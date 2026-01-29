Viceministra de Educación descartó retrasos en salario de maestros en Bogotá y confirmó el cumplimiento del calendario: “Mañana es 30, mañana es pago”

El Ministerio de Educación Nacional garantizó el pago de salarios a los 29.000 docentes de Bogotá antes del 30 de enero, conforme a la ley - crédito Alcaldía de Bogotá

En medio de la inquietud de cerca de 29.000 docentes de Bogotá ante el pago pendiente de sus salarios, el Ministerio de Educación Nacional garantizó que el dinero estará disponible en sus cuentas a más tardar el 30 de enero, cumpliendo con lo estipulado en la ley.

La aclaración surge tras diversas quejas divulgadas por sindicatos y redes sociales respecto a un posible retraso en la transferencia de recursos para la nómina, lo que habría dado lugar a incertidumbre y preocupación entre el magisterio y otros trabajadores del sector educativo.

La viceministra de Educación, Maritza Molina, reafirmó en diálogo con Caracol Radio que no existe ningún riesgo de incumplimiento en los pagos, repitiendo que “todos los maestros del país tienen los mismos derechos. Mañana 30 todos tendrán su salario en sus cuentas”.

La funcionaria rechazó lo que calificó como un “ruido innecesario” provocado por información imprecisa sobre supuesta falta de recursos. Molina enfatizó que los fondos provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP) se encuentran completamente asegurados.

Las transferencias de recursos para el magisterio provienen del Sistema General de Participaciones y están aseguradas, según la viceministra Maritza Molina - crédito Ministerio de Educación

De acuerdo con la explicación ofrecida por Molina, la ley 1176 exige que las transferencias para el pago de salarios se realicen durante los últimos diez días de cada mes.

El cronograma para Bogotá estableció el pago para el 29 de enero, mientras que el resto de entidades territoriales del país completaría el proceso el día siguiente.

La viceministra precisó que “no estamos hablando de un retraso. Estamos dentro de los diez días que establece la ley para hacer las transferencias”, reiterando que tanto las transferencias como el pago final cumplen los procesos administrativos previstos.

Molina también subrayó que el Ministerio de Educación Nacional no realiza los pagos en forma directa, sino que transfiere los recursos a las entidades territoriales certificadas. Son estas administraciones locales, como la Secretaría de Educación de Bogotá, las encargadas de depositar los salarios directamente en las cuentas de los maestros.

La funcionaria expresó: “El ministerio no paga. Nosotros hacemos la transferencia y son las secretarías de educación las que realizan el pago a los maestros”. Esta cadena de procedimientos implica que los fondos pueden tardar horas o un día en estar disponibles a los beneficiarios tras la transferencia oficial.

Respecto a versiones según las cuales la obligación era pagar hasta tres días antes de fin de mes, Molina negó la existencia de un acta o acuerdo formal que exija estos plazos. Afirmó que “todos los maestros del país, los 330.000, tienen los mismos derechos de tener su salario a tiempo, sí, y mañana es 30. Mañana es pago”, defendiendo la igualdad de trato entre docentes de Bogotá y otras regiones como Guaviare.

El Ministerio de Educación desmintió versiones sobre una supuesta obligación de pagar salarios tres días antes de finalizar el mes - crédito Ministerio de Educación

La funcionaria atribuyó los rumores sobre supuestos retrasos a fallos en la comunicación institucional, insistiendo en que el proceso ha sido transparente: “la mala comunicación de la Secretaría de Educación de Bogotá con el magisterio no se resuelve con comunicados equívocos”. Añadió además que todos los trámites administrativos y novedades de nómina son gestionados por las entidades locales, incluida la liquidación y disposición en tesorería antes del pago.

Molina defendió la actuación del ministro Daniel Rojas, quien habría publicado información y soportes en redes sociales para evidenciar que la transferencia estaba realizada. “Lo que hace el ministro es comunicar efectivamente que la transferencia está y la transferencia está. Que efectivamente la plata, inmediatamente usted hace la transferencia, llega a las cuentas, el sector educativo, todo”, explicó la viceministra a Caracol Radio.

La viceministra Molina aclaró que no existe retraso, pues el pago se realiza dentro del plazo de los últimos diez días de cada mes que marca la ley 1176 - crédito Colprensa

El proceso de pago, según Molina, es acompañado de un diálogo constante entre el Ministerio, las 97 entidades territoriales certificadas y todos los equipos financieros de las secretarías de educación del país. La viceministra detalló que incluso existe un grupo de WhatsApp en el que se coordinan estos movimientos y se comunican los avances de política pública.

En la controversia sobre si los compromisos locales generaban expectativas distintas, Molina recalcó la relevancia de una comunicación asertiva, tanto de las autoridades distritales como nacionales, para evitar malentendidos. Insistió en que “se genera un ruido innecesario y una incertidumbre, porque se dice como si no existieran los recursos, como si la plata no existiera, cuando sabemos en el sector educativo que los recursos del sistema general de participaciones están garantizados”.

La información oficial descarta entonces cualquier atraso fuera de los términos legales y asegura que tanto docentes de Bogotá como de otras ciudades, incluidas Envigado, Cali y Barrancabermeja, recibirán su salario a tiempo, dado que todas las transferencias ya fueron efectuadas dentro del plazo que la ley establece.