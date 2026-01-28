Colombia

Procuraduría advierte riesgos jurídicos y operativos por eventuales cambios a normas de ‘slots’ en aeropuertos en Colombia

El Ministerio Público envió una carta a Transporte y a la Aerocivil en la que alertó por impactos legales, técnicos y de conectividad si se modifican las reglas de asignación de slots sin criterios claros ni alineación internacional

Guardar
- crédito Procuraduría General
- crédito Procuraduría General de la Nación

La Procuraduría General de la Nación envió una comunicación formal a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y al director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez Chimenty, en la que planteó advertencias sobre los riesgos asociados a eventuales modificaciones en las normas que regulan los slots aeroportuarios en Colombia, según informó Semana.

El documento, de cuatro páginas, expone consideraciones jurídicas, técnicas y operativas frente a posibles ajustes en el régimen que ordena la asignación de franjas horarias para aterrizajes y despegues.

En la carta, el ente de control señaló que cambiar el marco regulatorio de los slots sin reglas claras, técnicas y estables podría generar afectaciones en la planeación de las aerolíneas y en la previsibilidad del sistema aeroportuario.

- crédito redes sociales
- crédito redes sociales

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Procuraduría recordó que desde hace más de una década el país ha aplicado estándares técnicos aceptados internacionalmente, los cuales han permitido una gestión organizada de la capacidad aeroportuaria, en especial en terminales con altos niveles de congestión como el aeropuerto El Dorado, en Bogotá.

El documento advierte que ese esquema ha contribuido a la previsibilidad operativa, el crecimiento de la conectividad aérea y la protección de los derechos de los usuarios, elementos que podrían verse impactados si se introducen modificaciones sin sustento técnico suficiente.

En ese sentido, el Ministerio Público subrayó que cualquier ajuste debe preservar la coherencia con los referentes internacionales que regulan la asignación y el monitoreo de slots en aeropuertos congestionados.

La Procuraduría también alertó sobre riesgos de alineación con estándares internacionales, al advertir que una eventual desarticulación de esos parámetros podría generar inconsistencias frente a los modelos adoptados globalmente para administrar la capacidad aeroportuaria. De acuerdo con el ente de control, esa situación podría derivar en incertidumbre regulatoria y en dificultades para la operación de las aerolíneas que utilizan aeropuertos colombianos como puntos estratégicos de conexión.

REUTERS/John Vizcaino
REUTERS/John Vizcaino

Otro de los aspectos señalados en la comunicación tiene que ver con posibles contingencias en rutas y frecuencias, las cuales podrían producir efectos directos sobre los usuarios del transporte aéreo, la conectividad regional y el desarrollo económico. La Procuraduría indicó que cambios no suficientemente sustentados podrían alterar la oferta de vuelos, afectar itinerarios y generar impactos en regiones que dependen del transporte aéreo para su integración económica y social.

El Ministerio Público también planteó que la ausencia de criterios objetivos, soporte técnico adecuado y espacios de participación para los actores del sector podría derivar en controversias administrativas o judiciales. Según el documento, esos escenarios podrían afectar la estabilidad del sistema aeroportuario y generar litigios relacionados con la asignación de slots, la competencia entre aerolíneas y la seguridad jurídica del sector.

En medio de estas advertencias, la Procuraduría solicitó al Gobierno nacional remitir información detallada sobre los estudios técnicos existentes, así como sobre documentos internos o proyectos normativos orientados a modificar el régimen de asignación y seguimiento de los slots. También pidió conocer el estado de avance de esos análisis, las entidades responsables de su formulación y los criterios técnicos que se estarían evaluando para eventuales ajustes.

María Fernanda Rojas es la
María Fernanda Rojas es la ministra de Transporte - crédito Ministerio de Transporte

Adicionalmente, el ente de control requirió información sobre los mecanismos previstos para garantizar la participación de los actores del sector aéreo, incluyendo aerolíneas, concesionarios aeroportuarios y gremios, en caso de que se adelante un proceso de modificación normativa. La Procuraduría enfatizó en la necesidad de que cualquier cambio se sustente en procesos transparentes y técnicamente soportados.

Con base en la información que sea remitida por el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil, la Procuraduría evaluará la conveniencia de convocar una mesa técnica interinstitucional, con el fin de analizar de manera preventiva los impactos regulatorios, operativos y jurídicos de una eventual reforma al régimen de slots. Esa instancia permitiría revisar los efectos de las medidas propuestas antes de su adopción formal.

Los slots corresponden a las franjas horarias y autorizaciones otorgadas a las aerolíneas para aterrizar o despegar en aeropuertos congestionados, un mecanismo clave para ordenar la operación aérea y administrar la capacidad instalada.

En ese contexto, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata) ha manifestado preocupación frente a la posibilidad de que se modifiquen las normas que regulan su asignación y monitoreo, una inquietud que también fue mencionada en la comunicación del ente de control.

Temas Relacionados

slotsAeropuertosAerocivilMinisterio de TransporteColombia -NoticiasProcuraduría General de la Nación

Más Noticias

“No salimos del asombro”: Rodrigo Londoño pide a Petro revertir eliminación de subdirección de la UNP para firmantes

Rodrigo Londoño pidió al presidente Gustavo Petro revertir un decreto que elimina una subdirección de la UNP creada para proteger a firmantes del Acuerdo de Paz. El exjefe de las Farc habló de riesgos de seguridad y cifras de asesinatos

“No salimos del asombro”: Rodrigo

Cali refuerza controles y prohíbe publicidad política en murales, afiches y drones durante campañas electorales

Autoridades intensificaron operativos en zonas críticas de Cali para retirar propaganda política no autorizada en espacios públicos y advirtieron sanciones

Cali refuerza controles y prohíbe

Cruce de disparos en Yacopí dejó capturas e incautación de armas tras alerta ciudadana en zona rural de Cundinamarca

Un enfrentamiento armado entre policías y hombres armados en una vereda de Yacopí, Cundinamarca, se produjo tras una llamada de la comunidad que advirtió movimientos sospechosos. El operativo terminó con capturas, armas incautadas y un vehículo inmovilizado

Cruce de disparos en Yacopí

“Funcionarios malintencionados”: MinEducación niega retención de salarios y responde a alerta del Distrito por nómina docente

La advertencia del Distrito por posibles retrasos en el pago de salarios a maestros de Bogotá desató un cruce de versiones con el Ministerio de Educación, que negó retenciones y explicó el calendario de giros del Sistema General de Participaciones

“Funcionarios malintencionados”: MinEducación niega retención

“Congreso aprobó el presupuesto… solo con ley de financiamiento”: MinHacienda defendió emergencia económica en Senado

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó ante el Senado que el presupuesto aprobado exigía ingresos adicionales y defendió el decreto de emergencia económica tras el hundimiento de la ley de financiamiento, mientras congresistas cuestionaron las cifras fiscales del Gobierno

“Congreso aprobó el presupuesto… solo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron a alias el Mocho,

Capturaron a alias el Mocho, cabecilla de las disidencias vinculado al asesinato de un patrullero en Jamundí

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 14 heridos en El Plateado, Cauca

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

ENTRETENIMIENTO

Sergio Arevalo, exprotagonista de Novela,

Sergio Arevalo, exprotagonista de Novela, sorprendió en redes sociales con una nueva profesión: “Está como los buenos vinos”

‘Desafío Siglo XXI’: Gamma salió victorioso y optó por darle consejos a sus rivales ante su mala racha

El experimento urbano más ambicioso de Asia: colombiano reveló cómo es vivir en la ciudad más tecnológica de Corea del Sur

Sara Corrales ya tiene planeado cómo dará a luz a su hija, Mila: esto dijo la actriz en sus redes sociales

Mamá de Yeison Jiménez expresó su indignación por el homenaje al cantante en el Movistar Arena: “No era una celebración”

Deportes

La nueva polémica de Leonel

La nueva polémica de Leonel Álvarez sobre el ambiente en el estadio General Santander: un técnico sin filtro

Jhon Jader Durán podría dar la sorpresa en el mercado de invierno: clubes europeos estarían interesados en el colombiano

Marino Hinestroza firmó con Vasco da Gama tras una negociación que dejó fuera a Boca Juniors

Atlético Nacional concretó la llegada de ‘Chicho’ Arango: estas son las condiciones del acuerdo

Independiente Medellín prepara fichajes sorpresa para diciembre: esto es lo que se sabe y lo que podría pasar