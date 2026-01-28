Director de Guayacán Orquesta reveló la historia detrás de la elección de Elianis Garrido para protagonizar su nuevo video musical: “Queríamos una influencer”

Nino Caicedo reveló por qué Elianis Garrido fue la elegida para protagonizar el nuevo video de Guayacán Orquesta - crédito cortesía

En una entrevista exclusiva con Infobae Colombia, Nino Caicedo, director y uno de los fundadores de Guayacán Orquesta, reveló los detalles detrás de la elección de Elianis Garrido como protagonista del más reciente video musical de la agrupación, una decisión que, según explicó, respondió tanto a criterios creativos como estratégicos y que terminó dando como resultado una producción de “alta factura”.

Durante la conversación, el maestro Caicedo explicó que el proceso de selección de los personajes fue minucioso y estuvo directamente liderado por la orquesta.

A diferencia de otros proyectos audiovisuales, en esta ocasión Guayacán decidió involucrarse de lleno en la construcción del guion y en el casting, con la intención de que el video representara fielmente la historia que querían contar.

“Es un video bien bonito y el director es un pelao joven. Nosotros hicimos el guion en Guayacán, se lo mostramos y le gustó. Y nosotros mismos hicimos el casting”, explicó Caicedo, dejando claro que la banda no dejó ningún detalle al azar.

Uno de los puntos que más llamó la atención de la entrevista fue la confesión sobre la idea inicial que tenían para el personaje principal femenino. Según Nino Caicedo, la intención original no era contar con una actriz o presentadora reconocida, sino con una influencer, una decisión pensada desde la lógica actual del consumo digital y el impacto en redes sociales.

“Nosotros queríamos colocar como protagonista una influencer, no una actriz ni presentadora, porque queríamos que con la presencia de ella nos garantizara también una ayuda para el video”, afirmó el músico, reconociendo abiertamente el valor que hoy tienen las plataformas digitales en la difusión de contenidos musicales.

Sin embargo, ese primer plan no se concretó y, de acuerdo con Caicedo, algunas de las opciones que evaluaron no estaban disponibles, y en otros casos no se logró llegar a un acuerdo comercial. Fue entonces cuando surgió el nombre de Elianis Garrido, una figura ampliamente conocida en Colombia por su trayectoria como bailarina, presentadora y creadora de contenido.

“Pensamos en Elianis y le contamos la historia, porque protagonizar ese papel de la Mala Costumbre (nombre de la nueva canción de la orquesta y también de la idea central del clip, tener un mal hábito)… y ella dijo: ‘No, no hay problema, yo lo hago’”, relató Caicedo, destacando la disposición inmediata de Garrido para sumarse al proyecto.

El líder de la orquesta musical no escatimó elogios para la barranquillera, a quien describió como “una mujer muy hermosa” y “amiga de la casa de Guayacán”, resaltando la cercanía y buena relación que facilitó su participación, y después indicó que para toda la agrupación, la elección terminó siendo acertada no solo por la imagen de Elianis, sino por la naturalidad con la que asumió el personaje.

Tras definir a la protagonista, el equipo completó el elenco con actores reconocidos y perfiles diversos. Entre ellos se encuentran Jair Romero, conocido como “el Guajiro”; el Negro Salas, actor caleño; y Otto Hans, un empresario alemán radicado en Barcelona y propietario de la discoteca Latin Palace, quien interpreta al personaje europeo dentro de la historia.

“Terminó siendo un video de alta factura, es decir, unos actores de primer orden, un director bueno. Es un gran video que vale la pena mirarlo”, aseguró Caicedo, satisfecho con el resultado final.

La trama del videoclip, según explicó el músico, tiene un tono humorístico y costumbrista que conecta con el espíritu de la canción, ya que la historia gira en torno a una mujer que, cada vez que es invitada, pide comida para llevar o llega acompañada de toda su familia, una situación que se convierte en el eje cómico del relato.

“Hay un chiste muy bonito, porque la trama es que a esta chica la invitan y siempre pide para comer y para llevar o trae a toda la familia. Cuando va llegando con toda la familia a la primera cita… ellos le pusieron el picante y el sabor al video”, concluyó Caicedo.

Con esta producción, Guayacán Orquesta reafirmó su capacidad para adaptarse a los nuevos lenguajes audiovisuales sin perder su esencia, apostando por figuras cercanas al público y narrativas que mezclan humor, cotidianidad y salsa, un sello que ha acompañado a la agrupación durante décadas.