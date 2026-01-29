Autoridades de Bogotá, Tolima y Cundinamarca refuerzan acciones ante emergencia nacional por fiebre amarilla: esto decidieron

Un trabajo articulado impulsa mejores prácticas de vigilancia, controles genómicos y campañas preventivas para enfrentar la amenaza de forma integral - crédito Freepik

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, en coordinación con las secretarías de Salud del Tolima y Cundinamarca, impulsó una mesa de cooperación interinstitucional orientada a fortalecer la respuesta frente a la emergencia nacional por el brote de fiebre amarilla.

Esta articulación técnica entre regiones es consecuencia directa de la situación crítica que enfrenta el Tolima, departamento que concentra el mayor número de casos reportados en el país. El objetivo principal es coordinar acciones regionales y nacionales para mitigar la transmisión y garantizar una respuesta más efectiva y oportuna ante la persistencia de la enfermedad.

Durante el encuentro, los equipos técnicos de las tres entidades consolidaron acuerdos fundamentales para mejorar el seguimiento de los casos, robustecer la vigilancia epidemiológica, analizar los retos ecológicos de la transmisión y profundizar en el estudio del comportamiento de los vectores y reservorios animales, como los primates.

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá lidera la cooperación interinstitucional con Tolima y Cundinamarca para enfrentar el brote de fiebre amarilla en Colombia - crédito Secretaría de Salud

Se priorizó la necesidad de fortalecer la investigación y evaluación genómica y entomovirológica para comprender con mayor precisión la dinámica del virus tanto en humanos como en animales, lo que permitirá tomar decisiones basadas en evidencia científica y diseñar estrategias de control más eficaces.

“Fortalecer la comunicación y la vacunación. Eso no tiene discusión, la vacunación es la mayor protección que tenemos para nuestra población. Sin embargo, no es suficiente para controlar la transmisión, dado que existen cambios en el ciclo selvático. Vamos a apoyar la investigación y análisis genómico en las regiones endémicas del Tolima y Cundinamarca para entender mejor el problema, no solo en humanos, también qué está pasando con los primates en esas zonas del Tolima y hacer una evaluación y diagnóstico”, afirmó Gerson Bermont, secretario Distrital de Salud.

La reunión también reconoció que Bogotá, Tolima y Cundinamarca actúan como un solo territorio en la lucha contra la fiebre amarilla, dada la alta movilidad de la población entre estos departamentos, especialmente por motivos turísticos o vacacionales.

Se acordó reforzar la comunicación y la vacunación conjunta contra la fiebre amarilla, con un llamado especial a los viajeros para que se inmunicen al menos 30 días antes de desplazarse a zonas endémicas, garantizando así una protección superior al 98%.

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá lidera la cooperación interinstitucional con Tolima y Cundinamarca para enfrentar el brote de fiebre amarilla en Colombia - crédito Freepik

Las secretarías establecieron, además, el compromiso de trabajar articuladamente con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales. El abordaje de la fiebre amarilla requiere un esfuerzo coordinado que integre capacidades sanitarias, ambientales y de gestión del territorio, reconociendo que la respuesta efectiva a la emergencia depende de acciones conjuntas y sostenidas.

Bogotá ratificó su disposición para poner toda su capacidad técnica e institucional al servicio de Tolima y Cundinamarca, con el fin de apoyar la mitigación de la problemática y asegurar la protección de la población.

Este esfuerzo conjunto no es un desafío aislado, sino un llamado al país entero a actuar con unidad. La cooperación lograda en esta mesa marca un paso clave hacia una respuesta integrada que busca proteger la vida, la salud de la ciudadanía y avanzar hacia el control definitivo de la fiebre amarilla en Colombia.

Circular 001 de 2026: claridad sobre el refuerzo

El Ministerio de Salud expidió la Circular Externa 001 de 2026, que unifica criterios sobre el refuerzo de la vacuna contra la fiebre amarilla. El refuerzo está indicado únicamente para personas que residan o viajen a zonas de riesgo, cuando hayan pasado más de diez años desde la última dosis. La vacuna es altamente efectiva, confiere protección de por vida en la mayoría de los casos y el refuerzo es solo una medida adicional en contextos de mayor exposición.

Más de 3.000 puntos de vacunación ofrecen inmunización gratuita contra la fiebre amarilla en Colombia, sin importar afiliación, nacionalidad o estatus migratorio - crédito Colprensa

En el Tolima, el refuerzo se recomienda para quienes viven o se desplacen a municipios como Cunday, Villarrica, Icononzo, Purificación, Prado, Dolores, Chaparral, Ataco, Planadas y Rioblanco, siguiendo lineamientos oficiales.

La cartera enfatizó que toda persona que planee viajar a zonas de riesgo debe vacunarse con al menos diez días de anticipación. Existen más de 3.000 puntos de vacunación en todo el país, donde la inmunización es gratuita y sin barreras, independientemente de afiliación al sistema de salud, nacionalidad o estatus migratorio.

“La fiebre amarilla no tiene tratamiento, pero sí tiene prevención”, recordó el Ministerio de Salud, llamando a fortalecer la vacunación y la educación de la población como estrategias centrales para la protección de la vida.