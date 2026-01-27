Mujer lloró de la emoción al recibir curioso pastel de cumpleaños con la cara de Gustavo Petro: “Miren esta belleza”

La mujer lloró de emoción al recibir un pastel de cumpleaños con imagen de Petro - crédito @Combativa

Las expresiones de admiración hacia el presidente Gustavo Petro han encontrado nuevas formas de manifestarse fuera del ámbito político y en celebraciones personales.

Un reciente video publicado por la usuaria de TikTok @combativa muestra cómo la imagen del mandatario se ha transformado en motivo de homenaje en una fiesta de cumpleaños.

En el video, una mujer aparece junto a una mesa y tras de ella globos morados y un letrero dorado. Ella recibe una caja color vino tinto y al abrirla descubre un pastel adornado con la figura del popular muñeco de Gustavo Petro.

La reacción no se hace esperar: “Ay, no, Petrico, ay, miren esta belleza, me voy a poner a llorar”, se escucha decir entre sollozos, mientras otra persona comenta: “Le gustó”.

La mujer se emocionó hasta las lágrimas con el pastel - crédito composición fotográfica

La publicación generó una ola de comentarios entre los usuarios de la red social. Algunos consultaron: “¿Dónde la consiguieron? Es para una tarea”, mientras otros imaginaron tener un pastel similar en su propia celebración. La creatividad no faltó: varias personas señalaron que preferirían conservar el pastel como adorno en vez de cortarlo, y surgieron frases como “Colombia potencia de la vida” y “A ella sí la quieren de verdad”.

La escena no solo revela el alcance simbólico que puede adquirir una figura pública, sino también cómo las redes sociales potencian la expresión de afectos y el sentido de pertenencia. Entre bromas y mensajes de apoyo, la imagen del presidente Petro se convierte en un nuevo icono festivo para algunos sectores de la sociedad colombiana.

Las celebraciones de cumpleaños inspiradas en figuras políticas han cobrado fuerza en Colombia, y recientemente la imagen del presidente Gustavo Petro se ha convertido en el centro de numerosas fiestas temáticas.

Hace dos semanas, un caso en Montería, Córdoba generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde la admiración por el mandatario trascendió el ámbito político para instalarse en el plano personal y festivo.

El hombre baila animadamente con una foto de Gustavo Petro, contagiando su entusiasmo a los presentes frente a un pastel del Pacto Histórico en su fiesta de cumpleaños - crédito Firley Padilla Diaz / Facebook

En los videos que circularon ampliamente, Omar Daniells Hoyos aparece celebrando su cumpleaños rodeado de retratos de Petro y una torta elaborada especialmente para la ocasión.

El pastel, decorado con los colores amarillo, azul y rojo, evoca la bandera nacional y lleva imágenes del presidente, bananos, una guitarra y el logo del Pacto Histórico. Los globos y demás elementos de la decoración refuerzan el ambiente patriótico y dan cuenta del nivel de detalle en la organización del evento.

El ambiente festivo se intensifica con la música de fondo: suena la canción “Artistas le cantan a la vida y se unen a nuestra campaña por el cambio en Colombia”, reconocida por haber acompañado la campaña presidencial.

En las grabaciones, Omar baila y sonríe, rodeado de familiares y amigos que participan activamente en la celebración. El video muestra cómo la torta y los accesorios se convierten no solo en elementos decorativos, sino también en símbolos de identificación y afecto hacia el presidente.

El hombre recibió como sorpresa de cumpleaños una fiesta con la temática Petro - crédito composición fotográfica

La difusión de las imágenes en redes sociales desató una avalancha de reacciones. Muchos usuarios destacaron la creatividad y el entusiasmo del festejado, señalando el nivel de dedicación en la decoración y la organización del evento.

La torta, los globos y el uso de los colores nacionales se convirtieron en el centro de la conversación digital, evidenciando cómo la figura de Petro logra congregar afectos y generar expresiones de simpatía más allá de lo político.

Sin embargo, estas demostraciones también provocaron respuestas negativas. Al igual que sucedió con una mujer que recibió un pastel de Petro en su cumpleaños, algunos usuarios expresaron su incomodidad y desaprobación. Comentarios como “Necesito des-ver esto por favor” y “Qué tontería” reflejan la polarización que genera la presencia del mandatario en la vida pública y privada.