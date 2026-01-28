Colombia

Medellín bajo el agua: así quedaron varios sectores tras las fuertes lluvias en la capital de Antioquia

El desbordamiento de la quebrada La Presidenta provocó inundaciones, caída de árboles y daños en vehículos, con mayor afectación en El Poblado, mientras organismos de emergencia atendieron múltiples incidentes

Las fuertes lluvias en Medellín el 28 de enero de 2026 provocaron emergencias por inundaciones en el suroriente de la ciudad - crédito redes sociales

Las fuertes lluvias registradas en Medellín durante el 28 de enero de 2026 provocaron múltiples emergencias por inundaciones, especialmente en el suroriente de la ciudad, donde las autoridades mantienen activos los protocolos de atención y monitoreo.

De acuerdo con el alcalde Federico Gutiérrez, los mayores impactos se concentran en la comuna 14, El Poblado, tras el desbordamiento de la quebrada La Presidenta, que generó inundaciones en varios puntos y obligó a recomendar el uso de vías alternas para evitar riesgos a conductores y peatones.

La comuna 14, El Poblado, fue la zona con mayores afectaciones tras el desbordamiento de la quebrada La Presidenta en Medellín - crédito redes sociales

“En este momento, equipos del @DAGRDMedellin y #BomberosMedellín atienden emergencias en diferentes puntos de la ciudad, con mayor afectación en la Comuna 14, El Poblado”, informó el mandatario a través de su cuenta de X.

Entre los incidentes atendidos por los organismos de emergencia se reportó la caída de un árbol sobre un vehículo en la calle 7, así como el colapso de un muro en la carrera 31, que ocasionó daños en varios carros que se encontraban estacionados en el sector.

De acuerdo con el alcalde Federico Gutiérrez, los mayores impactos se concentran en la comuna 14 - crédito X

El alcalde destacó que, pese a la magnitud de las afectaciones materiales, no se reportan personas lesionadas, un balance que atribuyó a la rápida reacción de los equipos de emergencia y a la atención oportuna de los llamados ciudadanos. “Afortunadamente, no se reportan personas lesionadas. Estamos al frente de la situación”, señaló.

Las autoridades de Medellín mantienen activos los protocolos de atención y monitoreo ante el riesgo por inundaciones y nuevas emergencias climáticas - crédito redes sociales

Desde la Administración distrital reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier emergencia a la línea 123 y mantenerse atenta a las recomendaciones oficiales, especialmente ante la persistencia de lluvias que podrían generar nuevas afectaciones en quebradas y zonas de ladera. Las autoridades continúan evaluando los daños y no descartan nuevas intervenciones preventivas si las condiciones climáticas se mantienen en las próximas horas.

Las autoridades y las empresas de servicios públicos continúan entregando reportes sobre los efectos colaterales del temporal, que van desde interrupciones en el servicio de energía hasta serias dificultades en la movilidad.

No se registraron personas lesionadas en Medellín, un saldo positivo atribuido a la rápida respuesta de los equipos de emergencia - crédito redes sociales

Uno de los llamados más enfáticos vino desde el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), que alertó sobre la intensidad de la tormenta eléctrica registrada en un corto periodo de tiempo. Según el reporte oficial, en apenas 20 minutos se contabilizaron 12 descargas eléctricas en el Valle de Aburrá, la mayoría concentradas en Medellín, con 10 eventos, y una más en el municipio de Envigado. Ante este panorama, el organismo recomendó a la ciudadanía abstenerse de realizar actividades a cielo abierto y mantenerse en lugares seguros mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

Las lluvias también generaron impactos relevantes en la circulación vehicular. Se presentaron afectaciones en corredores estratégicos como el Túnel de Oriente, la Avenida Regional y el sector de La Aguacatala, así como en inmediaciones de la estación Poblado del Metro. A estos puntos se sumaron complicaciones en la variante Las Palmas y en la avenida Las Vegas, a la altura de la Clínica Clofán, donde se reportaron dificultades en ambos sentidos de la vía.

Equipos del Dagrd y Bomberos Medellín atendieron emergencias como la caída de un árbol sobre un vehículo en la calle 7 de la ciudad - crédito redes sociales

En paralelo, Empresas Públicas de Medellín (EPM) confirmó interrupciones en el servicio de energía en varios sectores del suroriente de la ciudad, como consecuencia de un imprevisto asociado a la caída de un árbol de gran tamaño. Los barrios afectados incluyen Altos del Poblado, Las Lomas, Las Palmas, Los Balsos y Los Naranjos, todos ubicados en la comuna 14 de Medellín.

“Nuestro equipo técnico está trabajando para restablecer el suministro en el menor tiempo posible. En este momento se ejecutan acciones tanto desde el centro de control como en campo con el fin de recuperar la normalidad”, indicó la empresa. Las autoridades reiteraron el llamado a la precaución, especialmente en zonas con alta exposición a eventos climáticos, y señalaron que el monitoreo se mantiene activo ante la posibilidad de nuevas lluvias en las próximas horas.

