Colombia

Mujer muere tras ser arrastrada por creciente súbita durante fuertes lluvias en La Mesa: deslizamientos y emergencias afectan la región

Las autoridades departamentales y locales mantienen el monitoreo permanente y coordinan acciones con los organismos de socorro para atender la situación y mitigar nuevos riesgos en la zona

Las intensas lluvias provocaron el desbordamiento de una quebrada en el sector Puente Roto, en La Mesa, generando una creciente súbita que arrastró un vehículo. Las autoridades atendieron la emergencia y mantienen operativos de monitoreo ante el riesgo de nuevos deslizamientos. - crédito @JorgeEmilioRey/X

Durante la noche de este 27 de enero de 2025, una mujer perdió la vida luego de ser arrastrada por una creciente súbita durante un fuerte aguacero registrado en el municipio de La Mesa, situación que además generó algunos deslizamientos, el colapso de una infraestructura y afectaciones viales en varios puntos de la región.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó la emergencia a través de sus redes sociales, donde entregó un balance detallado de los hechos y expresó su solidaridad con los familiares de la víctima, así como con la comunidad afectada por esta nueva contingencia climática.

De acuerdo con la información oficial, las intensas lluvias ocasionaron el desbordamiento de una quebrada en el sector Puente Roto, sobre la vía San Joaquín – La Mesa, lo que provocó una creciente súbita de gran magnitud. En medio de la emergencia, un vehículo fue arrastrado por la corriente, quedando atrapado en el cauce con una persona en su interior.

Pese a la rápida reacción del Cuerpo de Bomberos, la Administración Municipal y los organismos de socorro, quienes se desplazaron hasta el lugar con maquinaria pesada para intentar retirar el automotor, se confirmó el fallecimiento de Leticia Medina, de aproximadamente 65 años de edad.

La víctima era madre de la reconocida periodista regional Yulieth Rodríguez, directora de la emisora Cristalina Stereo, medio de comunicación con amplia trayectoria en el municipio.

Fuertes lluvias provocaron el desbordamiento
Fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de una quebrada en La Mesa, generando graves emergencias. - crédito captura de video

Gobernación lamenta la pérdida y expresa solidaridad

En su pronunciamiento, el gobernador Jorge Emilio Rey señaló textualmente que “uno de los hechos más lamentables ocurrió en el sector Puente Roto, donde el desbordamiento de una quebrada provocó el arrastre de un vehículo”, confirmando posteriormente el fallecimiento de la mujer que se encontraba en su interior.

Desde la Gobernación de Cundinamarca, se expresó “toda nuestra solidaridad con Yulieth, su familia y los compañeros de la emisora Cristalina Stereo”, reiterando el acompañamiento institucional en este difícil momento.

Colapso de muro y riesgo eléctrico en conjunto residencial Heliconias

Las afectaciones no se limitaron a la vía San Joaquín – La Mesa. Según el reporte oficial, hacia las 7:00 de la noche colapsó el muro divisorio del conjunto residencial Heliconias, el cual colinda con el cementerio municipal. El derrumbe generó alarma entre los residentes, debido al riesgo estructural y a la cercanía con viviendas habitadas.

La vía Bogotá–La Mesa presentó
La vía Bogotá–La Mesa presentó restricciones por caída de rocas y árboles. - crédito @JorgeEmilioRey/X

Además, se reportó la inclinación de varios postes de energía eléctrica, situación que obligó a la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca a establecer comunicación inmediata con la empresa Enel, con el fin de evaluar los daños y prevenir incidentes mayores.

Afectaciones viales y paso restringido en la vía Bogotá – La Mesa

Las fuertes precipitaciones también impactaron la movilidad regional. En la vía Bogotá – La Mesa, específicamente en el sector Fruterías, kilómetro 73+400, se implementó paso uno a uno debido a la caída de rocas y árboles sobre la calzada.

Las autoridades recomendaron a los usuarios tomar vías alternas, conducir con precaución y atender las indicaciones de los organismos de tránsito, mientras se realizan labores de limpieza y estabilización del terreno.

La temporada de lluvias causó
La temporada de lluvias causó deslizamientos y afectaciones viales en el municipio de La Mesa. - crédito @JorgeEmilioRey/X

Temporada de lluvias mantiene en alerta a Cundinamarca

Este nuevo hecho se suma a una serie de emergencias registradas en diferentes municipios del departamento como consecuencia de la temporada de lluvias, la cual ha incrementado el riesgo de deslizamientos, crecientes súbitas y desbordamientos de quebradas y ríos.

Desde la Gobernación se indicó que se mantiene un monitoreo permanente, en articulación con alcaldías municipales, cuerpos de socorro y entidades de gestión del riesgo, para responder oportunamente a las emergencias y proteger la vida de las comunidades.

