Colombia

María Fernanda Cabal acusó a Petro de vivir en una “mafia italiana” por su opinión de la compra de aviones Gripen: así lo cuestionó

Para la legisladora, el mandatario se comporta como si estuviera en otro mundo, al hablar de manera exagerada sobre los señalamientos en su contra, en vez de hacerle frente a las críticas por el millonario costo de las aeronaves militares

María Fernanda Cabal cuestionó al
María Fernanda Cabal cuestionó al presidente Petro por la compra de los aviones Grippen, debido al costo elevado de este

La senadora María Fernanda Cabal, que enfrenta una ruptura con el partido Centro Democrático, reaccionó ante las declaraciones del presidente Gustavo Petro, que defendió la compra de los 17 aviones Gripen, adquiridos por el Gobierno colombiano para reemplazar la flota de aeronaves Kfir.

La polémica adquisición, que provocó un intenso debate debido a su valor de $16,5 billones en medio de crisis económica y austeridad, fue aprobada por la Contraloría General de la República, tras un exhaustivo análisis que descartó irregularidades en el proceso. Sin embargo, Petro no pudo evitar responder con vehemencia a las críticas que surgieron tras el informe del organismo de control.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente Petro, visiblemente molesto, desmintió las acusaciones sobre presuntos sobrecostos y manipulación de la licitación. Aseguró que la Contraloría no halló ninguna irregularidad y que la compra había sido evaluada como “conveniente” por el propio órgano de control fiscal.

No obstante, también se refirió a las denuncias como una serie de “mentiras” y “calumnias” lanzadas por quienes criticaron el contrato, mencionando incluso que algunos llegaron a involucrar a su familia en sus señalamientos. “Menos mal no está en mi sangre la Vendetta. No hay ninguna irregularidad en la compra de los Gripen, y califica la compra, la Contraloría, como conveniente (sic)”, escribió el jefe de Estado.

El presidente Gustavo Petro respaldó
El presidente Gustavo Petro respaldó la compra de aviones Gripen

Estas palabras del presidente no pasaron desapercibidas para la senadora María Fernanda Cabal, que, en un contundente mensaje, respondió a Petro con fuertes críticas, sobre todo al señalar que él se encuentra en otro mundo, con la creencia de que está en medio de una disputa entre mafias.

La legisladora uribista y opositora del Gobierno nacional comenzó su intervención al señalar el tono que había utilizado el presidente en sus declaraciones: “Como si viviera en medio de la mafia italiana, Petro habla de no practicar la ‘vendetta’”.

Para la senadora, las palabras del mandatario eran una clara muestra de un enfoque irresponsable y desproporcionado frente a la compra de un equipo militar tan costoso, sobre todo cuando el país enfrenta graves problemas en distintos sectores.

María Fernanda Cabal no escatimó
María Fernanda Cabal no escatimó en palabras al criticar al presidente Petro por su defensa de la compra de los aviones Gripen

Cabal hizo referencia a la magnitud del gasto público involucrado en la compra de los aviones Gripen, valorada en 16 billones de pesos colombianos. En su post, expresó: “¿Gastar $16 billones de pesos cuando no hay plata para la salud y los pacientes se mueren esperando atención o medicamentos está muy bien?”.

Con estas palabras, la senadora criticó duramente las prioridades del Gobierno de Petro, al asegurar que el país debería centrar sus esfuerzos en resolver problemas sociales urgentes, como la crisis del sistema de salud, en lugar de invertir una suma millonaria en un contrato militar.

Y es que, aunque la adquisición de los aviones Gripen tiene como objetivo reemplazar la obsoleta flota de Kfir de la Fuerza Aérea Colombiana, es uno de los temas más controvertidos del Gobierno de Gustavo Petro.

La compra de los aviones
La compra de los aviones Gripen suscitó una de las mayores controversias en el Gobierno de Gustavo Petro

Estos son los señalamientos que hay en torno a la compra de las aeronaves militares

Las críticas a la adquisición de los aviones Gripen se enfocan en la inconsistencia entre el alto gasto en defensa y la crisis fiscal que atraviesa Colombia. Con un contrato de $16,5 billones —como se menciona al principio de la nota—, muchos cuestionan que se destinen recursos a armamento mientras el país enfrenta un déficit fiscal y problemas urgentes en sectores sociales como salud y educación.

Además, la comparación de precios con otros países avivó la polémica. Mientras Tailandia pagó USD137 millones por unidad, Colombia estaría pagando USD213 millones. Aunque el Gobierno justificó el costo como una inversión que incluye entrenamientos y transferencia de tecnología, los críticos siguen cuestionando la necesidad de gastar tanto en un contexto económico tan complicado.

A pesar de que la Contraloría avaló la compra, el proceso se encuentra plagado de dudas, sobre todo por la falta de transparencia en algunos aspectos de la licitación. La firma sueca Saab, encargada de suministrar los aviones, fue señalada en varias ocasiones de presuntamente inflar los costos de la operación, lo que generó desconfianza entre distintos sectores políticos y sociales del país.

