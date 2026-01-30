Colombia

Así reaccionó Karol G al escuchar canción de Feid tras su ruptura: el video se hizo viral en redes sociales

El fragmento difundido en redes sociales muestra a la cantante evitando la mirada del público durante la interpretación de la colaboración con su exnovio, generando diversas opiniones entre los seguidores

Guardar
Un video viral revela el
Un video viral revela el gesto de Karol G ante la música de Feid después de su separación - crédito @karolg / Instagram

La ruptura entre Karol G y Feid se convirtió en uno de los temas más discutidos en redes sociales, luego de que el medio internacional TMZ confirmara el fin de la relación entre ambos artistas.

La noticia, aunque prevista por algunos seguidores debido a cambios en la interacción pública de la pareja, incrementó el interés por sus reacciones personales y profesionales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En este contexto, un video viral captado en Medellín mostró la reacción de Karol G al escuchar una canción de Feid durante una presentación pública, generando múltiples interpretaciones entre los fanáticos.

Según reportó TMZ y retomaron otros medios, la relación entre Karol G y Feid había dado señales de distanciamiento desde finales de 2025.

Ambos artistas dejaron de aparecer juntos en eventos y su interacción en redes sociales cesó. Además, pasaron las festividades de fin de año por separado y dejaron de seguirse mutuamente en varias plataformas digitales, lo que reforzó las versiones sobre la separación. La confirmación oficial de la ruptura llegó días atrás, desatando una ola de comentarios y especulaciones.

Parte de la atención se centró en un evento reciente realizado en un barrio de Medellín, donde Karol G compartió escenario con Ryan Castro, Arcángel y otros músicos, en el cumpleaños de Daiky Gamboa, un amigo cercano a la cantante.

Durante el show, se reprodujo la canción +57, colaboración entre Karol G y Feid. De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, la artista interpretó su parte de la canción con normalidad, pero cuando comenzó el fragmento correspondiente a Feid, su actitud cambió notablemente: bajó la gorra, cubrió su rostro. Sin embargo, siguió cantando la letra.

Durante la interpretación de “ 57”, Karol G bajó la gorra y cubrió su rostro al llegar la parte de Feid, aunque continuó cantando la canción - crédito @julianagaleanoo/ Instagram

La reacción de Karol G no pasó inadvertida para los asistentes ni para los usuarios de plataformas digitales. Algunos comentarios destacados incluyeron frases como: “Creo que recordando como bailan de bueno imaginándose ese momento con él“, “Lo extrañan, pero lo disimula”, “Agachó la cabeza para esa parte” y “la tristeza que tiene encima por terminar la relación con Ferxxo”.

Para varios seguidores, la actitud evidenció incomodidad, mientras que otros la interpretaron como una señal de que la ruptura sigue siendo un tema sensible para la artista. Además, se observó que varias personas en el escenario también reaccionaron de forma similar al escuchar la voz de Feid, lo que avivó las especulaciones sobre el impacto emocional del momento.

Hasta la fecha, ni Karol G ni Feid han hecho declaraciones públicas sobre el episodio viral, aunque el video continúa acumulando visualizaciones y comentarios en distintas redes sociales.

Temas Relacionados

Karol GFeid+57MedellínReguetonVideo Karol G y FeidVideo Karol GColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Millonarios tendría a su elegido para la dirección técnica: de quién se trata

El técnico argentino generó expectativas entre los aficionados tras consagrarse campeón con Barcelona de Ecuador y obtener un bicampeonato con Universitario, sumando experiencia internacional y reconocidas virtudes tácticas en defensa

Millonarios tendría a su elegido

Colombia: cotización de apertura del dólar hoy 30 de enero de USD a COP

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Colombia: cotización de apertura del

Por 301 casos de falsos positivos, 22 exintegrantes de las Fuerzas Militares y civiles serán juzgados por la JEP

La investigación de la Justicia Especial de Paz reveló que en la Brigada XVI se estructuró una organización criminal que utilizó los mecanismos institucionales para desplegar una estrategia sistemática destinada a presentar como “bajas en combate” a civiles inocentes

Por 301 casos de falsos

Bruce Mac Master defendió la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la emergencia económica y le lanzó pulla a Petro: “Es manipulador”

El presidente de la Andi afirmó que la suspensión del decreto expedido por el Gobierno se ajusta a la Constitución, evita daños irreparables a ciudadanos y empresas y no puede interpretarse como una decisión política o ideológica contra el Ejecutivo

Bruce Mac Master defendió la

La Corte Suprema reconoció permiso remunerado a los trabajadores por la muerte de sus mascotas: en qué casos aplica

La decisión judicial permite a las compañías conceder este permiso de forma voluntaria, condicionado a acuerdos internos y a la presentación de documentación específica

La Corte Suprema reconoció permiso
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta máxima en Colombia por

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

EE. UU. confirmó recompensa de 5 millones de dólares por responsables de ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: quiénes son

Gigantesco operativo busca dar con ‘Primo Gay’ y ‘El Pollo’, cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias que se disputan el territorio en Antioquia

María Carolina Hoyos habló del duelo tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el día de su cumpleaños: “Fue volver a vivir lo de mi mamá”

ENTRETENIMIENTO

Manuela Gómez, Mariana Zapata y

Manuela Gómez, Mariana Zapata y Yuli Ruiz alertan por supuesta presencia paranormal en ‘La casa de los famosos’: “Una sombra negra”

Yaya Muñoz reveló quién es el jefe de ‘La casa de los famosos Colombia’ y aclaró cómo es su relación con Roberto Velásquez

Premios Grammy 2026: fecha, hora y canal para ver en Colombia la gala que premia lo mejor de la música

El día que Mariano Concha, de ‘La Pena Máxima’, fue a un partido de la selección Colombia en El Campín, en la vida real

‘Desafío Siglo XXI’: Andrea Serna enfrentó a Zambrano y Miryam por su relación

Deportes

Millonarios tendría a su elegido

Millonarios tendría a su elegido para la dirección técnica: de quién se trata

El Bayern Múnich de Luis Díaz y el Benfica de Richard Ríos conocieron a sus posibles rivales en la Champions League

Inter de Miami vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver en Colombia a Lionel Messi frente al Verdolaga

América de Cali igualó ante Once Caldas en el Pascual Guerrero y dejó escapar el liderato de la Liga Betplay

Hernán Torres rompe el silencio tras su salida de Millonarios y deja un mensaje a la hinchada Embajadora