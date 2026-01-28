Iván Cepeda anunció que emprenderá acciones legales si se impide su participación en la consulta del Frente por la Vida: “Interpretaciones tramposas”

Cepeda señaló que más de 2,7 millones de ciudadanos que votaron en la consulta del Pacto Histórico también podrían recurrir a mecanismos jurídicos para defender sus derechos políticos - crédito Camila Díaz/Colprensa

En medio de un acto público en Cúcuta, Norte de Santander, el candidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda informó que recurrirá a mecanismos judiciales para proteger su aspiración en la consulta interpartidista prevista para el 8 de marzo, mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) evalúa solicitudes relacionadas con esa participación.

El anuncio se produjo durante una intervención ante asistentes que acudieron a respaldar su campaña, en un contexto marcado por la revisión que adelantan autoridades electorales sobre las inscripciones de precandidaturas para el mecanismo de consulta del Frente por la Vida, así como por la proximidad de los plazos establecidos en el calendario electoral.

Desde la capital departamental, Iván Cepeda sostuvo que, en caso de que su inscripción sea anulada, acudirá a instancias judiciales para reclamar la protección de sus derechos políticos. “De ser anulada mi inscripción en la consulta como candidato del Pacto Histórico, apelaré a la acción de tutela para que sean reconocidos mis derechos”, afirmó durante el evento.

El candidato también se refirió a los ciudadanos que participaron en la consulta del Pacto Histórico para definir la candidatura presidencial. Indicó que quienes integran ese grupo podrían recurrir igualmente a acciones jurídicas si se llegara a impedir su participación en el proceso convocado para marzo. Según señaló, más de 2.700.000 de personas votaron en esa consulta previa y, en su criterio, estarían facultadas para defender sus derechos políticos por las mismas vías.

Advertencias sobre la consulta interpartidista

En su intervención, Cepeda manifestó que existen interpretaciones que, según dijo, buscan impedir tanto su inscripción como la realización plena de la consulta. “Se quiere, con interpretaciones tramposas, no solo negar mi inscripción en la consulta, sino impedir que todas y todos ustedes voten ese día en ella”, expresó ante el público.

Durante el acto político, el candidato hizo un llamado a enfrentar a sus adversarios dentro de los escenarios democráticos previstos, señalando como objetivos la obtención de la mayor votación en las elecciones al Congreso y la victoria presidencial en primera vuelta. Estas metas, de acuerdo con lo expuesto, permitirían dar continuidad al programa de transformaciones sociales y territoriales promovido por el Pacto Histórico.

En ese contexto, Cepeda planteó que el debate electoral se desarrolla entre dos visiones diferenciadas. “El verdadero enfrentamiento es entre dos posiciones claramente diferentes: una neoliberal y profundamente autoritaria y depredadora, la del uribismo; y otra, la del cambio social, la de la defensa de la vida, de la participación y la movilización política del pueblo”, afirmó.

Asimismo, el aspirante presidencial se comprometió a profundizar iniciativas impulsadas en el actual proceso político, entre ellas los proyectos y las inversiones del denominado Pacto Catatumbo. Mencionó de manera específica la Universidad del Catatumbo, iniciativa que, según indicó, busca garantizar el acceso de jóvenes rurales a educación superior pública de alta calidad.

Cepeda también señaló que la superación de la desigualdad social y la transformación económica de los territorios contribuirían a reducir la violencia histórica en la región. En ese sentido, invitó a pequeños, medianos y grandes empresarios de Norte de Santander a participar en esfuerzos conjuntos orientados a combatir la pobreza y promover la prosperidad del país.

Revisión del CNE sobre la consulta del 8 de marzo

En paralelo a las declaraciones del candidato, el Consejo Nacional Electoral confirmó que la Sala Plena analizará el miércoles 28 de enero una solicitud relacionada con la eventual participación de Iván Cepeda y Daniel Quintero en la consulta interpartidista programada para el 8 de marzo.

La información fue confirmada por el magistrado Cristian Quiroz, presidente del CNE, que indicó que la comunicación oficial fue recibida el domingo 25 de enero. La solicitud fue elevada de manera conjunta por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.

En una entrevista concedida a Blu Radio, Quiroz explicó que la actuación del CNE se encuentra enmarcada en las competencias asignadas por la Constitución y la ley. Según indicó, la solicitud recibida se refiere a la participación de Cepeda y Quintero en la consulta, aunque precisó que la competencia formal del Consejo se activa cuando existe un mecanismo específico en curso.

“La actividad o la competencia del Consejo Nacional Electoral se activa una vez exista una solicitud de revocatoria a alguno de los candidatos”, sostuvo el magistrado. Añadió que, una vez sea inscrita formalmente la consulta del Frente por la Vida, se espera que en los días siguientes lleguen las solicitudes correspondientes para su análisis.

Quiroz explicó además que la coordinación con la Registraduría resulta determinante para cumplir con los tiempos establecidos. “Necesitamos definir ya las personas que pueden o no participar en el tarjetón”, señaló, al tiempo que afirmó que el CNE tiene la responsabilidad de pronunciarse antes del 7 u 8 de febrero sobre las eventuales revocatorias relacionadas con estas inscripciones.