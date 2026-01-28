Colombia

Alarma por el gas en Colombia: el déficit sería casi del 40% en 2026 y del 58% en 2027, según Andesco

Un nuevo estudio técnico advirtió que el desbalance entre la oferta y la demanda de gas natural será mucho más grave de lo previsto, justo cuando el país se acerca a un punto crítico de autosuficiencia energética y crecen las dudas sobre las decisiones del Gobierno

Guardar
El déficit de gas natural
El déficit de gas natural en Colombia podría superar el 39% en 2026, según un estudio del Cree y Andesco - crédito Enercer S.A.

El debate sobre el futuro del gas natural en Colombia volvió a encenderse, pero esta vez con cifras más alarmantes. Un nuevo ejercicio técnico advirtió que el desbalance entre la oferta y la demanda del energético será mucho mayor de lo que se pensaba hace apenas unos meses, justo cuando el país se acerca a un punto crítico en su autosuficiencia energética.

El estudio fue presentado por la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), con base en un análisis elaborado por el Centro Regional de Estudios de Energía (Cree), dirigido por Tomás González. De acuerdo con sus conclusiones, el déficit de gas para 2026 ya no rondaría el 23%, como se había calculado inicialmente, sino que podría superar el 39%. El panorama para el año siguiente resulta aún más delicado, si no se adoptan correctivos, el faltante podría escalar hasta el 58% en 2027.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Proyecciones indican que en 2027
Proyecciones indican que en 2027 la escasez de gas natural podría alcanzar hasta el 58% si no se implementan correctivos - crédito Colprensa

“Hay probabilidad de que la situación crítica del abastecimiento de gas natural en Colombia se consolide a partir de los años 2026 y 2027”, señaló de forma explícita el documento del Cree. Para Andesco, esta proyección contradice el mensaje del Gobierno, que insistió en que las alertas del sector responden a una estrategia de “asustaduría” por parte de las empresas.

Camilo Sánchez, presidente de Andesco, aseguró que los datos no responden a especulaciones, sino a tendencias verificables en producción, consumo y reservas. Aunque reconoció avances institucionales recientes, como la entrada en pleno funcionamiento de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), tras más de tres años de dificultades, advirtió que las decisiones tomadas en el pasado ya están pasando factura.

En ese sentido, recordó un estudio conjunto de Promigas y Fedesarrollo que cuantifica el costo de no haber continuado con la exploración de nuevos yacimientos, 114 billones de pesos para el país. A ello se suma otro factor que, según el sector, agrava la situación y es la pérdida de soberanía energética. Sánchez señaló que importar gas no solo resulta más costoso, sino que rompe con una tradición histórica de estabilidad en el suministro de este servicio en Colombia.

Según Camilo Sánchez, presidente de
Según Camilo Sánchez, presidente de Andesco, “se multiplicaría entre dos y cuatro veces la posibilidad de aumentar el gas” - crédito @Andesco1/X

Uno de los puntos que más inquieta a los expertos es la brecha entre los anuncios oficiales y la viabilidad real de algunas alternativas. El presidente de Andesco cuestionó, por ejemplo, la expectativa de traer gas desde Venezuela en un plazo cercano y a menor costo. En el sector energético persiste el escepticismo frente a ese escenario, incluso si el vecino país logra una recuperación política y económica. La razón es clara y es que, la infraestructura necesaria para transportar el gas hacia Colombia requeriría inversiones millonarias y tiempos prolongados, en un contexto marcado por una profunda crisis fiscal.

Frente a este panorama, volvió a aparecer una discusión sensible, el fracking. Aunque el actual Gobierno manifestó su oposición a esta técnica de extracción, tanto Sánchez como González coincidieron en que su uso podría aliviar de forma significativa la presión sobre las reservas. Recordaron que la fracturación hidráulica ya se emplea en proyectos costa afuera y que, aplicada con mayor decisión, permitiría revertir la caída en los niveles de autosuficiencia.

Las cifras dan cuenta del deterioro. Mientras en 2011 Colombia contaba con 13,9 años de reservas de gas, para 2024 esa cifra se redujo a apenas 5,9 años. “Se multiplicaría entre dos y cuatro veces la posibilidad de aumentar el gas”, afirmó González. Y agregó una metáfora que resumió el problema actual: “El problema de no llenar el tanque a tiempo, acumular reservas, nos tiene en la estrechez de gas actual. Las importaciones son la llanta de repuesto y las estamos gastando”.

Expertos del sector energético alertan
Expertos del sector energético alertan que la falta de exploración de nuevos yacimientos ha representado un costo de 114 billones de pesos para el país - crédito Colprensa

Más allá de las cifras, el sector advirtió que la incertidumbre regulatoria también juega en contra. Sánchez alertó sobre los constantes cambios en las reglas de juego y citó como ejemplo una norma incluida en el marco de la emergencia económica, que impone a las hidroeléctricas un costo adicional del 12% mediante un nuevo impuesto y limita su capacidad para trasladar más de la mitad de ese incremento a las tarifas finales.

Temas Relacionados

Gas naturalDéficit de gasReserva de gasAndescoReservas de gasColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

PSV vs. Bayern: EN VIVO; minuto a minuto del partido de Luis Díaz por la Champions League - fecha 8

Luis Díaz ya tiene asegurado su cupo a los octavos de final de la Liga de Campeones, mientras que clubes como el Benfica de Richard Ríos podría quedar eliminado de la competencia

PSV vs. Bayern: EN VIVO;

Ciudades capitales recomiendan al Gobierno Petro ajustar topes y establecer criterios diferenciados para los valores de viviendas VIS y VIP

La reciente concertación con el Gobierno nacional fija límites específicos a los valores de viviendas de interés social, responde a los costos urbanos, mantiene reglas para contratos previos y busca claridad en la información para compradores

Ciudades capitales recomiendan al Gobierno

María Corina Machado cuestionó la propuesta de Gustavo Petro sobre juzgamiento de Nicolás Maduro fuera de Estados Unidos

La dirigente opositora venezolana reaccionó a las declaraciones del presidente colombiano, que planteó que Maduro, detenido por autoridades estadounidenses el 3 de enero de 2026, sea procesado por un tribunal de alcance regional

María Corina Machado cuestionó la

Petro estalló contra Álvaro Uribe por criticar apertura de nuevos puestos en Colpensiones: “Usted hizo una masacre laboral con su ley 50”

El primer mandatario aseguró que los cargos no se crearon, simplemente eran los contratistas que dejó el líder político durante su periodo presidencial y ahora tienen estabilidad laboral como empleados

Petro estalló contra Álvaro Uribe

Karol G le dio un regalo inesperado a sus fanáticos en Provenza: pagó más de $30 millones

La famosa dejó un recuerdo inolvidable en sus seguidores gracias a un acto de generosidad

Karol G le dio un
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

María Carolina Hoyos habló del

María Carolina Hoyos habló del duelo tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el día de su cumpleaños: “Fue volver a vivir lo de mi mamá”

Capturaron a alias el Mocho, cabecilla de las disidencias vinculado al asesinato de un patrullero en Jamundí

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 14 heridos en El Plateado, Cauca

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

ENTRETENIMIENTO

Karol G le dio un

Karol G le dio un regalo inesperado a sus fanáticos en Provenza: pagó más de $30 millones

Las películas de Netflix en Colombia para engancharse este día

Alina Lozano y Jim Velásquez fueron la primera pareja eliminada en ‘¿Apostarías por mí?’: así fue su experiencia en el “reality show”

Alper Rende, el famoso youtuber turco que está fascinado con Colombia: “A todos les digo que antes de morir deben venir”

¿Qué ver en Prime Video? Estas son las películas top en Colombia

Deportes

PSV vs. Bayern: EN VIVO;

PSV vs. Bayern: EN VIVO; minuto a minuto del partido de Luis Díaz por la Champions League - fecha 8

Pasto se prepara para proteger a Falcao: así será el operativo de seguridad para el regreso del ‘Tigre’ al FPC

PSV vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz en la Champions League

Nacional adelanta “jugadas sorpresivas” para la llegada de un conocido lateral: ¿cuándo sería su regreso?

“Vascolombia”, así renombran al Vasco da Gama sus hinchas tras la llegada de Marino Hinestroza