó TMZ y retomaron otros medios, la relación entre Karol G y Feid había dado señales de distanciamiento desde finales de 2025.

Ambos artistas dejaron de aparecer juntos en eventos y su interacción en redes sociales cesó. Además, pasaron las festividades de fin de año por separado y dejaron de seguirse mutuamente en varias plataformas digitales, lo que reforzó las versiones sobre la separación. La confirmación oficial de la ruptura llegó días atrás, desatando una ola de comentarios y especulaciones.

Parte de la atención se centró en un evento reciente realizado en un barrio de Medellín, donde Karol G compartió escenario con Ryan Castro, Arcángel y otros músicos, en el cumpleaños de Daiky Gamboa, un amigo cercano a la cantante.

Durante el show, se reprodujo la canción +57, colaboración entre Karol G y Feid. De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, la artista interpretó su parte de la canción con normalidad, pero cuando comenzó el fragmento correspondiente a Feid, su actitud cambió notablemente: bajó la gorra, cubrió su rostro. Sin embargo, siguió cantando la letra.

Durante la interpretación de “ 57”, Karol G bajó la gorra y cubrió su rostro al llegar la parte de Feid, aunque continuó cantando la canción - crédito @julianagaleanoo/ Instagram

La reacción de Karol G no pasó inadvertida para los asistentes ni para los usuarios de plataformas digitales. Algunos comentarios destacados incluyeron frases como: “Creo que recordando como bailan de bueno imaginándose ese momento con él“, “Lo extrañan, pero lo disimula”, “Agachó la cabeza para esa parte” y “la tristeza que tiene encima por terminar la relación con Ferxxo”.

Para varios seguidores, la actitud evidenció incomodidad, mientras que otros la interpretaron como una señal de que la ruptura sigue siendo un tema sensible para la artista. Además, se observó que varias personas en el escenario también reaccionaron de forma similar al escuchar la voz de Feid, lo que avivó las especulaciones sobre el impacto emocional del momento.

Hasta la fecha, ni Karol G ni Feid han hecho declaraciones públicas sobre el episodio viral, aunque el video continúa acumulando visualizaciones y comentarios en distintas redes sociales.