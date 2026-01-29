Colombiano abordó con humor el frío extremo que se vive en Estados Unidos: “Me pondré el calzoncillo al revés porque hoy no se puede lavar”

Un colombiano de la costa comparte con mucho humor su experiencia con una tormenta de nieve en Nueva York. A -25 grados, muestra cómo el agua, el detergente y hasta el café se congelan - crédito @jeiminsontv / Instagram

Las condiciones extremas de la temporada invernal que se presenta en Estados Unidos han sorprendido a millones de personas, sobre todo a quienes provienen de climas cálidos y buscan vivir la experiencia de la nieve.

Para muchos latinos, conocer la nieve es un sueño que requiere meses o incluso años de ahorro. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con la ilusión de un paisaje blanco y apacible.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El caso de un colombiano se viralizó recientemente al compartir su experiencia en video. En su relato, animó a sus compatriotas a repensar la idea de mudarse para ver la nieve y expresó: “No, la gente va a decir que quiere venir a conocer la nieve. No, ven a conocerla. Vente a vivir acá para que vengas a amar más frío, marica, menos 25 grados en esta monda. No va a tomar agua, nada.”

La rutina diaria, según mostró, se vuelve complicada. Desde el agua y el café congelados hasta la ropa que no se puede lavar, todo parece convertirse en un obstáculo. “Me va a tocar ponerme el calzoncillo al revés porque hoy no se va a poder lavar”, comentó entre risas y resignación.

El hombre mostró como todas las cosas que tenía en el auto se congelaron - crédito composición fotográfica

La frustración se notó especialmente cuando describió la tarea de sacar el auto de la nieve: “Tenías que coger el carrito, hijo de puta, mira, sacarlo de la nieve, que le fui en esta mondá. Apaliar toda esta verga para poder sacar el carro”.

En redes sociales, las reacciones no tardaron. Algunos usuarios criticaron el lenguaje utilizado: “Está bien que seas colombiano y costeño pero el vocabulario que usas no es el adecuado”. Otros bromearon con la situación: “Quédense en Quilla poniendo cachos a sus mujeres!”

No faltaron consejos prácticos: “Use un plástico para cubrir el carro. Será más fácil limpiarlo”, o mensajes de resignación: “Que se devuelva si se va a quejar si va a estar en un país de esos tiene que adaptarse y no quejarse”.

El testimonio de este migrante refleja el impacto de una de las olas de frío más intensas y prolongadas de las últimas décadas. Los servicios meteorológicos advierten que más de 200 récords diarios de bajas temperaturas podrían romperse entre el viernes y el lunes en el este del país.

Los estados de Tennessee y Mississippi figuran entre los territorios más golpeados - crédito Amr Alfiky / Reuters

Durante el fin de semana, se esperan temperaturas hasta 30 grados por debajo de lo normal en varias regiones, especialmente en el sur y el este de Estados Unidos.

Para muchos, el sueño de vivir la nieve se ha transformado en una dura lección de adaptación y resistencia frente al invierno más extremo.

Y es que con corte al 28 de enero, 50 personas han perdido la vida en Estados Unidos tras la histórica tormenta invernal y el intenso frío que persistió durante el último fin de semana, según informó Associated Press.

Los estados de Tennessee y Mississippi figuran entre los territorios más golpeados: más de 100.000 hogares y negocios siguen sin electricidad en cada uno, mientras las temperaturas extremas amenazan con nuevos récords.

Se espera que el próximo fin de semana se registren temperaturas récord - crédito Elizabeth Frantz - Reuters

En Nashville y Tupelo, la llegada del sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero podría marcar máximas de solo -6 °C y -3 °C respectivamente, cifras que se sitúan hasta 16 °C por debajo de la media habitual. La infraestructura eléctrica en la capital de Tennessee se encuentra gravemente afectada, lo que incrementa la vulnerabilidad de la población.

Ciudades del sur como Atlanta también experimentarán el rigor polar, con valores previstos de hasta -3 °C, que no se registraban desde diciembre de 2022. Incluso Nueva York se enfrenta a la posibilidad de su periodo más extenso de temperaturas bajo cero desde 2018, con mínimas en torno a -16 °C.